Подлежит ли апелляционному обжалованию определение судьи, которым отказано в удовлетворении ходатайства об изменении меры пресечения — ответ Верховного Суда

Следователь обратился к следственному судье с ходатайством, согласованным прокурором, о замене меры пресечения в виде личного обязательства на содержание под стражей подозреваемого.

Определение следственного судьи, которым отказано в удовлетворении ходатайства об изменении меры пресечения в виде личного обязательства на содержание под стражей подозреваемого, подлежит апелляционному обжалованию. К такому выводу пришла коллегия судей Третьей судебной палаты КУС ВС по делу от 11.12.2025 № 761/16312/25 (производство № 51-2354км25).

Позиции судов первой и апелляционной инстанций: следственный судья отказал в удовлетворении ходатайства следователя об изменении меры пресечения с личного обязательства на содержание под стражей в отношении подозреваемого. Апелляционный суд отказал прокурору в открытии производства по апелляционной жалобе на это определение следственного судьи.

В кассационной жалобе прокурор настаивает, что определение следственного судьи об отказе в изменении меры пресечения подлежит апелляционному обжалованию в соответствии с ч. 1 ст. 309 УПК. Утверждает, что системный анализ ст. 309 УПК с учетом положений ч. 2 ст. 179 УПК дает основания для вывода, что термин «применение меры пресечения» охватывает не только избрание, но и изменение ранее избранной на иную меру пресечения.

Позиция КУС ВС

ВС отменил определение апелляционного суда и назначил новое рассмотрение в суде апелляционной инстанции.

Обоснование позиции КУС: коллегия судей КУС указала, что из обжалуемого решения апелляционного суда усматривается, что, отказывая в открытии производства по апелляционной жалобе прокурора, этот суд исходил из того, что нормами уголовного процессуального закона не предусмотрено обжалование в апелляционном порядке определения следственного судьи об отказе в удовлетворении ходатайства следователя об изменении меры пресечения с личного обязательства на содержание под стражей подозреваемого.

К такому выводу апелляционный суд пришел вследствие ошибочного толкования норм ст. 309 УПК.

В соответствии с п. 2 ч. 1 ст. 309 УПК определение следственного судьи о применении меры пресечения в виде содержания под стражей либо об отказе в ее применении может быть обжаловано в апелляционном порядке.

Следственный судья отказал в удовлетворении указанного ходатайства об изменении меры пресечения.

Таким образом, указанное определение следственного судьи касалось в том числе и отказа в применении к подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей, а потому согласно п. 2 ч. 1 ст. 309 УПК такое определение может быть обжаловано в апелляционном порядке.

Вывод апелляционного суда о том, что решение следственного судьи касается исключительно применения к подозреваемому меры пресечения в виде личного обязательства и, соответственно, в соответствии с положениями ст. 309 УПК не подлежит обжалованию в апелляционном порядке, не основан на материалах дела и не соответствует требованиям п. 2 ч. 1 ст. 309 УПК.

