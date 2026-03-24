ООО не смогло отменить доначисление на 217,1 млн грн – апелляционный суд поддержал ГНС

В апелляции рассматривалось дело по жалобе предприятия на налоговые уведомления-решения, принятые по результатам документальной плановой выездной проверки, и суд пришел к выводу об отказе в ее удовлетворении, согласившись с правомерностью действий контролирующего органа.

Обстоятельства проверки и позиции сторон

Контролирующим органом проведена документальная плановая выездная проверка общества по соблюдению требований налогового, валютного и иного законодательства за период с 01.01.2021 по 30.06.2024, по результатам которой составлен акт и приняты обжалуемые налоговые уведомления-решения. Об этом сообщает ГНС в Одесской области.

Позиция истца относительно неправомерности выводов проверяющих о занижении предприятием доходов вследствие отражения в бухгалтерском учете операций по взаимоотношениям с контрагентами-поставщиками по поставке товара основывается на наличии оформленных между предприятием и контрагентами договоров поставки, расходных накладных, доверенностей на получение ценностей.

Однако контролирующий орган пришел к выводу, что для подтверждения факта поставки товара указанных документов недостаточно, а другие документы (товарно-транспортные накладные на отпуск нефтепродуктов, сертификаты и/или паспорта качества топлива и т.д.) истцом к проверке предоставлены не были.

Кроме того, в ходе проверки установлены обстоятельства, свидетельствующие о формировании (увеличении) активов истца за счет поступления товаров из источника неизвестного происхождения, а именно: в расходных накладных не указаны адреса складов топлива, что свидетельствует о неподтвержденности их совершения и дефектности документов; у контрагента-поставщика не зарегистрированы акцизные склады; у другого контрагента зарегистрированы только топливные склады, другие склады отсутствуют; контрагенты-поставщики являются фигурантами уголовных производств №32020220000000048 от 26.06.2020 и №42021100000000019 от 14.01.2021 по фактам легализации (отмывания) имущества, полученного преступным путем в особо крупных размерах, а также пособничества в умышленном уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах.

Рассмотрев материалы дела, проверив законность и обоснованность судебного решения, коллегия судей апелляционной инстанции пришла к выводу об отказе в удовлетворении апелляционной жалобы истца по следующим основаниям.

Оценка суда и требования к первичным документам

Право/обязанность предоставлять документы, касающиеся предмета проверки, возлагается на налогоплательщика, а не на контролирующий орган, поэтому факт отсутствия любого документа, который должен находиться в распоряжении истца, должен оцениваться судами в совокупности с другими доказательствами, в том числе актом проверки.

Для подтверждения фактического осуществления хозяйственных операций налогоплательщик должен иметь соответствующие первичные документы, которые должны быть надлежащим образом оформлены, содержать все необходимые реквизиты, быть подписаны уполномоченными лицами и в совокупности с установленными обстоятельствами дела (в частности, возможностями осуществления хозяйственных операций с учетом времени, места нахождения имущества, объема материальных и трудовых ресурсов) должны свидетельствовать о бесспорном факте реального совершения операций, что является основанием для формирования налогового учета. Такие правовые выводы изложены Верховным Судом в постановлениях от 24.01.2018 по делу № 2а-19379/11/2670, от 28.10.2019 по делу № 280/5058/18, от 26.02.2020 по делу № 826/1308/18, от 06.05.2020 по делу № 640/4687/19.

Коллегия судей отметила, что предприятие не предоставило надлежащих и достоверных документов бухгалтерского учета по приобретению товарно-материальных ценностей (дизельного топлива, автопокрышек и запасных частей), которые бы подтверждали реальное движение активов и могли служить основанием для учета при определении налоговых обязательств по налогу на прибыль.

Относительно доводов истца о том, что выводы контролирующего органа сделаны исключительно на основании налоговой информации, апелляционный суд указал, что согласно устоявшейся практике Верховного Суда сведения из информационных баз данных (в частности «Налоговый блок») носят информативный характер, однако в данном деле оценка была дана и другим доказательствам в их совокупности.

Таким образом, налогоплательщик не доказал, что действовал с должной осмотрительностью при выборе контрагентов и убедился в достоверности первичных документов. Отсутствие и недостатки таких документов в совокупности с налоговой информацией поставили под сомнение реальность хозяйственных операций и были обоснованно расценены как признак их безтоварности.

Выводы по НДС и подтверждению расходов

Относительно доначисления НДС и применения штрафных санкций предприятие указывало, что использование товаров в хозяйственной деятельности подтверждено актами списания. Однако суд отметил отсутствие надлежащих первичных документов.

Апелляционный суд указал, что истцом не предоставлены документы, подтверждающие приобретение топлива, а также расходы на его списание. Согласно Закону Украины «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности в Украине» такие расходы должны подтверждаться первичными документами. Аналогичная правовая позиция изложена Верховным Судом в постановлении от 21.10.2021 по делу № 802/1464/17-а.

Кроме того, истец не опроверг доводы налогового органа об отсутствии на учете ряда ТМЦ (велосипеды, мотоциклы, бензопилы и т.д.), а также несоответствия в актах списания. Представленные договоры аренды и другие документы без отражения в бухгалтерском учете вызвали сомнения в их реальности.

При таких обстоятельствах апелляционный суд согласился с выводами суда первой инстанции о правомерности принятых контролирующим органом налоговых уведомлений-решений на сумму 217,1 млн гривен.

