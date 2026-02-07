Пенсія у зв’язку з втратою годувальника: суд став на бік вдови військового у спорі щодо перерахунку виплат

Закарпатський окружний адмінсуд визнав протиправною відмову у видачі довідок та зобов’язав підготувати їх для перерахунку пенсії.

Закарпатський окружний адміністративний суд повністю задовольнив позов вдови військовослужбовця щодо відмови у видачі оновлених довідок про розмір грошового забезпечення для перерахунку пенсії у зв’язку з втратою годувальника. Суд визнав дії державного органу протиправними та зобов’язав підготувати і подати до Пенсійного фонду довідки станом на 1 січня 2023 року та 18 червня 2025 року з урахуванням актуального прожиткового мінімуму.

Ключовим у справі стало питання застосування постанови Кабміну №704 та співвідношення її положень із законами про Державний бюджет і усталеною практикою Верховного Суду щодо перерахунку пенсій військовослужбовцям і членам їхніх сімей.

Обставини справи № 260/8351/25

Позивачка перебуває на обліку в Головному управлінні Пенсійного фонду України у Закарпатській області та отримує пенсію у зв’язку з втратою годувальника відповідно до Закону України №2262-ХІІ «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб».

У серпні 2025 року вона звернулася до уповноваженого органу з вимогою підготувати та направити до Пенсійного фонду оновлені довідки про розмір грошового забезпечення її чоловіка за останньою штатною посадою і тарифним розрядом:

станом на 01.01.2023 — із застосуванням прожиткового мінімуму для працездатних осіб 2684 грн;

станом на 18.06.2025 — із застосуванням прожиткового мінімуму 3028 грн.

Такі довідки були необхідні для перерахунку пенсії з 1 лютого 2023 року та з 1 липня 2025 року відповідно.

Листом від 29 серпня 2025 року відповідач відмовив у видачі довідок. Мотиви відмови зводилися до того, що після 2018 року Кабінет Міністрів України нібито не ухвалював рішень про збільшення грошового забезпечення військовослужбовців, а пункт 4 постанови №704, на думку відповідача, підлягає застосуванню лише з розрахунковою величиною 1762 грн.

Не погодившись із такою позицією, позивачка звернулася до суду.

Оцінка суду

Закарпатський окружний адміністративний суд, дослідивши матеріали справи, наголосив на таких правових підходах:

перерахунок пенсій за Законом №2262-ХІІ здійснюється у разі зміни хоча б одного з видів грошового забезпечення відповідних категорій військовослужбовців;

зростання прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законами про Державний бюджет, є обставиною, що впливає на розмір посадових окладів та окладів за військовим званням;

висновки Верховного Суду (зокрема у справах №440/6017/21, №500/1813/21, №500/8485/21 та інших) підлягають обов’язковому врахуванню судами нижчих інстанцій.

Суд окремо звернув увагу, що постанова Кабінету Міністрів №481 від 12.05.2023, якою змінено пункт 4 постанови №704, не має зворотної дії в часі. Відтак вона не може бути підставою для відмови у перерахунку пенсії за періоди, коли діяли інші правові підходи, сформовані судовою практикою.

Що стосується перерахунку з 18 червня 2025 року, суд зазначив: після встановлення Законом про Державний бюджет України на 2025 рік прожиткового мінімуму у розмірі 3028 грн орган був зобов’язаний видати оновлену довідку для перерахунку пенсії з 1 липня 2025 року.

Рішення суду

Закарпатський окружний адміністративний суд визнав протиправними дії відповідача, який відмовив у підготовці та поданні оновлених довідок; зобов’язав підготувати і направити до Пенсійного фонду довідки про розмір грошового забезпечення станом на 01.01.2023 та 18.06.2025 з урахуванням актуального прожиткового мінімуму, тарифних коефіцієнтів і всіх щомісячних додаткових виплат; стягнув судовий збір у розмірі 968,96 грн за рахунок бюджетних асигнувань відповідача.

