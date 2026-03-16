После развода бывший муж остался прописанным, а женщина не могла продать дом — решение пришлось искать в суде

08:48, 16 марта 2026
Из-за регистрации бывшего мужа владелица дома не могла заключить договор купли-продажи и обратилась в суд.
Татарбунарский районный суд Одесской области рассмотрел спор между бывшими супругами относительно пользования жилым домом. Владелица половины дома обратилась в суд с требованием лишить бывшего мужа права пользования жильем, поскольку он остается там зарегистрированным, хотя, по ее словам, после развода фактически исчез из ее жизни и в доме не проживает.

Истица указывала, что после расторжения брака в 2019 году мужчина оставил дом и уехал в неизвестном направлении. Где он живет сейчас — ей неизвестно, связь между ними прекращена. Несмотря на это, ответчик до сих пор зарегистрирован в доме, что, по мнению истицы, мешает ей продать жилье.

Обстоятельства дела №515/1881/25

В суд обратилась владелица 1/2 части жилого дома с иском к своему бывшему мужу об устранении препятствий в осуществлении права собственности.

Истица указала, что в 2021 году унаследовала половину дома после смерти матери. Другая половина дома принадлежала другому лицу, которое умерло, а наследственное дело относительно его имущества не открывалось.

По словам истицы, в ее части дома зарегистрирован ответчик — ее бывший муж. Брак между сторонами был расторгнут в 2019 году. После этого ответчик оставил дом и, по утверждению истицы, уехал в неизвестном направлении.

Истица указывала, что регистрация ответчика мешает ей полноценно распоряжаться имуществом. В частности, она планировала продать дом, однако потенциальный покупатель соглашался приобрести его только при условии отсутствия зарегистрированных лиц.

Попытка снять ответчика с регистрации в Центре предоставления административных услуг не дала результата, поскольку заявительнице сообщили о необходимости согласия другого совладельца дома.

В связи с этим истица обратилась в суд с требованием лишить ответчика права пользования жильем.

Позиции сторон и ход рассмотрения

Истица в судебное заседание не явилась, однако ее интересы представлял адвокат, который поддержал заявленные требования.

Ответчик отзыв на иск не подал и в суд не явился. Суд установил, что он был надлежащим образом уведомлен о рассмотрении дела, поскольку судебная корреспонденция направлялась на его последний известный адрес. Почтовые отправления вернулись с отметкой об отсутствии адресата.

Суд отметил, что согласно процессуальному законодательству в таком случае лицо считается надлежащим образом уведомленным о рассмотрении дела. Аналогичная правовая позиция неоднократно высказывалась Верховным Судом.

Правовая оценка суда

Суд исходил из того, что собственник жилья имеет право требовать устранения препятствий в пользовании и распоряжении имуществом. В то же время лишение лица права пользования жильем возможно только при наличии предусмотренных законом оснований.

Согласно гражданскому и жилищному законодательству, члены семьи собственника жилья, которые вселились к нему, приобретают право пользования жильем. Даже после прекращения семейных отношений такое право не прекращается автоматически.

Суд обратил внимание, что в соответствии со статьей 405 Гражданского кодекса Украины член семьи собственника может утратить право пользования жильем, если он без уважительных причин не проживает в нем более одного года. Однако в данном деле истица не предоставила доказательств того, что ответчик фактически отсутствует в доме более указанного срока.

Также суду не были предоставлены:

  • акты органов местного самоуправления о непроживании ответчика;
  • показания свидетелей;
  • доказательства систематического нарушения ответчиком правил совместного проживания;
  • информация о наличии у ответчика другого жилья.

Кроме того, суд не получил подтверждений намерения продажи дома, на которое ссылалась истица.

Суд подчеркнул, что сам по себе факт регистрации лица в жилье не является нарушением права собственности. Для удовлетворения негаторного иска необходимо доказать наличие реальных препятствий в пользовании имуществом.

При разрешении спора суд также учел стандарты Европейского суда по правам человека относительно соблюдения баланса между правом собственности и правом лица на жилье.

Вывод суда

Оценив представленные доказательства в совокупности, суд пришел к выводу, что истица не доказала факта нарушения ее прав как собственницы жилья. Следовательно, оснований для прекращения права пользования ответчика домом суд не установил.

В результате Татарбунарский районный суд Одесской области отказал в удовлетворении иска об устранении препятствий в осуществлении права собственности жилым домом.

Решение может быть обжаловано в Одесский апелляционный суд.

