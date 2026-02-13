Отсутствие надлежащего документального подтверждения расходов может свидетельствовать о противоправности действий руководителя — КХС ВС

Верховный Суд рассмотрел дело о возмещении убытков, заявленных бывшему генеральному директору акционерного общества в связи с расходованием командировочных и хозяйственных операций, реальность и связь которых с деятельностью предприятия оспаривались акционером.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Верховный Суд в составе коллегии судей Кассационного хозяйственного суда пересмотрел дело № 922/2187/16 о возмещении убытков, причинённых хозяйственному обществу его должностным лицом, и проверил законность постановления апелляционного суда о взыскании 8 592 727,83 грн.

Суть дела

В июле 2016 года Публичное акционерное общество в лице акционера, которому принадлежит более 10 процентов акций, обратилось в Хозяйственный суд Харьковской области с иском о возмещении убытков, причинённых обществу его бывшим генеральным директором в период с 15.07.2013 по 09.03.2016.

После прекращения трудовых отношений с руководителем акционеру стало известно, что по результатам анализа кассовых операций и операций с подотчётными лицами, проведённого аудиторской фирмой, установлены расходы в общем размере 29 549 853,54 грн. Указанные суммы были израсходованы подотчётным лицом на командировки и на приобретение товаров, работ и услуг для хозяйственных нужд предприятия, при этом реальность таких расходов и их связь с хозяйственной деятельностью общества, по мнению истца, являются сомнительными.

В частности, расходы на командировки одного лица составили 753 106,26 грн, что, по утверждению истца, является необоснованно завышенным показателем по сравнению с расходами других подотчётных лиц.

Кроме того, истец оспаривал расходование 28 796 747,28 грн на хозяйственные операции с субъектами предпринимательской деятельности, преимущественно физическими лицами-предпринимателями, виды деятельности которых согласно классификации КВЭД непосредственно не связаны с основным видом деятельности предприятия — производством машин и оборудования для сельского и лесного хозяйства. В связи с этим акционер считал, что такие расходы в условиях сложного финансового состояния общества противоречили его интересам и свидетельствовали о причинении вреда.

Решения судов предыдущих инстанций

Решением Хозяйственного суда Харьковской области в удовлетворении иска отказано полностью. Суд пришёл к выводу о недоказанности состава гражданского правонарушения и необоснованности заявленных требований.

Постановлением Харьковского апелляционного хозяйственного суда решение местного суда было отменено, а иск удовлетворён частично: с ответчика взыскано 22 106 166,85 грн убытков. Суд апелляционной инстанции указал на наличие всех четырёх условий ответственности — противоправного поведения, вреда, причинной связи и вины.

Постановлением Верховного Суда от 20.06.2018 указанное решение апелляционного суда было отменено, а дело передано на новое рассмотрение. Кассационный суд обратил внимание на ненадлежащее обоснование размера вреда и нарушение процессуальных норм при назначении экспертизы.

По результатам нового рассмотрения Восточный апелляционный хозяйственный суд постановлением от 04.02.2020 частично отменил решение суда первой инстанции и принял новое решение о взыскании с ответчика 8 592 727,83 грн убытков и 20 792,20 грн расходов на проведение экспертизы. В остальной части решение оставлено без изменений.

В ходе повторного рассмотрения была назначена судебно-экономическая экспертиза, проведённая экспертами Львовского научно-исследовательского института судебных экспертиз Министерства юстиции Украины. Согласно заключению эксперта от 31.10.2019 № 1916/5333 документально не подтверждена связанность с хозяйственной деятельностью общества расходов в сумме 8 572 079,28 грн, осуществлённых генеральным директором на приобретение товаров, работ и услуг.

Также часть расходов на командировки не была подтверждена надлежащими документами.

Апелляционный суд установил факты систематического перечисления подотчётных средств в пользу отдельных физических лиц-предпринимателей и юридических лиц наличными без надлежащего документального обоснования целевого назначения платежей и без доказательства их связи с экономико-хозяйственной деятельностью общества.

Позиция и выводы Верховного Суда

Пересматривая дело в пределах доводов кассационной жалобы в соответствии со статьёй 300 Хозяйственного процессуального кодекса Украины, Верховный Суд отметил, что предметом спора является возмещение вреда, причинённого должностным лицом хозяйственному обществу.

Суд исходил из положений статьи 89 Хозяйственного кодекса Украины и статьи 1166 Гражданского кодекса Украины. Подлежали применению положения статьи 89 Хозяйственного кодекса Украины в редакции, действовавшей в период, когда ответчик занимал должность генерального директора общества.

Для возложения ответственности за причинённый вред необходимо установление противоправного поведения, наличия вреда, причинной связи между поведением и вредом и вины лица. Отсутствие хотя бы одного из этих элементов исключает ответственность.

Верховный Суд также напомнил правовую позицию относительно обязанности руководителя действовать добросовестно и разумно, в пределах нормального хозяйственного риска, и отметил, что противоправное поведение может проявляться не только в превышении полномочий, но и в недобросовестном или неосторожном принятии решений, противоречащих интересам общества.

Кассационный суд согласился с выводами апелляционного суда о наличии противоправного поведения ответчика, которое заключалось в расходовании средств общества на цели, не связанные с его хозяйственной деятельностью, что подтверждается материалами дела и заключением судебно-экономической экспертизы.

Доводы заявителя об отсутствии установленного факта противоправного поведения и о неправильном применении выводов Большой Палаты Верховного Суда признаны необоснованными. Верховный Суд отметил, что апелляционный суд установил все элементы состава гражданского правонарушения, необходимые для возложения ответственности в соответствии со статьёй 1166 Гражданского кодекса Украины.

Ссылки заявителя на нарушение процессуальных норм, в частности относительно участия представителей истца и назначения экспертизы, также отклонены, поскольку такие доводы не свидетельствуют о нарушениях, которые в соответствии со статьями 310–312 Хозяйственного процессуального кодекса Украины являются основанием для отмены судебного решения.

С учётом изложенного Верховный Суд пришёл к выводу о правильности квалификации спорных правоотношений апелляционным хозяйственным судом и об отсутствии оснований для удовлетворения кассационной жалобы.

Постановлением Верховного Суда кассационная жалоба оставлена без удовлетворения, а постановление Восточного апелляционного хозяйственного суда от 04.02.2020 по делу № 922/2187/16 — без изменений.

Постановление вступило в законную силу с момента его принятия и является окончательным.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.