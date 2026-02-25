  1. Судебная практика
  2. / В Украине

В Тернополе судили военного, который избил госисполнителя, работника коммунального предприятия и полицейского — что произошло

19:01, 25 февраля 2026
Конфликты из-за долгов, замена счетчика и вызов «102» завершились приговором — военнослужащему назначили 3 года ограничения свободы.
В Тернополе судили военного, который избил госисполнителя, работника коммунального предприятия и полицейского — что произошло
В Тернополе суд назначил военнослужащему три года ограничения свободы за избиение работника государственной исполнительной службы, полицейского и работника коммунального предприятия. Речь идет о трех отдельных эпизодах, которые произошли весной и осенью 2025 года.

Приговор по делу №607/15289/25 вынес Тернопольский горрайонный суд Тернопольской области.

Суд установил, что 26 мая 2025 года обвиняемый вошел в кабинет заместителя начальника отдела государственной исполнительной службы в Тернополе и нанес ему три удара кулаком по голове. Конфликт возник из-за ареста банковских счетов в рамках исполнительного производства. Экспертиза подтвердила легкие телесные повреждения. Действия квалифицированы по ч. 2 ст. 350 УК Украины — насилие в отношении должностного лица в связи с его служебной деятельностью.

10 сентября 2025 года в квартире обвиняемого во время конфликта он ударил работника коммунального предприятия, который пришел для замены счетчика горячей воды. Потерпевший получил легкие телесные повреждения с кратковременным расстройством здоровья. Этот эпизод квалифицирован по ч. 1 ст. 125 УК Украины.

В тот же день, когда на вызов прибыли сотрудники Управления патрульной полиции в Тернопольской области, обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, ударил командира взвода патрульной полиции, который выполнял служебные обязанности. Полицейский получил легкие телесные повреждения. Действия квалифицированы по ч. 2 ст. 345 УК Украины.

Обвиняемый признал вину и раскаялся. Суд учел это как смягчающее обстоятельство, а совершение части преступлений в состоянии алкогольного опьянения — как отягчающее.

По каждой статье суд назначил отдельные наказания, а по правилам ст. 70 УК Украины окончательно определил три года ограничения свободы.

Гражданский иск потерпевшего работника коммунального предприятия удовлетворен частично: взыскано 5 838,58 грн материального и 10 000 грн морального вреда. Мера пресечения в виде домашнего ареста продлена до вступления приговора в законную силу.

нападение Тернополь судебная практика

