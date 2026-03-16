Верховный Суд: производство по преступлениям, санкция которых предусматривает пожизненное лишение свободы, должно рассматриваться коллегией судей

Верховный Суд рассмотрел кассационные жалобы в уголовном производстве по покушению на умышленное убийство двух лиц и пришел к выводу, что производство по преступлению, санкция которого предусматривает пожизненное лишение свободы, не может рассматриваться единолично судьей.

Верховный Суд коллегией судей Второй судебной палаты Кассационного уголовного суда рассмотрел кассационные жалобы в уголовном производстве по обвинению лица в совершении оконченного покушения на умышленное убийство двух лиц.

Суд кассационной инстанции отметил, что пересматривает судебные решения лишь в пределах доводов кассационных жалоб, однако установление существенного нарушения требований уголовного процессуального закона в виде вынесения приговора незаконным составом суда является безусловным основанием для их отмены.

Суть дела № 644/5171/20

Органом досудебного расследования лицо было обвинено в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 15, п. 1 ч. 2 ст. 115 УК Украины, а именно в оконченном покушении на умышленное убийство двух лиц.

Судами предыдущих инстанций установлено, что 21 мая 2020 года примерно в 18:20 обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, взял по месту своего проживания нож и вышел в коридор общежития. Находясь в коридоре четвертого этажа, где находились другие жильцы, он грубо нарушал общественный порядок из мотивов явного неуважения к обществу, демонстрируя дерзость и безразличное отношение к окружающим, выражался нецензурной бранью, угрожал физической расправой и провоцировал конфликты без какого-либо повода.

После того как один из жильцов общежития вышел из своей комнаты на шум и попросил прекратить противоправные действия, между ним и обвиняемым возник словесный конфликт. В ходе конфликта обвиняемый достал нож, который имел при себе.

В это время в коридор вышла другая жительница общежития, которая, увидев нож в руке обвиняемого, начала кричать, чем привлекла его внимание. После этого обвиняемый нанес ей удар ножом в область спины, а затем еще один удар ножом в спину другому потерпевшему.

Противоправные действия были прекращены после вмешательства других жильцов общежития, которые начали отталкивать обвиняемого от потерпевшего с помощью стула, заставив его покинуть место происшествия.

В результате этих действий потерпевшим были причинены телесные повреждения, отнесенные к категории легких.

Приговором Орджоникидзевского районного суда г. Харькова от 15 ноября 2021 года действия обвиняемого были переквалифицированы с ч. 2 ст. 15, п. 1 ч. 2 ст. 115 УК Украины на ч. 4 ст. 296 УК Украины. Суд признал его виновным в грубом нарушении общественного порядка по мотивам явного неуважения к обществу, сопровождавшемся особой дерзостью с применением холодного оружия, и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на четыре года.

Постановлением Полтавского апелляционного суда от 30 января 2023 года приговор суда первой инстанции оставлен без изменений.

Не согласившись с такими решениями, потерпевшие и прокурор подали кассационные жалобы, в которых ссылались на существенные нарушения требований уголовного процессуального закона, неправильное применение закона Украины об уголовной ответственности и необоснованную переквалификацию действий обвиняемого.

В жалобах также отмечалось, что суд первой инстанции рассмотрел производство единолично, не обеспечив соблюдение требований относительно состава суда, и безосновательно осуществил рассмотрение уголовного производства единолично, хотя оно должно было рассматриваться коллегией судей.

Кроме того, прокурор указывал на несоответствие назначенного наказания тяжести уголовного правонарушения ввиду его мягкости.

Мотивы и правовые выводы Верховного Суда

Верховный Суд отметил, что в соответствии с ч. 2 ст. 433 УПК Украины суд кассационной инстанции пересматривает судебные решения в пределах кассационной жалобы, проверяя правильность применения судами норм материального и процессуального права без исследования доказательств и установления новых фактических обстоятельств.

