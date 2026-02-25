Профспілка може вимагати розірвання договору з керівником за істотні порушення трудового законодавства — позиція ВП ВС

Велика Палата ВС висловила правову позицію щодо права первинних профспілкових організацій звертатися до власника або уповноваженого органу з вимогою про розірвання трудового договору з керівником підприємства в порядку ст. 45 КЗпП України.

Якщо на підприємстві діє декілька первинних профспілкових організацій, кожна з них, незалежно від членства у спільному представницькому органі та участі в укладенні колективного договору, має право самостійно звертатися до власника або уповноваженого ним органу з вимогою про розірвання трудового договору (контракту) з керівником підприємства в порядку ст. 45 КЗпП України.

Вимога профспілки має бути обґрунтованою, містити вказівку на конкретні факти порушення керівником законодавства про працю та стосуватися захисту колективних інтересів працівників підприємства.

Таких висновків дійшла Велика Палата ВС у справі № 359/8573/20 про скасування рішення профспілкового комітету про розірвання трудового договору з виконувачем обов’язків директора ДП.

Позиція позивача та рішення судів

Позивач вважав рішення профспілки необґрунтованим, незаконним і таким, що підлягає скасуванню. Стверджував, що він не допускав порушення законодавства про працю, а відповідач, не будучи членом спільного представницького органу профспілок, не брав участі в укладенні колективного договору ДП на 2018–2020 роки, тому не мав права звертатися з вимогою про розірвання трудового договору (контракту) з керівником підприємства.

Суди попередніх інстанцій відмовили в задоволенні позову, зазначивши, що позивач допустив порушення законодавства про працю, а викладені в рішенні профспілкового комітету обставини підтверджуються судовими рішеннями в трудових спорах. Велика Палата ВС не погодилася з такими висновками, скасувала рішення судів попередніх інстанцій та ухвалила нове рішення, яким позовну заяву задовольнила.

Правова позиція Великої Палати ВС

ВП ВС дійшла висновку: якщо на підприємстві діє декілька первинних профспілкових організацій, кожна з них (через виборний орган або профспілкового представника) незалежно від членства у спільному представницькому органі та участі в укладенні колективного договору, має право самостійно звертатися до власника або уповноваженого ним органу з вимогою про розірвання трудового договору (контракту) з керівником підприємства.

Водночас профспілка повинна довести наявність законної підстави для розірвання трудового договору з керівником. Ця вимога має ґрунтуватися на істотному порушенні керівником підприємства положень законодавства про працю, про колективні договори й угоди, Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності», внаслідок чого відбулося порушення колективних інтересів працівників підприємства.

Така вимога є виключним заходом, що використовується у випадках порушень законодавства про працю з боку керівника, який водночас є найманим працівником підприємства та має відповідні гарантії на працю.

Вимога профспілки про звільнення керівника підприємства підлягає судовому контролю на предмет, зокрема, обґрунтованості вимог та відповідності їх вимогам законодавства, а також меті застосування механізму розірвання трудового договору з керівником підприємства з ініціативи профспілки – захисту колективних інтересів працівників підприємства.

