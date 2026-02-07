Что необходимо доказать для возмещения упущенной выгоды: позиция Кассационного гражданского суда

Само по себе длительное невыполнение выплаты денежных средств по судебному решению не является автоматическим основанием для взыскания упущенной выгоды или морального вреда.

Верховный Суд подтвердил: само по себе длительное невыполнение выплаты денежных средств по судебному решению не является автоматическим основанием для взыскания упущенной выгоды или морального вреда. Для этого истец должен доказать полный состав гражданского правонарушения, а расчеты гипотетических доходов не могут основываться на предположениях.

К такому выводу пришел Кассационный гражданский суд в постановлении от 19 января 2026 года по делу № 461/1377/24, оставив без удовлетворения кассационную жалобу физического лица на решения судов предыдущих инстанций.

Обстоятельства дела

Истец обратился в суд с требованиями к кредитному союзу о взыскании денежных средств в связи с длительным неисполнением судебного решения 2019 года, которым в его пользу было присуждено более 294 тыс. грн пени.

Помимо инфляционных потерь и трех процентов годовых, истец просил:

370 тыс. грн упущенной выгоды — как доход, который он якобы мог получить, разместив присужденные средства на депозитах;

более 977 тыс. грн морального вреда, ссылаясь на душевные страдания, ухудшение состояния здоровья и невозможность расходовать средства на лечение и повседневные нужды.

Суды первой и апелляционной инстанций удовлетворили иск частично: взыскали инфляционные потери и три процента годовых в соответствии со статьей 625 ГК Украины, однако отказали в возмещении упущенной выгоды и морального вреда. Истец обжаловал эти отказы в кассационном порядке.

Позиция Верховного Суда

Кассационный гражданский суд согласился с выводами нижестоящих инстанций и подчеркнул следующие ключевые моменты.

1. Упущенная выгода — не «потенциальный доход», а доказанный

Суд напомнил, что упущенная выгода — это доходы, которые лицо могло бы реально получить при обычных обстоятельствах, если бы его право не было нарушено. Требование о ее возмещении возможно лишь при наличии всех элементов гражданского правонарушения:

вреда;

противоправного поведения должника;

причинной связи между этим поведением и вредом;

вины.

Предоставление договоров с банками или кредитными учреждениями само по себе не доказывает, что истец фактически получил бы соответствующий доход. Такие утверждения суд признал предположениями, которые не соответствуют требованиям доказывания в гражданском процессе.

2. Причинная связь должна быть доказана, а не задекларирована

Суды установили, что истец не доказал прямой причинной связи между неисполнением судебного решения и неполучением конкретного дохода в заявленном размере. Также не доказано, что он предпринимал реальные меры для получения такого дохода, как того требует статья 623 ГК Украины.

3. Моральный вред требует доказательств, а не общих ссылок

Верховный Суд поддержал вывод о том, что:

сам факт неисполнения денежного обязательства еще не означает автоматического причинения морального вреда;

необходимо доказать наличие душевных или физических страданий, их интенсивность и причинную связь с действиями ответчика.

Ссылки истца на инвалидность и состояние здоровья не были приняты, поскольку эти обстоятельства существовали независимо от спорных правоотношений, а их связь с невыплатой денежных средств не подтверждена доказательствами.

4. Кассационный суд не переоценивает доказательства

Суд отдельно подчеркнул: кассационная инстанция не наделена полномочиями переоценивать доказательства или устанавливать новые фактические обстоятельства. Доводы заявителя фактически сводились к несогласию с оценкой доказательств судами первой и апелляционной инстанций, что выходит за пределы кассационного пересмотра.

Вывод

Верховный Суд оставил кассационную жалобу без удовлетворения, а решения судов предыдущих инстанций — без изменений. Постановление является окончательным.