Основаниями для отмены судебных решений согласно ст. 438 УПК Украины являются существенные нарушения требований уголовного процессуального закона, неправильное применение закона Украины об уголовной ответственности или несоответствие назначенного наказания тяжести уголовного правонарушения и личности осужденного.

Коллегия судей обратила внимание, что инкриминированное обвиняемому уголовное правонарушение, предусмотренное ч. 2 ст. 15, п. 1 ч. 2 ст. 115 УК Украины, относится к категории особо тяжких преступлений, санкция которых предусматривает наказание в виде пожизненного лишения свободы.

Согласно ч. 3 ст. 31 УПК Украины уголовное производство в суде первой инстанции по таким преступлениям осуществляется коллегиально судом в составе трех судей, а по ходатайству обвиняемого — судом присяжных в составе двух судей и трех присяжных.

Верховный Суд подчеркнул, что право на рассмотрение уголовного производства судом присяжных сохраняется за лицом, обвиняемым в совершении особо тяжкого преступления, независимо от стадии его совершения, в том числе и в случае незаконченного преступления.

Материалы уголовного производства свидетельствуют о том, что обвиняемому было разъяснено право на рассмотрение дела судом присяжных, и он отказался от его реализации. Вместе с тем суд первой инстанции пришел к преждевременному выводу о возможности дальнейшего рассмотрения уголовного производства единолично председательствующим судьей.

Поскольку лицо обвинялось в совершении преступления, за которое предусмотрено наказание в виде пожизненного лишения свободы, производство в суде первой инстанции должно было осуществляться коллегией в составе трех судей. Таким образом, приговор районного суда был вынесен незаконным составом суда.

В соответствии с п. 2 ч. 2 ст. 412 УПК Украины вынесение судебного решения незаконным составом суда является безусловным основанием для его отмены.

Коллегия судей также отметила, что апелляционный суд оставил без внимания это существенное нарушение уголовного процессуального закона, что также свидетельствует о незаконности и необоснованности постановления суда апелляционной инстанции.

Относительно доводов кассаторов о неправильном применении закона Украины об уголовной ответственности Верховный Суд отметил, что оконченный покушение на преступление характеризуется тем, что лицо выполнило все действия, которые считало необходимыми для достижения преступного результата, поэтому вопрос о наличии умысла должен решаться на основании всестороннего исследования всех фактических обстоятельств уголовного производства, в частности способа совершения деяния, использованного орудия, характера и локализации телесных повреждений, поведения виновного и потерпевших.

Верховный Суд также отметил, что принцип справедливости наказания предусматривает его соразмерность тяжести уголовного правонарушения, обстоятельствам его совершения и личности виновного. При этом понятие явно несправедливого наказания означает существенную диспропорцию между назначенным наказанием и тем, которое должно было быть назначено с учетом всех обстоятельств дела.

Из материалов производства следует, что суд первой инстанции, назначая наказание, учел степень тяжести уголовного правонарушения, данные о личности осужденного, состояние его здоровья, а также обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание. Поэтому в случае подтверждения квалификации действий по ч. 4 ст. 296 УК Украины назначенное наказание не может считаться явно несправедливым ввиду мягкости.

Вместе с тем установленное существенное нарушение требований уголовного процессуального закона в виде рассмотрения дела незаконным составом суда является достаточным основанием для отмены судебных решений.

Такой вывод был обоснован неправильным применением положений ч. 2 ст. 31 УПК Украины в редакции Закона № 817-IX от 21 июля 2020 года, которые суд первой инстанции ошибочно истолковал как основание для единоличного рассмотрения дела.

С учетом этого Верховный Суд пришел к выводу о частичном удовлетворении кассационных жалоб потерпевших и прокурора, отменил приговор суда первой инстанции и постановление апелляционного суда и назначил новое рассмотрение в суде первой инстанции.

Кроме того, суд кассационной инстанции избрал обвиняемому меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на шестьдесят дней с целью обеспечения проведения нового судебного разбирательства.

Постановление Верховного Суда является окончательным и обжалованию не подлежит.

