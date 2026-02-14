Мужчина купил холодильник почти за 28 тысяч — получил дефект: что решил суд в споре с сервисным центром

Услуга по перевешиванию дверцы выполнена ненадлежащим образом, акт о дефекте выдан с задержкой — суд взыскал 1000 грн морального вреда.

В Ровно мужчина приобрел в гипермаркете холодильник Whirlpool за 27 944 грн и сразу заказал официальную услугу перевешивания дверцы. Однако сервисный центр не смог выполнить работу без механического вмешательства в конструкцию, а впоследствии подтвердил наличие заводского дефекта. После нескольких месяцев обращений и жалобы в контролирующий орган покупатель вернул товар и обратился в суд — с требованием компенсировать моральный вред.

Ровненский городской суд Ровненской области частично удовлетворил иск и взыскал с авторизованного сервисного центра 1 000 грн морального вреда.

Обстоятельства дела №569/16390/25

12 августа 2024 года истец приобрел в магазине ООО «ЭПИЦЕНТР К» в Ровно холодильник Whirlpool W9 931A B H стоимостью 27 944 грн. Сразу после покупки он заказал в сервисном центре услугу перевешивания дверцы на другую сторону — в соответствии с требованиями производителя такие работы должен выполнять авторизованный сервис. Стоимость услуги составила 700 грн, впоследствии потребитель оплатил еще 200 грн за выезд мастера.

Как установил суд, услуга надлежащим образом оказана не была. По утверждению истца, дверца была установлена с перекосом. Представители сервисного центра предложили осуществить механическое вмешательство в конструкцию холодильника (в частности, с использованием дрели), однако в заводской инструкции к модели такой способ изменения направления открывания дверцы не предусмотрен.

Истец отказался от механического вмешательства и потребовал выдать акт о наличии заводского дефекта. Сначала сервисный центр отказался это сделать.

В ноябре 2024 года потребитель обратился с жалобой в Главное управление Госпродпотребслужбы в Ровненской области. После запроса этого органа сервисный центр 9 декабря 2024 года выдал акт № 3807003983 от 06.12.2024, которым подтвердил наличие заводского дефекта холодильника.

Получив акт, истец вернул товар продавцу и приобрел другой холодильник.

Исковые требования и позиции сторон

В феврале 2025 года потребитель обратился в сервисный центр с претензией о выплате пени и компенсации морального вреда. 27 февраля 2025 года ответчик добровольно уплатил 3 105 грн (пеня и частичная компенсация морального вреда).

В суде истец, с учетом уточнения требований, просил взыскать еще 4 000 грн морального вреда. Он обосновывал это моральными страданиями, связанными с невозможностью пользоваться холодильником, необходимостью тратить время на защиту своих прав и ухудшением самочувствия.

Ответчик иск не признал. Третье лицо — Госпродпотребслужба — поддержало требования потребителя.

Правовая оценка суда

Суд применил положения статьи 10 Закона Украины «О защите прав потребителей», которые предоставляют потребителю право:

отказаться от договора о предоставлении услуг;

требовать возмещения убытков;

взыскивать пеню в размере 3% стоимости услуги за каждый день просрочки;

требовать компенсации морального вреда.

Отдельно суд сослался на правовой вывод Большой Палаты Верховного Суда (постановление от 1.09.2020 по делу № 216/3521/16-ц), согласно которому право на возмещение морального вреда возникает в случае нарушения гражданского права независимо от наличия специальной нормы.

Суд пришел к выводу, что:

услуга по перевешиванию дверцы не была оказана надлежащим образом;

ответчик не сразу выдал акт о наличии заводского дефекта;

права потребителя были нарушены.

Вместе с тем суд учел, что ответчик до открытия производства добровольно уплатил пеню и частично компенсировал моральный вред, что направлено на минимизацию последствий нарушения.

Суд частично удовлетворил иск: взыскал с ООО 1 000 грн морального вреда; в остальной части требований отказал.

