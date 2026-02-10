Водитель не доказал завышения ремонта: апелляция оставила без изменений сумму ущерба в пользу страховщика

Апелляционный суд не согласился с доводами водителя о завышении ремонта авто и оставил без изменений взыскание более 252 тысяч гривен.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Черкасский апелляционный суд пересматривал решение районного суда по делу № 707/3072/24 по иску страховой компании к водителю о взыскании ущерба, причиненного в результате ДТП.

Решение суда первой инстанции: взыскание ущерба с виновника ДТП

В октябре 2024 года Частное акционерное общество «Страховая компания «УНИКА» обратилось с иском к гражданину о возмещении ущерба, причиненного в результате дорожно-транспортного происшествия, которое произошло 30.07.2023 года в г. Черкассы с участием автомобиля «Infiniti Q50», под управлением водителя и автомобиля «BMW» X4, в результате которого был поврежден автомобиль «BMW».

ЧАО «Страховая компания «УНИКА», которое осуществило выплату страхового возмещения потерпевшему лицу, просило суд взыскать с водителя в пользу ЧАО «СК «УНИКА» ущерб, причиненный в результате ДТП, в размере 252 755,30 грн, а также понесенные судебные расходы, состоящие из суммы уплаченного судебного сбора в размере 3 791,33 грн и расходов на правовую помощь в размере 30 000,00 грн.

Заочным решением Черкасского районного суда Черкасской области от 11 февраля 2025 года исковые требования частного акционерного общества «Страховая компания «УНИКА» к водителю о возмещении ущерба, причиненного в результате ДТП, удовлетворены.

Взыскано с водителя в пользу частного акционерного общества «Страховая компания «УНИКА» ущерб, причиненный в результате дорожно-транспортного происшествия, в размере 252 755,30 грн, а также судебные расходы, состоящие из уплаченной суммы судебного сбора 3 791,33 грн и расходов на правовую помощь в размере 8 000,00 грн.

Суд мотивировал свое решение тем, что ЧАО «СК «УНИКА», в соответствии с требованиями действующего законодательства, осуществило возмещение ущерба за водителя — виновника ДТП. Истец выполнил возложенную на него законом обязанность по возмещению ущерба по вине владельца транспортного средства, а потому ЧАО «СК «УНИКА» имеет право регрессного требования к ответчику как к водителю транспортного средства, который причинил дорожно-транспортное происшествие.

Апелляционная жалоба: возражения против суммы ущерба и состояния авто

Не соглашаясь с указанным судебным решением, представитель водителя, адвокат, обжаловала в апелляционном порядке решение суда, просила, уменьшив размер ущерба, подлежащего взысканию в пользу ЧАО «СК «УНИКА», с 252 755,30 грн до 6 650,50 грн.

В обоснование поданной апелляционной жалобы указывала, что страховая компания безосновательно выплатила по реквизитам ЧП «Талисман» страховое возмещение в размере 412 755,30 грн. Повреждения автомобиля, которые он реально получил, и расходы на ремонт, за который были уплачены средства, не имеют причинно-следственной связи с ДТП, произошедшим по вине ответчика. Так, во исполнение условий договора КАСКО представителем страховщика 07.08.2023 года был осмотрен автомобиль и зафиксировано 8 повреждений. В то же время ЧП «Талисман» в счете № ТП-00000712 от 09.08.2023 года указало уже 46 повреждений автомобиля.

Кроме того, указала, что водитель имеет право на получение поврежденных запасных частей BMW, поскольку в порядке досудебного урегулирования спора им было заблаговременно уведомлено страховщика о необходимости сохранения запчастей, поскольку в случае обращения к нему он будет иметь желание получить их в свою собственность.

Решение апелляционного суда

Черкасский апелляционный суд постановлением от 7 января 2026 года поддержал решение суда первой инстанции в части размера ущерба, причиненного в результате ДТП. Оценивая доводы ответчика, коллегия судей указала следующее.

Верховный Суд в постановлении от 20 марта 2018 года по делу № 911/482/17 изложил правовую позицию, согласно которой, определяя размер причиненного ущерба при страховании наземного транспорта, суды, в случае возникновения спора относительно определения размера ущерба, должны исходить из фактической (реальной) суммы, установленной заключением автотовароведческой экспертизы или соответствующими документами станции технического обслуживания, на которой проводился ремонт автомобиля.

Следовательно, наличие счета на оплату, по которому проводились ремонтно-восстановительные работы застрахованного транспортного средства, платежных поручений, а также акта выполненных работ считается достаточным доказательством фактически понесенных истцом расходов по выплате страхового возмещения, возникших вследствие дорожно-транспортного происшествия.

Коллегия судей принимает во внимание то обстоятельство, что ЧАО «СК «УНИКА» определилось с суммой страхового возмещения, рассчитанной фактически на основании счета на оплату № ТП-00000712 от 09 августа 2023 года, о чем свидетельствует страховой акт от 29.08.2023 года и платежная инструкция от 30.08.2023 года. То есть истец согласился с определенным перечнем деталей, подлежащих замене, и объемом необходимых работ.

Кроме того, следует отметить, что несоставление дополнительной дефектной ведомости не может служить основанием для отказа в удовлетворении требований истца.

Ответчик в силу части 3 статьи 12, части 1 статьи 81 ГПК Украины не предоставил доказательств в противовес представленным истцом доказательствам относительно иной стоимости восстановительного ремонта.

Следовательно, истцом предоставлены надлежащие доказательства материального ущерба, понесенного вследствие ДТП.

Ответчик в апелляционной жалобе заявил о необходимости передачи поврежденных автомобильных деталей, которые не могут использоваться по назначению, но имеют определенную ценность.

Пунктом 14 Постановления Пленума Высшего специализированного суда Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел от 01.03.2013 года № 4 «О некоторых вопросах применения судами законодательства при разрешении споров о возмещении ущерба, причиненного источником повышенной опасности» предусмотрено, что, принимая решение о взыскании в пользу потерпевшего возмещения стоимости имущества, которое не может использоваться по назначению, но имеет определенную ценность, суд с учетом принципа диспозитивности, то есть по заявлению причинителя вреда, одновременно должен решить вопрос о передаче этого имущества после возмещения ущерба лицу, ответственному за ущерб.

В соответствии с пунктом 6.3.12 договора страхования № 021171/4057/0000163 от 07.02.2023 года страхователь обязан по требованию страховщика передать в его собственность поврежденные составные части, детали и ДО ТС, которые в процессе ремонта ТС были заменены на новые и в отношении которых страховщиком было выплачено страховое возмещение.

В заявлении от 18.08.2025 года ЧАО «СК «УНИКА» сообщило суду, что истец правом на получение замененных запчастей и деталей не воспользовался, а потому они отсутствуют у истца.

Таким образом, детали автомобиля, которые были заменены на СТО и не были уничтожены в процессе ДТП, должны быть возвращены ответчику по делу с учетом принципа диспозитивности, то есть по заявлению причинителя вреда.

С учетом изложенного коллегия судей пришла к выводу, что отсутствие замененных запчастей и деталей не освобождает страховщика от обязанности их передачи по требованию ответчика.

Постановлением апелляционного суда заочное решение Черкасского районного суда от 11 февраля 2025 года было изменено. В резолютивную часть добавлено положение, которым ЧАО «Страховая компания «УНИКА» обязано передать водителю, виновному в ДТП, детали поврежденного им автомобиля «BMW» и государственный номерной знак после того, как он возместит ущерб на сумму 252 755,30 грн.

В остальной части решение суда оставлено без изменений.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.