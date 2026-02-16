Нельзя признавать договор недействительным, если его заключение уже установлено судом – ВС

Оспаривание действительности договора после его фактического признания нарушает принцип добросовестности – КХС ВС.

Лицо не может требовать признания договора недействительным по основаниям отсутствия волеизъявления, если в другом деле с его участием факт заключения этого договора уже установлен судебными решениями, вступившими в законную силу, а само лицо ранее не отрицало его существование. Такое поведение является противоречивым и нарушает принцип добросовестности (venire contra factum proprium).

Как отметили в Верховном Суде, к такому выводу пришел Кассационный хозяйственный суд ВС.

В рамках дела о банкротстве ООО физическое лицо обратилось в суд с иском о признании договора поручительства недействительным.

Решением хозяйственного суда договор поручительства признан недействительным и отказано в признании его незаключенным. Апелляционный хозяйственный суд отменил решение суда первой инстанции в части признания договора недействительным и отказал в иске.

Предметом спора был договор поручительства, действительность которого истец оспаривала из-за отсутствия подписи и волеизъявления, а следовательно — несоблюдения письменной формы сделки (ст. 207 ГК Украины). Вместе с тем установлено, что в предыдущем деле с участием тех же сторон факт заключения договора поручительства уже подтвержден судебными решениями, на основании которых с истца как поручителя солидарно взыскана задолженность.

КХС ВС отметил, что в соответствии с ч. 4 ст. 75 ХПК Украины обстоятельства, установленные судебным решением, вступившим в законную силу, не подлежат повторному доказыванию. В предыдущем деле истец оспаривала лишь свое обязательство по договору поручительства, но не факт и обстоятельства его заключения, что свидетельствует о непоследовательном и противоречивом поведении.

Суд кассационной инстанции применил доктрину venire contra factum proprium, указав, что стороны обязаны действовать добросовестно, воздерживаться от противоречивого поведения и злоупотребления процессуальными правами. Оспаривание факта заключения договора после его фактического признания в другом судебном процессе является проявлением недобросовестного поведения и нарушает принципы честности, правовой определенности и стабильности правоотношений (ч. 3 ст. 13 ГК Украины, ч. 1 ст. 43 ХПК Украины).

С учетом установленных обстоятельств, осведомленности истца с условиями договора поручительства и отсутствия иных оснований недействительности КХС ВС согласился с выводами апелляционного суда об отсутствии оснований для признания договора поручительства недействительным и оставил обжалуемое постановление без изменений.

Постановление КХС ВС от 13 января 2026 года по делу № 902/1302/22(902/65/25).

