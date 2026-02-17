Апелляционный суд отказал женщине в исключении из Реестра должников: детали дела

Ровенский апелляционный суд рассмотрел апелляционную жалобу на определение местного суда по делу об обжаловании бездействия государственного исполнителя и требования об исключении сведений о должнике из Единого реестра должников.

Ровенский апелляционный суд пересмотрел определение суда предыдущей инстанции, обжалованное заявительницей, которым ей отказано в удовлетворении жалобы на бездействие государственного исполнителя и отклонено требование об обязании Отдела принудительного исполнения решений исключить информацию о ней из Единого реестра должников. Об этом сообщили в суде.

Суть апелляционной жалобы

В апелляционной жалобе заявительница указала, что её дальнейшее пребывание в статусе постоянной должницы в связи с наличием в Едином реестре должников сведений, внесённых при открытии исполнительного производства, ограничивает её права и свободы.

Просила отменить обжалуемое определение местного суда и удовлетворить её жалобу.

Коллегия судей пришла к выводу об оставлении апелляционной жалобы без удовлетворения, учитывая следующие обстоятельства.

Позиция апелляционного суда

Апелляционному суду известно, что на исполнении Отдела принудительного исполнения решений с 2013 года находится исполнительное производство о взыскании с заявительницы в пользу Общества с ограниченной ответственностью около 8 миллионов гривен кредитной задолженности.

В июне 2018 года исполнительное производство было завершено на основании п. 2 ч. 1 ст. 37 Закона Украины «Об исполнительном производстве».

Заявительница, считая, что бездействием государственного исполнителя нарушены её права, воспользовалась нормой, предусмотренной ст. 447 Гражданского процессуального кодекса Украины, и обратилась в суд с жалобой.

Исчерпывающий перечень оснований для исключения сведений о должнике из Единого реестра должников определён ч. 7 ст. 9 Закона Украины «Об исполнительном производстве» (далее в тексте — Закон).

Так, сведения о должнике исключаются из Единого реестра должников одновременно с вынесением постановления об окончании исполнительного производства, возврате исполнительного документа взыскателю на основании п. 1, 3, 11 ч. 1 ст. 37 Закона либо постановления, предусмотренного ч. 4 ст. 40 этого Закона, или в день установления государственным исполнителем факта отсутствия задолженности по исполнительным документам о взыскании периодических платежей.

Исполнительный лист был возвращён взыскателю на основании п. 2 ч. 1 ст. 37 Закона в связи с отсутствием имущества должницы, на которое может быть обращено взыскание, что не является основанием для исключения информации о должнике из реестра должников согласно ч. 7 ст. 9 Закона.

В соответствии с п. 6 раздела XI Положения об автоматизированной системе исполнительного производства, утверждённого приказом Министерства юстиции Украины от 05.08.2016 № 2432/5, автоматизированная система исполнительного производства исключает сведения о должнике из Единого реестра должников одновременно с вынесением постановления: об окончании исполнительного производства согласно статье 39 Закона; о возврате исполнительного документа взыскателю на основании пунктов 1, 3, 11 части 1 статьи 37 Закона; об отмене мер принудительного исполнения по исполнительным документам о взыскании периодических платежей; об отмене мер принудительного исполнения согласно части 4 статьи 40 Закона; об исключении сведений о должнике из Единого реестра должников.

Пунктом 24 раздела III Инструкции по организации принудительного исполнения решений, утверждённой приказом Министерства юстиции Украины от 02.04.2012 № 512/5, определено, что по исполнительному производству, исполнительный документ по которому возвращён взыскателю, сведения о должнике исключаются из Единого реестра должников без вынесения постановления о возобновлении исполнительного производства на основании постановления об исключении сведений о должнике из Единого реестра должников.

Кроме того, апелляционный суд установил, что государственный исполнитель в постановлении об открытии исполнительного производства указал о взыскании с должницы исполнительского сбора в размере 10 % от суммы долга. Сведения о его уплате должницей отсутствуют, следовательно отсутствуют правовые основания для вынесения органом ГИС постановления об исключении сведений о заявительнице из Единого реестра должников.

Учитывая такие обстоятельства, Ровенский апелляционный суд пришёл к выводу о том, что местный суд обоснованно отказал заявительнице в удовлетворении жалобы на бездействие государственного исполнителя, а потому отсутствуют основания для удовлетворения её апелляционной жалобы (дело № 559/2354/13-ц).

