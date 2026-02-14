  1. Судебная практика
  2. / В Украине

Мужчина купил холодильник почти за 28 тысяч — получил дефект: что решил суд в споре с сервисным центром

09:42, 14 февраля 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Услуга по перевешиванию дверцы выполнена ненадлежащим образом, акт о дефекте выдан с задержкой — суд взыскал 1000 грн морального вреда.
Мужчина купил холодильник почти за 28 тысяч — получил дефект: что решил суд в споре с сервисным центром
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Ровно мужчина приобрел в гипермаркете холодильник Whirlpool за 27 944 грн и сразу заказал официальную услугу перевешивания дверцы. Однако сервисный центр не смог выполнить работу без механического вмешательства в конструкцию, а впоследствии подтвердил наличие заводского дефекта. После нескольких месяцев обращений и жалобы в контролирующий орган покупатель вернул товар и обратился в суд — с требованием компенсировать моральный вред.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Ровненский городской суд Ровненской области частично удовлетворил иск и взыскал с авторизованного сервисного центра 1 000 грн морального вреда.

Обстоятельства дела №569/16390/25

12 августа 2024 года истец приобрел в магазине ООО «ЭПИЦЕНТР К» в Ровно холодильник Whirlpool W9 931A B H стоимостью 27 944 грн. Сразу после покупки он заказал в сервисном центре услугу перевешивания дверцы на другую сторону — в соответствии с требованиями производителя такие работы должен выполнять авторизованный сервис. Стоимость услуги составила 700 грн, впоследствии потребитель оплатил еще 200 грн за выезд мастера.

Как установил суд, услуга надлежащим образом оказана не была. По утверждению истца, дверца была установлена с перекосом. Представители сервисного центра предложили осуществить механическое вмешательство в конструкцию холодильника (в частности, с использованием дрели), однако в заводской инструкции к модели такой способ изменения направления открывания дверцы не предусмотрен.

Истец отказался от механического вмешательства и потребовал выдать акт о наличии заводского дефекта. Сначала сервисный центр отказался это сделать.

В ноябре 2024 года потребитель обратился с жалобой в Главное управление Госпродпотребслужбы в Ровненской области. После запроса этого органа сервисный центр 9 декабря 2024 года выдал акт № 3807003983 от 06.12.2024, которым подтвердил наличие заводского дефекта холодильника.

Получив акт, истец вернул товар продавцу и приобрел другой холодильник.

Исковые требования и позиции сторон

В феврале 2025 года потребитель обратился в сервисный центр с претензией о выплате пени и компенсации морального вреда. 27 февраля 2025 года ответчик добровольно уплатил 3 105 грн (пеня и частичная компенсация морального вреда).

В суде истец, с учетом уточнения требований, просил взыскать еще 4 000 грн морального вреда. Он обосновывал это моральными страданиями, связанными с невозможностью пользоваться холодильником, необходимостью тратить время на защиту своих прав и ухудшением самочувствия.

Ответчик иск не признал. Третье лицо — Госпродпотребслужба — поддержало требования потребителя.

Правовая оценка суда

Суд применил положения статьи 10 Закона Украины «О защите прав потребителей», которые предоставляют потребителю право:

  • отказаться от договора о предоставлении услуг;
  • требовать возмещения убытков;
  • взыскивать пеню в размере 3% стоимости услуги за каждый день просрочки;
  • требовать компенсации морального вреда.

Отдельно суд сослался на правовой вывод Большой Палаты Верховного Суда (постановление от 1.09.2020 по делу № 216/3521/16-ц), согласно которому право на возмещение морального вреда возникает в случае нарушения гражданского права независимо от наличия специальной нормы.

Суд пришел к выводу, что:

  • услуга по перевешиванию дверцы не была оказана надлежащим образом;
  • ответчик не сразу выдал акт о наличии заводского дефекта;
  • права потребителя были нарушены.

Вместе с тем суд учел, что ответчик до открытия производства добровольно уплатил пеню и частично компенсировал моральный вред, что направлено на минимизацию последствий нарушения.

Суд частично удовлетворил иск: взыскал с ООО 1 000 грн морального вреда; в остальной части требований отказал.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

суд Ровно судебная практика

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Проект Гражданского Кодекса может легализировать потерю имущества из за технических ошибок

Предварительная регистрация и регистрация отметок: новые инструменты защиты прав предлагает Книга 9 проекта Гражданского Кодекса.

Моральная компенсация и долги: что могут унаследовать наследники по новому Гражданскому кодексу

Проект нового Гражданского кодекса Украины уточняет, какие права и обязанности могут наследовать наследники по завещанию.

Рада предлагает налоговую льготу до 50% для предприятий на прифронтовых территориях

Прифронтовые предприятия смогут уменьшать налог на прибыль для восстановления производства.

Штрафы в сфере ядерной энергии будут взыскиваться через исполнительную службу

Решения о штрафах в сфере ядерной энергетики планируют сделать исполнительными документами для принудительного взыскания.

Судью Верховного Суда в отставке Бориса Гулько наградили почетной наградой

Во время открытия Судебного года председатель Верховного Суда наградил судью в отставке  почетной наградой.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]