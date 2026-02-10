Женщина хотела отменить усыновление двух детей ее бывшим мужем — что решил суд

Истец настаивала, что усыновление не отвечает интересам детей и не обеспечивает им семейного воспитания.

Жительница Хмельницкой области обратилась в суд с иском об отмене усыновления двух малолетних детей ее бывшим мужем и восстановлении первоначальных актовых записей об их рождении. Об этом сообщил Хмельницкий апелляционный суд.

Истец указала, что на момент усыновления мужчина проходил военную службу по мобилизации. В браке супруги состояли около одного года и имели общего ребенка. По словам женщины, после усыновления мужчина был уволен со службы, начал злоупотреблять алкоголем, совершал домашнее насилие в отношении нее и применял физическую силу к сыну. Она считает, что между усыновителем и детьми не сложились отношения, присущие отцу и детям.

После расторжения брака в 2025 году дети, по словам матери, не поддерживают общения с бывшим мужем и перестали воспринимать его как отца. Он не проводит с ними время, не интересуется их состоянием здоровья и обучением, не обеспечивает материально.

Истец настаивала, что усыновление не отвечает интересам детей, не обеспечивает им семейного воспитания, а отношения между усыновителем и детьми являются такими, которые делают невозможным совместное проживание и выполнение им родительских обязанностей. В связи с этим она просила суд отменить усыновление и восстановить первоначальные актовые записи о рождении дочери и сына. Ответчик иск признал.

Однако Новоушицкий районный суд Хмельницкой области, рассмотрев дело, пришел к выводу, что в материалах отсутствуют надлежащие и достаточные доказательства, подтверждающие заявленные обстоятельства.

Суд отметил, что доводы искового заявления, объяснения истца и представленные ею доказательства, в частности справки из школы и дошкольного учреждения, а также справка о задолженности по уплате алиментов, свидетельствуют о ненадлежащем исполнении ответчиком родительских обязанностей. Такое обстоятельство не является основанием для отмены усыновления, а может быть основанием для лишения усыновителя родительских прав в соответствии со статьей 242 Семейного кодекса Украины.

Кроме того, суд учел заключение органа опеки и попечительства, согласно которому отмена усыновления является нецелесообразной и такой, что не отвечает интересам детей.

Суд также отказал в принятии заявления ответчика о признании иска, указав, что он не привел никаких обстоятельств, которые свидетельствовали бы о невозможности выполнения им родительских обязанностей, а фактический отказ отца от детей является противоправным и противоречит моральным основам общества.

Поскольку истец не доказала наличие оснований для отмены усыновления, предусмотренных частью 1 статьи 238 Семейного кодекса Украины, и такая отмена противоречила бы интересам детей и основополагающим принципам института усыновления, суд постановил решение об отказе в удовлетворении иска.

С полным текстом решения суда по делу № 680/556/25 можно будет ознакомиться в ЕГРСР.

