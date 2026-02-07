Пенсия в связи с утратой кормильца: суд встал на сторону вдовы военнослужащего в споре о перерасчете выплат

Закарпатский окружной админсуд признал противоправным отказ в выдаче справок и обязал подготовить их для перерасчета пенсии.

Закарпатский окружной административный суд полностью удовлетворил иск вдовы военнослужащего относительно отказа в выдаче обновленных справок о размере денежного обеспечения для перерасчета пенсии в связи с утратой кормильца. Суд признал действия государственного органа противоправными и обязал подготовить и подать в Пенсионный фонд справки по состоянию на 1 января 2023 года и 18 июня 2025 года с учетом актуального прожиточного минимума.

Ключевым в деле стал вопрос применения постановления Кабинета Министров №704 и соотношения ее положений с законами о Государственном бюджете и устоявшейся практикой Верховного Суда относительно перерасчета пенсий военнослужащим и членам их семей.

Обстоятельства дела № 260/8351/25

Истица состоит на учете в Главном управлении Пенсионного фонда Украины в Закарпатской области и получает пенсию в связи с утратой кормильца в соответствии с Законом Украины №2262-ХІІ «О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц».

В августе 2025 года она обратилась в уполномоченный орган с требованием подготовить и направить в Пенсионный фонд обновленные справки о размере денежного обеспечения ее мужа по последней штатной должности и тарифному разряду:

по состоянию на 01.01.2023 — с применением прожиточного минимума для трудоспособных лиц 2684 грн;

по состоянию на 18.06.2025 — с применением прожиточного минимума 3028 грн.

Такие справки были необходимы для перерасчета пенсии с 1 февраля 2023 года и с 1 июля 2025 года соответственно.

Письмом от 29 августа 2025 года ответчик отказал в выдаче справок. Мотивы отказа сводились к тому, что после 2018 года Кабинет Министров Украины якобы не принимал решений об увеличении денежного обеспечения военнослужащих, а пункт 4 постановления №704, по мнению ответчика, подлежит применению только с расчетной величиной 1762 грн.

Не согласившись с такой позицией, истица обратилась в суд.

Оценка суда

Закарпатский окружной административный суд, исследовав материалы дела, подчеркнул следующие правовые подходы:

перерасчет пенсий по Закону №2262-ХІІ осуществляется в случае изменения хотя бы одного из видов денежного обеспечения соответствующих категорий военнослужащих;

рост прожиточного минимума для трудоспособных лиц, установленного законами о Государственном бюджете, является обстоятельством, влияющим на размер должностных окладов и окладов по воинскому званию;

выводы Верховного Суда (в частности по делам №440/6017/21, №500/1813/21, №500/8485/21 и другим) подлежат обязательному учету судами нижестоящих инстанций.

Суд отдельно обратил внимание, что постановление Кабинета Министров №481 от 12.05.2023, которым изменен пункт 4 постановления №704, не имеет обратной силы во времени. Следовательно, оно не может быть основанием для отказа в перерасчете пенсии за периоды, когда действовали иные правовые подходы, сформированные судебной практикой.

Что касается перерасчета с 18 июня 2025 года, суд отметил: после установления Законом о Государственном бюджете Украины на 2025 год прожиточного минимума в размере 3028 грн орган был обязан выдать обновленную справку для перерасчета пенсии с 1 июля 2025 года.

Решение суда

Закарпатский окружной административный суд признал противоправными действия ответчика, который отказал в подготовке и подаче обновленных справок; обязал подготовить и направить в Пенсионный фонд справки о размере денежного обеспечения по состоянию на 01.01.2023 и 18.06.2025 с учетом актуального прожиточного минимума, тарифных коэффициентов и всех ежемесячных дополнительных выплат; взыскал судебный сбор в размере 968,96 грн за счет бюджетных ассигнований ответчика.

