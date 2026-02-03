  1. Судебная практика
Истцы получали арендную плату, но требовали вернуть землю – что решил суд

20:10, 3 февраля 2026
Ровенский апелляционный суд отменил решение первой инстанции в земельном споре, признав действия арендодателей недобросовестными из-за принятия арендной платы и фактического признания аренды.
Ровенский апелляционный суд пересмотрел решение суда первой инстанции по делу по иску арендодателей об устранении препятствий в пользовании земельными участками, их истребовании и отмене решений государственного регистратора о регистрации права аренды.

Поскольку арендодатели — истцы по делу — получали арендную плату за пользование земельными участками и разрешали фактическое их использование арендатором, право которого было зарегистрировано в открытом реестре, а затем предъявили к нему иск об устранении препятствий в пользовании спорными земельными участками путем их возврата.

Апеллянт, не соглашаясь с судебным решением, просил отменить решение и принять новое — об отказе в удовлетворении иска.

Коллегия судей, проверив материалы дела и доводы апелляционной жалобы, заслушав объяснения участников судебного разбирательства, пришла к выводу об удовлетворении апелляционной жалобы, учитывая следующее.

Суд установил, что истицам на праве собственности принадлежат земельные участки, на которые зарегистрировано право аренды — срочное платное пользование на 7 лет с момента заключения Дополнительных соглашений к Договорам аренды земли с правом пролонгации и передачи в субаренду.

Истцы, ссылаясь на то, что не подписывали договоры и дополнительные соглашения к договорам аренды земли, обратились с соответствующим иском к арендатору.

Местный суд, частично удовлетворив исковые требования, принял во внимание выводы эксперта, в которых тот указал, что подписи на Дополнительных соглашениях к Договорам аренды земли трем из четырех истиц не принадлежат.

Из материалов дела следует, что ответчик использовал спорные земельные участки как арендатор и платил за них арендную плату, что не оспаривалось истцами и подтверждается сведениями и платежными поручениями.

Большая Палата Верховного Суда в постановлении от 26 октября 2022 года по делу № 227/3760/19-ц (производство № 14-79цс21) заключила, что заключенной является такая сделка (договор), по которому сторонами в надлежащей форме достигнуто соглашение по всем существенным условиям. В случае же, если стороны такого соглашения не достигли, такой договор является незаключенным, то есть таким, который не состоялся, а приведенные в нем условия не являются такими, которые регулируют спорные отношения.

В случае если договор исполнялся обеими сторонами (в частности, арендатор пользовался имуществом и платил за него, а арендодатель принимал платежи), то квалификация договора как незаключенного исключается, такой договор аренды считается заключенным и может быть оспорен (при отсутствии законодательных оговорок об ином).

Большая Палата Верховного Суда неоднократно подчеркивала необходимость применения предусмотренных процессуальным законом стандартов доказывания и отмечала, что принцип состязательности обеспечивает полноту исследования обстоятельств дела. В частности, этот принцип предусматривает возложение бремени доказывания на стороны. В то же время этот принцип не создает для суда обязанности считать доказанным и установленным обстоятельство, о котором утверждает сторона. Такое обстоятельство необходимо доказывать таким образом, чтобы реализовать стандарт большей убедительности, по которому вывод о существовании утверждаемого обстоятельства с учетом представленных доказательств представляется более вероятным, чем противоположный (см. пункт 81 постановления Большой Палаты Верховного Суда от 18 марта 2020 года по делу № 129/1033/13-ц (производство № 14-400цс19)).

Между сторонами фактически возникли и существовали правовые отношения по аренде земли, которые признавались истцами путем передачи в аренду земельных участков и получения арендной платы от арендатора.

Поведением, противоречащим добросовестности и честной деловой практике, следует считать поведение, которое, в частности, не соответствует предыдущим заявлениям или поведению стороны, при условии, что другая сторона, действующая себе во вред, разумно полагается на них (см. постановление Верховного Суда от 07 октября 2020 года по делу № 450/2286/16-ц (производство № 61-2032св19)).

Таким образом, истцы, предъявив иск об устранении препятствий в пользовании земельным участком путем его возврата, действовали недобросовестно, поскольку получали арендную плату за пользование земельным участком и позволяли фактическое использование земельных участков арендатором, право которого было зарегистрировано в открытом реестре, поэтому апелляционный суд пришел к выводу об отсутствии оснований для удовлетворения исковых требований.

Подобный вывод выражен в постановлениях Верховного Суда от 08 января 2025 года по делу № 689/1207/21 (производство № 61-2870св24), от 22 мая 2024 года по делу № 567/1422/22 (производство № 61-668св24), от 17 июня 2024 года по делу № 567/38/23 (производство № 61-18062св23).

При выборе и применении нормы права к спорным правоотношениям суд учитывает выводы по применению соответствующих норм права, изложенных в постановлениях Верховного Суда (ч. 4 ст. 263 Гражданского процессуального кодекса Украины).

Учитывая, что суд первой инстанции не полностью выяснил фактические обстоятельства дела, выводы суда не соответствуют его обстоятельствам, суд неправильно применил нормы материального права, постановленное им решение апелляционный суд отменил и принял новое — об отказе в удовлетворении иска.

Постановление Ровенского апелляционного суда от 29 января 2026 года по делу № 559/3264/22 (производство № 22-ц/4815/208/26).

суд деньги Ровно апелляция земля аренда

