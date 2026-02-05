Верховный Суд признал смс через Viber надлежащим доказательством ознакомления работника с приказом

Верховный Суд оставил без изменений решение по делу экс-менеджера «Укрзализныци» относительно приостановления трудового договора.

Верховный Суд отказал в удовлетворении кассационной жалобы бывшего менеджера АО «Украинская железная дорога», который обжаловал приостановление действия своего трудового договора и требовал взыскания более 2,2 млн грн среднего заработка за время вынужденного прогула.

Как указано в постановлении от 9 января 2026 года по делу № 751/4083/24, Кассационный гражданский суд в составе Верховного Суда оставил без изменений решение Новозаводского районного суда Чернигова и постановление Черниговского апелляционного суда, которыми в иске было отказано.

Истец работал менеджером — начальником отдела внутренней безопасности «Укрзализныци» по срочному трудовому договору. В феврале руководство издало приказ о введении простоя, а в апреле 2022 года работодатель издал приказ о прекращении простоя и приостановлении действия трудовых договоров с частью работников, в том числе и с истцом.

Работник утверждал, что приказ был незаконным, поскольку компания могла обеспечить его работой, в том числе дистанционно. Кроме того, он заявлял, что не был надлежащим образом уведомлен о приостановлении договора и узнал об этом лишь в 2024 году из ответа на адвокатский запрос.

Со дня приостановления действия трудового договора до дня увольнения истец заработную плату не получал. По его мнению, безосновательное приостановление действия трудового договора является нарушением его трудовых прав и фактически представляет собой вынужденный прогул, поскольку он был лишен возможности работать по вине работодателя.

Суды первой и апелляционной инстанций пришли к выводу, что работодатель не доказал абсолютной невозможности предоставить работу, а следовательно, права работника были нарушены. В то же время в удовлетворении иска отказали в связи с пропуском срока обращения в суд.

Суд установил, что еще 19 апреля 2022 года работнику было направлено сообщение о приостановлении действия трудового договора через мессенджер Viber, а неполучение истцом с апреля 2022 года заработной платы свидетельствует о его осведомленности о нарушении права на оплату труда. При этом, как указали в суде, не получая заработную плату с апреля 2022 года, истец не совершал никаких действий, направленных на восстановление нарушенного права, в течение длительного времени.

Апелляционный суд, в свою очередь, критически оценил доводы апелляционной жалобы о возможности изменения текста сообщения в Viber, недоказанности его отправки ответственным работником АО «Укрзализныця», а также о неизвестном происхождении скриншота переписки с номером телефона, поскольку судом установлено, что номер телефона, на который было направлено сообщение, совпадает с номером телефона, указанным истцом в исковом заявлении, а иных доказательств неполучения сообщения истец не предоставил.

Кроме того, ссылки истца на то, что отсутствие заработной платы было связано с пребыванием в режиме простоя, апелляционный суд признал необоснованными, поскольку в соответствии со статьей 113 КЗоТ Украины время простоя подлежит оплате не ниже двух третей тарифной ставки (оклада). Длительное неполучение истцом заработной платы, по убеждению суда, свидетельствует о том, что истец должен был осознавать нарушение своих прав.

Позиция Верховного Суда

Верховный Суд отметил, что суды предыдущих инстанций установили, что:

сообщение было направлено на номер мобильного телефона, который совпадает с номером, указанным истцом в исковом заявлении;

скриншоты содержат содержание сообщения, которое непосредственно касается приостановления действия трудового договора;

имеется ответ истца «Ок», что свидетельствует о получении и ознакомлении с сообщением.

При таких обстоятельствах скриншоты обоснованно признаны судами надлежащими и допустимыми доказательствами, а утверждения кассационной жалобы о невозможности идентификации отправителя или адресата опровергаются материалами дела.

Ссылка заявителя на то, что распечатка электронной переписки не может считаться доказательством из-за отсутствия электронной подписи, является ошибочной.

Закон Украины «Об электронных документах и электронном документообороте» не исключает возможности использования электронных доказательств, которые не являются электронными документами в понимании этого Закона, без квалифицированной электронной подписи, если такие доказательства в совокупности с другими материалами дела позволяют установить соответствующие обстоятельства.

Скриншоты в данном деле не использовались как самостоятельное электронное доказательство, а были оценены судами вместе с другими доказательствами, в частности:

расчетными листами заработной платы с указанием на приостановление действия трудового договора;

длительным отсутствием начисления заработной платы;

поведением самого истца, который в течение длительного времени не совершал никаких действий по защите своих прав.

При указанных обстоятельствах Верховный Суд пришел к выводу, что избранный работодателем способ уведомления достиг своей цели, поскольку истец был проинформирован о приостановлении действия трудового договора, а доводы о ненадлежащем уведомлении основываются на формальном толковании требований закона и не опровергают установленных судами фактических обстоятельств.

Кассационную жалобу оставлено без удовлетворения, а решения судов предыдущих инстанций — без изменений.

Постановление Верховного Суда является окончательным и обжалованию не подлежит.

