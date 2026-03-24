Оставление без рассмотрения ходатайства представителя потерпевшего о видеоконференции и рассмотрение дела без него — существенное нарушение УПК: позиция КУС ВС

16:59, 24 марта 2026
ВС рассмотрел вопрос участия представителя потерпевшего в апелляционном производстве и обстоятельства нерассмотрения судом ходатайства о проведении судебного заседания в режиме видеоконференции.
Оставление без рассмотрения ходатайства представителя потерпевшего о видеоконференции и рассмотрение дела без него — существенное нарушение УПК: позиция КУС ВС
В данном уголовном производстве суды предыдущих инстанций признали виновным и осудили обвиняемого по ч. 2 ст. 286 УК Украины. В кассационной жалобе потерпевшая указала, что её представитель подал в суд ходатайство об участии в рассмотрении дела в суде апелляционной инстанции в режиме видеоконференции с использованием собственных технических средств, однако суд это ходатайство не рассмотрел и не уведомил представителя потерпевшей о результатах его рассмотрения.

Отменяя определение апелляционного суда и назначая новое рассмотрение в суде апелляционной инстанции, Верховный Суд указал, что в соответствии с положениями ч. 4 ст. 58 УПК Украины представитель потерпевшего пользуется процессуальными правами потерпевшего, интересы которого он представляет, за исключением процессуальных прав, реализация которых осуществляется непосредственно потерпевшим и не может быть поручена представителю. По смыслу п. 2 ч. 3 ст. 56, ст. 58 УПК Украины представитель потерпевшего имеет право участвовать в судебном производстве.

Как усматривается из материалов уголовного производства, представитель потерпевшей подал в апелляционный суд ходатайство, в котором просил обеспечить его участие в судебном заседании в режиме видеоконференции с использованием собственных технических средств. В тот же день суд получил ходатайство, однако до начала апелляционного рассмотрения не разрешил ходатайство представителя потерпевшего, не вынес определения о проведении дистанционного судебного производства либо об отказе в удовлетворении такого ходатайства представителя потерпевшей.

При прослушивании аудиозаписи судебного заседания в суде апелляционной инстанции установлено, что председательствующий в судебном заседании сообщил, что потерпевшая в судебное заседание не явилась, хотя была надлежащим образом уведомлена о времени и дате судебного заседания и никаких ходатайств в суд не подавала. При этом председательствующий не выяснил мнения о возможности рассмотрения дела в отсутствие представителя потерпевшей, не сообщил о наличии его ходатайства об участии в апелляционном рассмотрении в режиме видеоконференции, и суд не разрешил это ходатайство.

Постановление КУС ВС от 25 февраля 2026 года по делу № 165/298/24.

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Кликнула – и присвоила 0,1 га: суд в Киеве раскрыл аферу с государственным земельным реєстром

Суд вынес приговор за незаконное оформление земельного участка, но без реального лишения свободы.

Госфинмониторинг: как Украина ищет «грязные» деньги за границей

В Госфинмониторинге объяснили, как работает международная финансовая разведка.

В Верховной Раде видят риски в возвращении выходных в праздничные дни во время войны, поскольку это ударит по бюджету

В Верховной Раде предупреждают, что возвращение выходных в праздничные дни и изменения в правилах отпусков для военных могут иметь как правовые, так и бюджетные последствия.

Доходы ФОП за 2025 год могут стать основанием для автоматического НДС с 2027-го

Правительство предлагает принудительную фискализацию для ФОП и регистрацию плательщиком НДС на основе данных за прошлые годы.

ВСП предлагает изменить основания дисциплинарной ответственности судей и усилить свою роль в бюджетном процессе

Высший совет правосудия инициирует ряд законодательных изменений, направленных на усиление независимости судебной власти и совершенствование механизмов ее функционирования.

