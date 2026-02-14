В Каменском военнослужащий в СЗЧ похитил генератор с СТО и сдал его в ломбард: приговор суда

Военнослужащего задержали за самовольное оставление части, однако приговор касался только эпизода кражи.

В Каменском суд рассмотрел дело военнослужащего, которого правоохранители задержали за самовольное оставление воинской части. В ходе проверки выяснилось, что в тот же день он причастен к краже бензинового генератора с территории СТО и сдаче его в ломбард. Вместе с тем в рамках данного производства суд оценивал только эпизод кражи.

Южный районный суд города Каменского признал военнослужащего виновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 185 УК Украины — тайное похищение чужого имущества, совершенное в условиях военного положения.

Обстоятельства дела №207/56/26

Суд установил, что 3 декабря 2025 года около 13:00 обвиняемый находился возле СТО «У пацанов» в Каменском. Через открытые ворота он увидел на территории бензиновый генератор «Grad» модель 5710955, который принадлежал владельцу станции технического обслуживания. Генератор стоял возле хозяйственной постройки и не находился под наблюдением.

Военнослужащий зашел на территорию СТО, вынес генератор и загрузил его на велосипед. Позднее вызвал такси и перевез имущество в ломбард «Империал» в Каменском, где заключил договор залога на свой паспорт и получил 5000 гривен.

Согласно заключению судебно-товароведческой экспертизы, рыночная стоимость генератора с учетом износа составила 14 832,72 грн. Часть полученных средств — 4600 грн — у него изъяли во время задержания. Именно тогда его и задержали за самовольное оставление воинской части. Генератор изъяли из ломбарда и вернули потерпевшему.

В приговоре указано, что предметом рассмотрения было обвинение только по ч. 4 ст. 185 УК Украины. Квалификации по ст. 407 УК Украины (самовольное оставление воинской части или места службы) в данном решении суд не давал.

Обвиняемый признал вину полностью, подтвердил обстоятельства и искренне раскаялся. Потерпевший гражданский иск не заявлял, ущерб возмещен, претензий к обвиняемому он не имел и просил не назначать реальное лишение свободы.

Правовая оценка

Суд учел, что на момент совершения преступления в Украине действовало военное положение, введенное и продленное соответствующими указами и законами. Именно это обстоятельство стало квалифицирующим признаком состава преступления по ч. 4 ст. 185 УК Украины. В соответствии с ч. 5 ст. 12 УК Украины такое преступление относится к категории тяжких.

Санкция части четвертой статьи 185 УК Украины предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до восьми лет.

Какое наказание назначил суд

Суд назначил военнослужащему пять лет лишения свободы. Вместе с тем, применив ст. 75 УК Украины, освободил его от отбывания наказания с испытательным сроком один год.

На осужденного возложена обязанность периодически являться в орган пробации для регистрации, сообщать об изменении места жительства и работы и не выезжать за пределы Украины без согласования.

Срок предварительного заключения с 3 декабря 2025 года по 6 февраля 2026 года засчитан день за день. Содержание под стражей отменено, осужденный освобожден в зале суда.

Денежные средства в сумме 4600 грн, полученные в результате залога похищенного генератора, конфискованы в доход государства в порядке специальной конфискации в соответствии со ст. 96-1 и 96-2 УК Украины. С обвиняемого также взыскано 424,08 грн процессуальных расходов за проведение экспертизы. Генератор окончательно возвращен владельцу.

Приговор может быть обжалован в Днепровский апелляционный суд в течение тридцати дней со дня провозглашения.

