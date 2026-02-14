  1. Судебная практика
  2. / В Украине

В Каменском военнослужащий в СЗЧ похитил генератор с СТО и сдал его в ломбард: приговор суда

12:23, 14 февраля 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Военнослужащего задержали за самовольное оставление части, однако приговор касался только эпизода кражи.
В Каменском военнослужащий в СЗЧ похитил генератор с СТО и сдал его в ломбард: приговор суда
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Каменском суд рассмотрел дело военнослужащего, которого правоохранители задержали за самовольное оставление воинской части. В ходе проверки выяснилось, что в тот же день он причастен к краже бензинового генератора с территории СТО и сдаче его в ломбард. Вместе с тем в рамках данного производства суд оценивал только эпизод кражи.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Южный районный суд города Каменского признал военнослужащего виновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 185 УК Украины — тайное похищение чужого имущества, совершенное в условиях военного положения.

Обстоятельства дела №207/56/26

Суд установил, что 3 декабря 2025 года около 13:00 обвиняемый находился возле СТО «У пацанов» в Каменском. Через открытые ворота он увидел на территории бензиновый генератор «Grad» модель 5710955, который принадлежал владельцу станции технического обслуживания. Генератор стоял возле хозяйственной постройки и не находился под наблюдением.

Военнослужащий зашел на территорию СТО, вынес генератор и загрузил его на велосипед. Позднее вызвал такси и перевез имущество в ломбард «Империал» в Каменском, где заключил договор залога на свой паспорт и получил 5000 гривен.

Согласно заключению судебно-товароведческой экспертизы, рыночная стоимость генератора с учетом износа составила 14 832,72 грн. Часть полученных средств — 4600 грн — у него изъяли во время задержания. Именно тогда его и задержали за самовольное оставление воинской части. Генератор изъяли из ломбарда и вернули потерпевшему.

В приговоре указано, что предметом рассмотрения было обвинение только по ч. 4 ст. 185 УК Украины. Квалификации по ст. 407 УК Украины (самовольное оставление воинской части или места службы) в данном решении суд не давал.

Обвиняемый признал вину полностью, подтвердил обстоятельства и искренне раскаялся. Потерпевший гражданский иск не заявлял, ущерб возмещен, претензий к обвиняемому он не имел и просил не назначать реальное лишение свободы.

Правовая оценка

Суд учел, что на момент совершения преступления в Украине действовало военное положение, введенное и продленное соответствующими указами и законами. Именно это обстоятельство стало квалифицирующим признаком состава преступления по ч. 4 ст. 185 УК Украины. В соответствии с ч. 5 ст. 12 УК Украины такое преступление относится к категории тяжких.

Санкция части четвертой статьи 185 УК Украины предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до восьми лет.

Какое наказание назначил суд

Суд назначил военнослужащему пять лет лишения свободы. Вместе с тем, применив ст. 75 УК Украины, освободил его от отбывания наказания с испытательным сроком один год.

На осужденного возложена обязанность периодически являться в орган пробации для регистрации, сообщать об изменении места жительства и работы и не выезжать за пределы Украины без согласования.

Срок предварительного заключения с 3 декабря 2025 года по 6 февраля 2026 года засчитан день за день. Содержание под стражей отменено, осужденный освобожден в зале суда.

Денежные средства в сумме 4600 грн, полученные в результате залога похищенного генератора, конфискованы в доход государства в порядке специальной конфискации в соответствии со ст. 96-1 и 96-2 УК Украины. С обвиняемого также взыскано 424,08 грн процессуальных расходов за проведение экспертизы. Генератор окончательно возвращен владельцу.

Приговор может быть обжалован в Днепровский апелляционный суд в течение тридцати дней со дня провозглашения.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

суд военные кража судебная практика приговор военнослужащие СЗЧ

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Между законом и сердцем: почему Верховный Суд отказал матери в лишении отца прав

Суд сделал акцент на приоритете интересов ребенка и необходимости комплексной оценки доказательств.

Судьи поставили под сомнение законопроект Галины Третьяковой, который ограничивает вознаграждение судей

Почему законопроект Галины Третьяковой о справедливой системе оплаты труда вызвал критику со стороны представителей судебной власти.

Проект Гражданского Кодекса может легализировать потерю имущества из за технических ошибок

Предварительная регистрация и регистрация отметок: новые инструменты защиты прав предлагает Книга 9 проекта Гражданского Кодекса.

Моральная компенсация и долги: что могут унаследовать наследники по новому Гражданскому кодексу

Проект нового Гражданского кодекса Украины уточняет, какие права и обязанности могут наследовать наследники по завещанию.

Рада предлагает налоговую льготу до 50% для предприятий на прифронтовых территориях

Прифронтовые предприятия смогут уменьшать налог на прибыль для восстановления производства.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]