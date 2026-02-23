Обвиняемый против адвоката – Верховный Суд встал на сторону права на отказ

В уголовном производстве по ч. 4 ст. 185 УК Украины КУС ВС отменил решение апелляционного суда, указав на существенное нарушение УПК Украины, когда суд проигнорировал ходатайство обвиняемого о замене защитника из-за выраженного недоверия и сомнений в компетентности.

Поднятый местным судом вопрос об ответственности адвоката перед Квалификационно-дисциплинарной комиссией адвокатуры из-за ненадлежащего процессуального поведения при исполнении им профессиональных обязанностей и отказ обвиняемого от защитника по таким основаниям делает невозможным пересмотр дела с участием этого защитника. К такому выводу пришел Кассационный уголовный суд в составе Верховного Суда.

Обстоятельства дела

В этом уголовном производстве суды предыдущих инстанций признали виновным и осудили обвиняемого по ч. 4 ст. 185 УК Украины. В кассационной жалобе прокурор указывал, что апелляционный суд нарушил право обвиняемого на защиту, надлежащим образом не рассмотрел его ходатайство о замене защитника, который осуществлял защиту по назначению, на другого защитника за счет государства и продолжил рассмотрение уголовного производства с участием защитника, в компетентности которого обвиняемый выразил сомнение и недоверие.

Отменяя постановление апелляционного суда и назначая новое рассмотрение в суде апелляционной инстанции, Верховный Суд указал, что по общему правилу, предусмотренному п. 3 ч. 3 ст. 42 УПК Украины, подозреваемый, обвиняемый имеет право отказаться от защитника в любой момент уголовного производства. Однако при рассмотрении уголовного производства в отношении обвиняемого суд апелляционной инстанции указанных требований закона не соблюдал.

Обвиняемый в судебном заседании в апелляционном суде (согласно журналу и аудиозаписи этого судебного заседания) заявил ходатайство об отказе от защитника, мотивируя его сомнениями относительно компетентности последнего. Несмотря на высказанные обвиняемым доводы и заявленное защитнику недоверие, апелляционный суд продолжил судебное разбирательство с участием указанного защитника, не дав надлежащей оценки таким доводам и не проверив их обоснованность.

При этом из материалов дела видно, что сомнения обвиняемого относительно надлежащего осуществления защиты не были безосновательными, поскольку местный суд поднял вопрос об ответственности адвоката перед Квалификационно-дисциплинарной комиссией адвокатуры в связи с ненадлежащим процессуальным поведением при исполнении своих профессиональных обязанностей адвоката в этом уголовном производстве, в том числе когда обвиняемый находился под стражей. Указанное требовало от суда апелляционной инстанции особой тщательности при решении этого вопроса, чего сделано не было.

Что решил суд

При таких обстоятельствах Верховный Суд пришел к выводу, что суд апелляционной инстанции допустил существенные нарушения требований уголовного процессуального закона, в частности ч. 2 ст. 54, статей 22 и 412 УПК Украины, которые привели к ограничению права осужденного на защиту.

Постановление КУС ВС от 20 января 2026 года по делу № 390/26/23 (производство № 51-3674км25).

