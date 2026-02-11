Дисциплинарная ответственность полицейских: Верховный Суд отметил необходимость полного исследования доказательств в конфликтной ситуации

Верховный Суд в кассационном порядке рассмотрел дело о законности увольнения полицейской как дисциплинарного взыскания и отметил обязанность судов полно и объективно исследовать все доказательства.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Верховный Суд в составе коллегии судей Кассационного административного суда в порядке письменного производства рассмотрел административное дело по кассационной жалобе на решения судов предыдущих инстанций в споре относительно правомерности привлечения сотрудника полиции к дисциплинарной ответственности в виде увольнения с должности и восстановления на службе. Предметом пересмотра была законность судебных решений, которыми отказано в удовлетворении иска об отмене дисциплинарного приказа.

Суть дела

Истец, проходившая службу в органах Национальной полиции в должности старшего следователя следственного отдела Ужгородского районного управления полиции Главного управления Национальной полиции в Закарпатской области в звании капитана полиции, обжаловала приказ от 29 декабря 2023 года № 3191, которым к ней применено дисциплинарное взыскание в виде увольнения с занимаемой должности.

Основанием для назначения служебного расследования стало письмо начальника государственного учреждения «Закарпатское учреждение исполнения наказаний (№ 9)» от 28 ноября 2023 года относительно возможных неправомерных действий следователя во время пребывания на территории учреждения 21 ноября 2023 года. В соответствии с приказом от 11 декабря 2023 года № 3013 было назначено служебное расследование, срок которого продлен приказом от 25 декабря 2023 года № 3209.

Согласно заключению служебного расследования установлено, что 21 ноября 2023 года следователь прибыла в учреждение исполнения наказаний для проведения следственных действий в рамках уголовного производства по части четвертой статьи 185 Уголовного кодекса Украины. На контрольно-пропускном пункте учреждения между ней и работниками учреждения возник словесный конфликт. По версии работников учреждения, следователь в дерзкой форме требовала допустить её к режимной территории, отказывалась предоставить выписку из Единого реестра досудебных расследований для подтверждения полномочий и демонстрировала нетактичное поведение, что противоречит требованиям профессиональной этики полицейского.

В рамках служебного расследования были отобраны объяснения работников учреждения, которые подтвердили факт конфликтной ситуации и отказ предоставить документы. Руководитель следственного подразделения также предоставил характеристику, в которой указал на предыдущие нарушения служебной дисциплины и наличие дисциплинарного взыскания в виде предупреждения о неполном служебном соответствии.

На основании установленных обстоятельств ответчик пришёл к выводу о нарушении истцом требований Дисциплинарного устава Национальной полиции Украины, Закона Украины «О Национальной полиции», Правил этического поведения полицейских и Закона Украины «О предотвращении коррупции» и применил дисциплинарное взыскание в виде увольнения с занимаемой должности.

Истец отрицала факт дерзкого поведения, указывала на недостоверность информации, изложенной в письме учреждения исполнения наказаний, и подчеркивала нарушение процедуры служебного расследования, в частности на неисследование видеозаписи с контрольно-пропускного пункта.

Решения судов первой и апелляционной инстанций

Закарпатский окружной административный суд решением от 02 мая 2024 года отказал в удовлетворении иска. Суд исходил из того, что истец не предоставила документы, предусмотренные Правилами внутреннего распорядка следственных изоляторов Государственной уголовно-исполнительной службы Украины, а её поведение свидетельствовало о несоблюдении норм профессиональной этики. При определении вида дисциплинарного взыскания ответчик обоснованно учёл предыдущую служебную характеристику и наличие действующего дисциплинарного взыскания.

Восьмой апелляционный административный суд постановлением от 04 июля 2024 года оставил решение суда первой инстанции без изменений, согласившись с выводами о правомерности применения дисциплинарного взыскания и достаточности установленных по делу обстоятельств.

Позиции и выводы Верховного Суда

Пересматривая дело № 260/271/24 в пределах доводов кассационной жалобы и в соответствии со статьёй 341 Кодекса административного судопроизводства Украины, Верховный Суд отметил, что спор касается правомерности привлечения полицейского к дисциплинарной ответственности в виде увольнения с должности за нарушение служебной дисциплины и этических норм.

Суд подчеркнул, что в соответствии со статьёй 18 Закона Украины «О Национальной полиции» полицейский обязан неукоснительно соблюдать законы Украины и профессионально исполнять служебные обязанности. Правила этического поведения полицейских предусматривают обязанность действовать сдержанно, доброжелательно, контролировать эмоции, соблюдать нормы деловой речи и не допускать высокомерия либо использования ненормативной лексики. Служебная дисциплина заключается в безупречном исполнении нормативно-правовых актов и приказов руководства, а её нарушение является дисциплинарным проступком.

В то же время Верховный Суд подчеркнул, что установление факта дисциплинарного проступка требует всестороннего, полного и объективного исследования обстоятельств конфликтной ситуации. В соответствии со статьями 73, 74, 90, 91, 99 Кодекса административного судопроизводства Украины суд обязан исследовать надлежащие и допустимые доказательства, в частности электронные доказательства, к которым относятся видеозаписи, и дать оценку каждому доказательству в совокупности.

Истец в суде первой инстанции заявляла ходатайство об истребовании видеозаписи с контрольно-пропускного пункта учреждения исполнения наказаний за 21 ноября 2023 года, а также о вызове свидетелей с целью воспроизведения событий конфликта. В удовлетворении этих ходатайств было отказано протокольными определениями, а суд апелляционной инстанции не дал надлежащей оценки доводам относительно такого отказа.

Верховный Суд отметил, что хотя вопрос истребования доказательств относится к дискреции суда, отказ в удовлетворении соответствующего ходатайства должен быть обоснованным и соответствовать задаче полного выяснения обстоятельств дела. Неисследование видеозаписи, которая могла непосредственно отражать ход конфликтной ситуации, а также непредоставление оценки объяснениям дежурного инспектора контрольно-пропускного пункта свидетельствуют о неполном установлении фактических обстоятельств.

Суд также учёл доводы о том, что истец фактически была допущена к режимным помещениям и исполнила поручение прокурора, что могло иметь значение для оценки её полномочий и поведения. Эти обстоятельства судами предыдущих инстанций надлежащим образом не исследованы.

Ссылаясь на правовые выводы Большой Палаты Верховного Суда относительно распределения бремени доказывания в административном процессе, Верховный Суд подчеркнул, что обязанность доказывания правомерности решения возлагается на субъекта властных полномочий, однако истец не лишён права опровергать предоставленные ответчиком доказательства. Необоснованный отказ в истребовании доказательств фактически лишил истца возможности реализовать это право, что противоречит принципам состязательности и равенства сторон, гарантированным статьёй 9 Кодекса административного судопроизводства Украины и статьёй 6 Конвенции о защите прав человека и основных свобод.

Верховный Суд пришёл к выводу, что нарушение норм процессуального права, в частности необоснованное отклонение ходатайства об истребовании доказательств, сделало невозможным установление фактических обстоятельств, имеющих значение для правильного разрешения дела. На основании пункта 3 части второй статьи 353 Кодекса административного судопроизводства Украины кассационная жалоба удовлетворена, решения судов первой и апелляционной инстанций отменены, а дело направлено на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

При новом рассмотрении суду надлежит исследовать все обстоятельства, имеющие значение для правильного разрешения спора, обеспечить полное и объективное исследование доказательств, дать оценку аргументам сторон и принять решение в соответствии с требованиями статьи 242 Кодекса административного судопроизводства Украины.

Постановление вступило в законную силу с даты его принятия и является окончательным.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.