  1. Судебная практика
  2. / В Украине

Апелляционный суд отказал женщине в исключении из Реестра должников: детали дела

17:11, 17 февраля 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Ровенский апелляционный суд рассмотрел апелляционную жалобу на определение местного суда по делу об обжаловании бездействия государственного исполнителя и требования об исключении сведений о должнике из Единого реестра должников.
Апелляционный суд отказал женщине в исключении из Реестра должников: детали дела
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Ровенский апелляционный суд пересмотрел определение суда предыдущей инстанции, обжалованное заявительницей, которым ей отказано в удовлетворении жалобы на бездействие государственного исполнителя и отклонено требование об обязании Отдела принудительного исполнения решений исключить информацию о ней из Единого реестра должников. Об этом сообщили в суде.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Суть апелляционной жалобы

В апелляционной жалобе заявительница указала, что её дальнейшее пребывание в статусе постоянной должницы в связи с наличием в Едином реестре должников сведений, внесённых при открытии исполнительного производства, ограничивает её права и свободы.

Просила отменить обжалуемое определение местного суда и удовлетворить её жалобу.

Коллегия судей пришла к выводу об оставлении апелляционной жалобы без удовлетворения, учитывая следующие обстоятельства.

Позиция апелляционного суда

Апелляционному суду известно, что на исполнении Отдела принудительного исполнения решений с 2013 года находится исполнительное производство о взыскании с заявительницы в пользу Общества с ограниченной ответственностью около 8 миллионов гривен кредитной задолженности.

В июне 2018 года исполнительное производство было завершено на основании п. 2 ч. 1 ст. 37 Закона Украины «Об исполнительном производстве».

Заявительница, считая, что бездействием государственного исполнителя нарушены её права, воспользовалась нормой, предусмотренной ст. 447 Гражданского процессуального кодекса Украины, и обратилась в суд с жалобой.

Исчерпывающий перечень оснований для исключения сведений о должнике из Единого реестра должников определён ч. 7 ст. 9 Закона Украины «Об исполнительном производстве» (далее в тексте — Закон).

Так, сведения о должнике исключаются из Единого реестра должников одновременно с вынесением постановления об окончании исполнительного производства, возврате исполнительного документа взыскателю на основании п. 1, 3, 11 ч. 1 ст. 37 Закона либо постановления, предусмотренного ч. 4 ст. 40 этого Закона, или в день установления государственным исполнителем факта отсутствия задолженности по исполнительным документам о взыскании периодических платежей.

Исполнительный лист был возвращён взыскателю на основании п. 2 ч. 1 ст. 37 Закона в связи с отсутствием имущества должницы, на которое может быть обращено взыскание, что не является основанием для исключения информации о должнике из реестра должников согласно ч. 7 ст. 9 Закона.

В соответствии с п. 6 раздела XI Положения об автоматизированной системе исполнительного производства, утверждённого приказом Министерства юстиции Украины от 05.08.2016 № 2432/5, автоматизированная система исполнительного производства исключает сведения о должнике из Единого реестра должников одновременно с вынесением постановления: об окончании исполнительного производства согласно статье 39 Закона; о возврате исполнительного документа взыскателю на основании пунктов 1, 3, 11 части 1 статьи 37 Закона; об отмене мер принудительного исполнения по исполнительным документам о взыскании периодических платежей; об отмене мер принудительного исполнения согласно части 4 статьи 40 Закона; об исключении сведений о должнике из Единого реестра должников.

Пунктом 24 раздела III Инструкции по организации принудительного исполнения решений, утверждённой приказом Министерства юстиции Украины от 02.04.2012 № 512/5, определено, что по исполнительному производству, исполнительный документ по которому возвращён взыскателю, сведения о должнике исключаются из Единого реестра должников без вынесения постановления о возобновлении исполнительного производства на основании постановления об исключении сведений о должнике из Единого реестра должников.

Кроме того, апелляционный суд установил, что государственный исполнитель в постановлении об открытии исполнительного производства указал о взыскании с должницы исполнительского сбора в размере 10 % от суммы долга. Сведения о его уплате должницей отсутствуют, следовательно отсутствуют правовые основания для вынесения органом ГИС постановления об исключении сведений о заявительнице из Единого реестра должников.

Учитывая такие обстоятельства, Ровенский апелляционный суд пришёл к выводу о том, что местный суд обоснованно отказал заявительнице в удовлетворении жалобы на бездействие государственного исполнителя, а потому отсутствуют основания для удовлетворения её апелляционной жалобы (дело № 559/2354/13-ц).

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

суд должник

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Повышение зарплат педагогов и соцработников требует дополнительных 20 млрд грн

Законопроект предусматривает увеличение расходов на повышение зарплат педагогов и работников соцсферы через субвенции из государственного бюджета местным бюджетам.

Закон о жилищной политике вступил в силу, но без Кабмина реформа может остаться на бумаге

Механизмы государственной поддержки для реализации права на жилье в ожидании решений Кабинета Министров.

Проект Трудового кодекса легализует видеонаблюдение на рабочем месте и мониторинг корреспонденции работника

Видеонаблюдение, электронные уведомления, мониторинг файлов — всё это предлагается узаконить как «исключительные меры».

Конец «теневого» рынка аренды: в Раде придумали, как заставить владельцев жилья платить налоги

Законопроект предлагает налоговые льготы для арендодателей и стимулирует легальную сдачу жилья.

Кабинет Министров меняет правила закупок подержанных авто для ВСУ

Правительство легализовало упрощение прямых закупок подержанных транспортных средств непосредственно воинскими частями.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]