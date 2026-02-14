  1. Судебная практика
Мужчина получал пособие по безработице, но работал в транспортной компании: суд обязал вернуть 23,6 тыс грн

10:53, 14 февраля 2026
Переплату пособия определили за период фактической работы в частной транспортной компании.
Если человек официально трудоустроен, он не имеет права получать пособие по безработице. Однако в этом деле мужчина, состоя на учете в центре занятости, одновременно работал в частной компании и не сообщил об этом государственной службе. Когда факт трудоустройства был установлен, центр занятости обратился в суд с требованием вернуть выплаченные средства.

Днепровский районный суд Днепропетровской области вынес заочное решение по делу №175/8102/25 и полностью удовлетворил иск Донецкого областного центра занятости. С ответчика взыскано 23 618,93 грн незаконно полученного пособия и 3028 грн судебного сбора.

Обстоятельства дела

В августе 2021 года мужчина обратился в Краматорский городской центр занятости с заявлением о предоставлении статуса безработного. С 26 августа 2021 года ему назначили пособие по безработице.

Подписывая заявление, он подтвердил, что знает о своей обязанности сообщать центру занятости о любых обстоятельствах, которые влияют на право получать выплаты.

В июне 2022 года после сверки с данными Пенсионного фонда выяснилось, что с 18 января 2022 года мужчина работал в ООО «Транспортная компания «САТ» в качестве наемного работника. Об этом центр занятости он не уведомил.

Расследование установило:

  • с 18.01.2022 ответчик состоял в трудовых отношениях;
  • с 01.05.2022 действие трудового договора было приостановлено на основании Закона №2136-ІХ;
  • однако приостановление договора не означает прекращения трудовых отношений.

Выплату пособия прекратили 14 июня 2022 года. За период с 18.01.2022 по 13.06.2022 мужчина получил 23 618,93 грн, которые центр занятости считает безосновательно выплаченными.

Позиция и решение суда

Дело рассмотрели заочно — ответчик в заседание не явился и отзыв не подал.

Суд указал:

  • работник, который работает по трудовому договору, относится к занятому населению;
  • безработный обязан сообщать о трудоустройстве;
  • в случае невыполнения этой обязанности сумма полученного пособия подлежит возврату;
  • приостановление трудового договора во время военного положения не прекращает статус трудоустроенного лица.

Также суд применил нормы гражданского законодательства о возмещении имущественного вреда.

Суд постановил: взыскать с ответчика 23 618,93 грн незаконно полученного пособия; взыскать 3028 грн судебного сбора.

Апелляционную жалобу можно подать в Днепровский апелляционный суд в установленный процессуальный срок.

