Как определяют алименты для неработающих и когда можно требовать реквизированное имущество: обзор практики КГС ВС

Верховный Суд обобщил ключевые подходы в спорах относительно алиментов, имущества, трудовых и наследственных правоотношений.

Верховный Суд обнародовал обзор актуальной судебной практики Кассационного гражданского суда в составе ВС за февраль 2026 года.

В обзоре отражены важнейшие правовые выводы, которые будут иметь значение для формирования единства судебной практики. Среди этих выводов, сгруппированных по различным категориям дел, содержатся, в частности, такие:

– в спорах, возникающих из вопросов защиты права собственности, обращено внимание на то, что акт приема-передачи реквизированного имущества не является правоустанавливающим документом, а лишь удостоверяет факт передачи. Его отмена не влияет на регистрацию права собственности государства и подрывает право на компенсацию после отмены военного положения. Требования о возврате имущества являются преждевременными до отмены правового режима военного положения при условии сохранения имущества и заявления собственником соответствующего требования;

– в спорах, возникающих из земельных правоотношений, указано, что надлежащим способом защиты прав при неуплате за пользование земельным участком по договору об установлении эмфитевзиса является взыскание долга (принудительное исполнение обязанности в натуре), поскольку эмфитевзис как вещное право является относительно самостоятельным от договора, а основания его прекращения определяются исключительно законом;

– в спорах, возникающих из трудовых правоотношений, отмечено, что удержание средств из заработной платы работника по его добровольному заявлению на поддержку ВСУ и гуманитарную помощь пострадавшим от агрессии на период военного положения является правомерным в соответствии со ст. 127 КЗоТ Украины. Отсутствие доказательств психологического или экономического давления подтверждает законность удержаний по волеизъявлению работника;

– в спорах, возникающих из наследственных правоотношений, констатировано, что регистрация места жительства наследника по одному адресу с наследодателем не является достаточным основанием для подтверждения фактического принятия наследства. Необходимо установить факт постоянного совместного проживания на момент открытия наследства;

– в спорах, связанных с возмещением вреда, указано, что медицинское учреждение отвечает за моральный вред, причиненный пациенту вследствие ненадлежащего исполнения врачом профессиональных обязанностей. Размер возмещения определяется судом с учетом характера, объема, длительности страданий, невозможности восстановления прежнего состояния и принципов разумности и справедливости;

– относительно применения норм процессуального права указано, что:

спор о взыскании стоимости доли в уставном капитале общества рассматривается по правилам гражданского судопроизводства, если истцы не включены в состав участников. Приобретение корпоративных прав наследниками не требует решения собрания участников;

наследник, принявший наследство после смерти ответчика, имеет право на апелляционное обжалование судебного решения исключительно как правопреемник наследодателя в правоотношениях, а не как лицо, не принимавшее участия в деле, поскольку право собственности возникло после вынесения обжалуемого решения;

апелляционный суд не имеет оснований удовлетворять апелляционную жалобу истца и отменять решение суда первой инстанции, которое было вынесено в его пользу, если ответчики решение не обжаловали;

– в спорах относительно рассмотрения жалоб на решения, действия или бездействие государственного исполнителя или другого должностного лица ГИС, констатировано, что:

во время военного положения расчет задолженности по алиментам неработающего плательщика осуществляется исходя из последних опубликованных органом статистики показателей средней заработной платы для конкретной местности, поскольку законодатель не внес изменений в порядок определения задолженности;

исполнение решения суда о восстановлении на работе завершается только после издания приказа и фактического допуска работника к выполнению обязанностей с обеспечением реальной возможности работать на прежних условиях.

