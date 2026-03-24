Залишення без розгляду клопотання представника потерпілого про відеоконференцію та розгляд справи без нього — істотне порушення КПК: позиція ККС ВС

16:59, 24 березня 2026
ВС розглянув питання участі представника потерпілого в апеляційному провадженні та обставини нерозгляду судом клопотання про проведення судового засідання в режимі відеоконференції.
Залишення без розгляду клопотання представника потерпілого про відеоконференцію та розгляд справи без нього — істотне порушення КПК: позиція ККС ВС
У цьому кримінальному провадженні суди попередніх інстанцій визнали винуватим і засудили обвинуваченого за ч. 2 ст. 286 КК України. У касаційній скарзі потерпіла зазначила, що її представник подав до суду клопотання про участь у розгляді справи в суді апеляційної інстанції в режимі відеоконференції з використанням власних технічних засобів, однак суд це клопотання не розглянув і не повідомив представника потерпілої про результати його розгляду.

Скасовуючи ухвалу апеляційного суду та призначаючи новий розгляд у суді апеляційної інстанції, Верховний Суд вказав, що відповідно до положень ч. 4 ст. 58 КПК України представник потерпілого користується процесуальними правами потерпілого, інтереси якого він представляє, крім процесуальних прав, реалізація яких здійснюється безпосередньо потерпілим і не може бути доручена представнику. За змістом п. 2 ч. 3 ст. 56, ст. 58 КПК України представник потерпілого має право брати участь у судовому провадженні.

Як вбачається з матеріалів кримінального провадження, представник потерпілої подав до апеляційного суду клопотання, в якому просив забезпечити його участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції з використанням власних технічних засобів. Цього ж дня суд отримав клопотання, однак до початку апеляційного розгляду не вирішив клопотання представника потерпілого, не постановив ухвалу про здійснення дистанційного судового провадження чи про відмову в задоволенні такого клопотання представника потерпілої.

Під час прослуховування аудіозапису судового засідання в суді апеляційної інстанції встановлено, що головуючий у судовому засіданні повідомив, що потерпіла в судове засідання не з’явилася, хоча була належним чином повідомлена про час і дату судового засідання і жодних клопотань до суду не подавала. При цьому головуючий не з’ясував думки про можливість розгляду справи за відсутності представника потерпілої, не повідомив про наявність його клопотання про участь в апеляційному розгляді в режимі відеоконференції, і суд не вирішив цього клопотання.

Постанова ККС ВС від 25 лютого 2026 року у справі № 165/298/24.

