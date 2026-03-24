  1. Судебная практика
  2. / Верховный Суд

Могут ли бабушка или дед, с которыми проживает ребенок, взыскать алименты с отца: ответ КГС ВС

18:09, 24 марта 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
КГС ВС: любой семейный спор относительно ребенка должен решаться с учетом и с наилучшим обеспечением его интересов.
Фото: Adobe Stock
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Реализация бабушкой (дедом) права на самозащиту интересов внучки путем обращения в суд с иском о взыскании алиментов с отца не зависит от наличия у нее статуса опекуна. К таким выводам пришел Верховный Суд в составе коллегии судей Первой судебной палаты Кассационного гражданского суда.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

В деле, которое пересматривалось, отец ребенка обратился с иском о его отобрании у бабушки, с которой ребенок проживал после смерти матери, утверждая, что родственники препятствуют его общению с дочерью. Бабушка подала встречный иск, а ее муж — самостоятельный иск, в которых они просили отобрать ребенка у отца, определить место его проживания с ними, установить, что ребенок лишен родительского попечения, и назначить их опекунами. Кроме того, бабушка просила взыскать с отца алименты на содержание ребенка.

Суды предыдущих инстанций отказали в удовлетворении всех исковых требований, при этом считая вопрос алиментов производным от установления опеки, что невозможно без лишения отца его прав в отношении ребенка.

КГС ВС не согласился с выводами судов предыдущих инстанций в части отказа в удовлетворении требований о взыскании с отца в пользу бабушки алиментов на содержание ребенка, сделав такие правовые выводы.

Любой семейный спор относительно ребенка должен решаться с учетом и с наилучшим обеспечением его интересов. В соответствии со ст. 180 СК Украины родители обязаны содержать ребенка до достижения им совершеннолетия. В ч. 3 ст. 181 СК Украины определено, что по решению суда средства на содержание ребенка (алименты) присуждаются в доле от дохода ее матери, отца или в твердой денежной сумме по выбору одного из родителей или других законных представителей ребенка, вместе с которым проживает ребенок.

По правилам ст. 258 СК Украины бабушка и дед имеют право на самозащиту внуков. Бабушка и дед имеют право обратиться за защитой прав и интересов малолетних, несовершеннолетних и совершеннолетних нетрудоспособных внуков в орган опеки и попечительства или в суд без специальных на то полномочий. Суды не учли обязанность отца материально содержать ребенка, которую он добровольно не выполняет, в связи с чем пришли к ошибочному выводу об отсутствии правовых оснований для удовлетворения указанных требований до решения вопроса о лишении отца его прав в отношении ребенка.

КГС ВС подчеркнул, что требование о взыскании алиментов, заявленное бабушкой в интересах малолетнего ребенка, не связано с другими требованиями, заявленными ею в этом деле.

Суд кассационной инстанции разъяснил, что по правилам ст. 258 СК Украины бабушка и дед имеют право на защиту интересов своих внуков в суде без специальных на то полномочий на основании самого факта близкого кровного родства. Это право на процессуальное представительство не требует обязательного установления опеки или попечительства, поэтому бабушка, с которой фактически проживает ребенок, имеет право на подачу иска о взыскании алиментов с отца ребенка.

Учитывая изложенное, КГС ВС отменил судебные решения в части отказа в удовлетворении искового требования бабушки о взыскании алиментов и принял в этой части новое судебное решение, которым взыскал с отца в пользу бабушки алименты на содержание ребенка в размере 1/4 части всех видов его дохода ежемесячно до достижения ребенком совершеннолетия.

С постановлением КГС ВС от 4 февраля 2026 года по делу № 212/1496/24 (производство № 61-14073св25) можно ознакомиться по ссылке.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

суд Верховный Суд алименты решение суда судебная практика

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]