Иск об установлении факта самостоятельного воспитания не может использоваться с целью создания преюдиции для будущих споров — суд

В городе Хмельницком мать двоих несовершеннолетних детей обратилась в суд с иском об установлении факта их самостоятельного содержания и воспитания. Об этом сообщил Хмельницкий апелляционный суд.

Истец указывала, что после расторжения брака дети проживают вместе с ней, и именно она осуществляет их содержание, воспитание, обеспечивает организацию обучения и лечения. По ее словам, отец детей выехал за границу и участия в их содержании и воспитании не принимает.

Хмельницкий горрайонный суд отказал в удовлетворении иска. Он исходил из того, что обязанность родителей по воспитанию и содержанию детей является неотъемлемой, а установление факта, свидетельствующего о невыполнении такой обязанности, в исковом производстве возможно лишь при разрешении спора о лишении родительских прав.

Не согласившись с этим решением, истец подала апелляционную жалобу, в которой просила его отменить и удовлетворить иск. По ее мнению, суд не учел, что длительное пребывание отца детей за границей и фактическое самостоятельное воспитание ею детей являются исключительными элементами в подтверждение факта самостоятельного воспитания несовершеннолетних детей в конкретной жизненной ситуации.

Апелляционный суд считает, что суд первой инстанции пришел к обоснованному выводу об отказе в удовлетворении исковых требований, поэтому оставил апелляционную жалобу истца без удовлетворения.

Коллегия судей обратила внимание на то, что в исковом заявлении женщина не указала нарушенное право, для которого необходимо установление такого факта в судебном порядке, и не указала, за защитой какого нарушенного, непризнанного или оспариваемого права она обращается.

Апелляционный суд отметил, что в соответствии с положениями гражданского процессуального законодательства суд устанавливает юридические факты лишь при условии, что они имеют самостоятельное правовое значение, порождают, изменяют или прекращают гражданские права или обязанности лица, а истец обосновал цель их установления и отсутствие иного порядка подтверждения соответствующих обстоятельств.

Суд указал, что в данном деле заявленное требование фактически сводится к констатации определенного семейного положения, которое само по себе не порождает для истца никаких новых прав или обязанностей, не изменяет правовой статус отца детей и не разрешает конкретный правовой вопрос.

«Коллегия судей соглашается с выводом суда первой инстанции о том, что обращение с иском об установлении факта самостоятельного воспитания и содержания детей не может использоваться с целью создания преюдиции для дальнейшего разрешения возможного спора о праве, в частности в делах о лишении родительских прав, определении способа участия одного из родителей в воспитании детей или разрешении других семейных споров», — говорится в постановлении апелляционного суда.

С полным текстом постановления по делу № 686/11022/25 можно будет ознакомиться в ЕГРСР.

