Профсоюз может потребовать расторжения договора с руководителем за существенные нарушения трудового законодательства — позиция БП ВС

Большая Палата ВС высказала правовую позицию по поводу права первичных профсоюзных организаций обращаться к собственнику или уполномоченному органу с требованием о расторжении трудового договора с руководителем предприятия в порядке ст. 45 КЗоТ Украины.

Если на предприятии действует несколько первичных профсоюзных организаций, каждая из них, независимо от членства в совместном представительном органе и участия в заключении коллективного договора, имеет право самостоятельно обращаться к собственнику или уполномоченному им органу с требованием о расторжении трудового договора (контракта) с руководителем предприятия в порядке ст. 45 КЗоТ Украины.

Требование профсоюза должно быть обоснованным, содержать указание на конкретные факты нарушения руководителем законодательства о труде и касаться защиты коллективных интересов работников предприятия.

К таким выводам пришла Большая Палата ВС по делу № 359/8573/20 об отмене решения профсоюзного комитета о расторжении трудового договора с исполняющим обязанности директора ГП.

Позиция истца и решения судов

Истец считал решение профсоюза необоснованным, незаконным и подлежащим отмене. Утверждал, что он не допускал нарушений законодательства о труде, а ответчик, не будучи членом совместного представительного органа профсоюзов, не участвовал в заключении коллективного договора ГП на 2018–2020 годы, поэтому не имел права обращаться с требованием о расторжении трудового договора (контракта) с руководителем предприятия.

Суды предыдущих инстанций отказали в удовлетворении иска, указав, что истец допустил нарушения законодательства о труде, а изложенные в решении профсоюзного комитета обстоятельства подтверждаются судебными решениями по трудовым спорам. Большая Палата ВС не согласилась с такими выводами, отменила решения судов предыдущих инстанций и приняла новое решение, которым исковое заявление удовлетворила.

Правовая позиция Большой Палаты ВС

БП ВС пришла к выводу: если на предприятии действует несколько первичных профсоюзных организаций, каждая из них (через выборный орган или профсоюзного представителя) независимо от членства в совместном представительном органе и участия в заключении коллективного договора, имеет право самостоятельно обращаться к собственнику или уполномоченному им органу с требованием о расторжении трудового договора (контракта) с руководителем предприятия.

В то же время профсоюз должен доказать наличие законного основания для расторжения трудового договора с руководителем. Такое требование должно основываться на существенном нарушении руководителем предприятия положений законодательства о труде, о коллективных договорах и соглашениях, Закона Украины «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности», вследствие чего произошло нарушение коллективных интересов работников предприятия.

Такое требование является исключительной мерой, применяемой в случаях нарушений законодательства о труде со стороны руководителя, который одновременно является наёмным работником предприятия и имеет соответствующие трудовые гарантии.

Требование профсоюза об увольнении руководителя предприятия подлежит судебному контролю, в частности, на предмет обоснованности требований и их соответствия законодательству, а также цели применения механизма расторжения трудового договора с руководителем предприятия по инициативе профсоюза — защиты коллективных интересов работников предприятия.

