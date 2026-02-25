  1. Судова практика
  2. / В Україні

У Тернополі судили військового, який побив державного виконавця, комунальника і поліцейського — що сталося

19:01, 25 лютого 2026
Конфлікти через борги, заміна лічильника та виклик «102» завершилися вироком — військовому призначили 3 роки обмеження волі.
У Тернополі судили військового, який побив державного виконавця, комунальника і поліцейського — що сталося
У Тернополі суд призначив військовослужбовцю три роки обмеження волі за побиття працівника державної виконавчої служби, поліцейського та комунальника. Йдеться про три окремі епізоди, що сталися навесні та восени 2025 року.

Вирок у справі №607/15289/25 виніс Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області.

Суд встановив, що 26 травня 2025 року обвинувачений увійшов до кабінету заступника начальника відділу державної виконавчої служби в Тернополі та завдав йому трьох ударів кулаком у голову. Конфлікт виник через арешт банківських рахунків у межах виконавчого провадження. Експертиза підтвердила легкі тілесні ушкодження. Дії кваліфіковано за ч. 2 ст. 350 КК України — насильство щодо службової особи у зв’язку з її службовою діяльністю.

10 вересня 2025 року в квартирі обвинуваченого під час конфлікту він ударив працівника комунального підприємства, який прийшов для заміни лічильника гарячої води. Потерпілий отримав легкі тілесні ушкодження з короткочасним розладом здоров’я. Цей епізод кваліфіковано за ч. 1 ст. 125 КК України.

Того ж дня, коли на виклик прибули працівники Управління патрульної поліції в Тернопільській області, обвинувачений, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, вдарив командира взводу патрульної поліції, який виконував службові обов’язки. Поліцейський зазнав легких тілесних ушкоджень. Дії кваліфіковано за ч. 2 ст. 345 КК України.

Обвинувачений визнав вину та розкаявся. Суд врахував це як пом’якшувальну обставину, а вчинення частини злочинів у стані алкогольного сп’яніння — як обтяжувальну.

За кожною статтею суд призначив окремі покарання, а за правилами ст. 70 КК України остаточно визначив три роки обмеження волі.

Цивільний позов потерпілого комунальника задоволено частково: стягнуто 5 838,58 грн матеріальної та 10 000 грн моральної шкоди. Запобіжний захід у вигляді домашнього арешту продовжено до набрання вироком законної сили.

напад Тернопіль судова практика

