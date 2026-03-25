Мать купила ребенку ноутбук, оплатила лечение и обучение — апелляция обязала отца компенсировать половину расходов

Отец оспаривал расходы на ребенка, однако суд стал на сторону матери и оставил решение без изменений.

Черновицкий апелляционный суд рассмотрел спор между родителями относительно расходов на содержание ребенка и стал на сторону матери. Речь идет не об алиментах, а о дополнительных расходах — в частности на лечение, обучение и развитие ребенка. Суд подтвердил: если такие расходы являются необходимыми и подтверждены документами, оба родителя должны принимать в них участие.

В данном деле мать самостоятельно оплачивала лечение ребенка, занятия в музыкальной школе и по английскому языку, а также приобрела ноутбук для обучения. Она обратилась в суд с требованием компенсировать половину этих расходов. Суд первой инстанции согласился с этим, а апелляционный суд оставил это решение без изменений, отклонив возражения отца.

Обстоятельства дела №720/1654/25

Истец — мать ребенка — обратилась в суд с требованием пересмотреть размер содержания ребенка и компенсировать часть расходов, которые она понесла самостоятельно. Речь шла как о ежемесячных расходах, так и о уже осуществленных платежах.

Суд установил, что стороны являются родителями несовершеннолетнего ребенка, который проживает с матерью. Ранее решением суда с отца уже были взысканы алименты в фиксированном размере 1800 грн ежемесячно. В то же время, по утверждению истца, этих средств недостаточно для надлежащего обеспечения потребностей ребенка.

В материалах дела подтвержден значительный объем расходов, связанных как с лечением, так и с развитием ребенка. В частности, ребенок перенес ряд заболеваний и нуждался в медицинском обследовании и лечении, включая стоматологическую помощь. Кроме того, мать обеспечивала обучение ребенка — занятия английским языком, посещение музыкальной школы, а также приобрела музыкальный инструмент и ноутбук для обучения в условиях дистанционного образовательного процесса.

Общая сумма подтвержденных расходов составила 64 930,95 грн.

Решение суда первой инстанции

Новоселицкий районный суд Черновицкой области частично удовлетворил иск. Суд признал доказанными и обоснованными расходы матери и постановил взыскать с отца половину этой суммы — 32 465,48 грн. В остальной части требований, в частности относительно увеличения алиментов и установления ежемесячных дополнительных расходов, было отказано.

Доводы апелляционной жалобы

Ответчик обжаловал решение в части взыскания средств. Он настаивал, что часть расходов не может считаться дополнительными, поскольку:

занятия музыкой и английским — это обычные расходы, а не «особые обстоятельства»;

приобретение ноутбука — базовая потребность, которая покрывается алиментами;

часть расходов не была с ним согласована;

отсутствуют доказательства «исключительных способностей» ребенка.

В то же время он не отрицал возможность компенсации расходов в случае необходимого медицинского лечения, но считал, что и в этой части не все расходы были обоснованы.

Оценка апелляционного суда

Апелляционный суд рассмотрел дело в порядке письменного производства и пришел к выводу об отсутствии оснований для отмены решения.

Суд подчеркнул, что в соответствии со статьей 185 Семейного кодекса Украины родители обязаны принимать участие в дополнительных расходах на ребенка, если такие расходы обусловлены особыми обстоятельствами. При этом закон не ограничивает эти обстоятельства исключительно случаями тяжелой болезни, а прямо предусматривает также расходы, связанные с развитием способностей ребенка.

Коллегия судей согласилась с выводами суда первой инстанции, что расходы в данном деле имеют именно такой характер. Они подтверждены надлежащими доказательствами — банковскими выписками, квитанциями и другими документами — и являются необходимыми для обеспечения надлежащего уровня жизни и развития ребенка.

Отдельно суд обратил внимание, что:

медицинские расходы непосредственно связаны с состоянием здоровья ребенка и подпадают под понятие дополнительных;

расходы на обучение и развитие (музыкальная школа, иностранный язык, музыкальный инструмент) соответствуют позитивным «особым обстоятельствам», предусмотренным законом;

приобретение ноутбука является обоснованным с учетом потребностей дистанционного обучения в условиях карантинных ограничений и военного положения.

Доводы об отсутствии согласования расходов с отцом суд признал не имеющими решающего значения, поскольку ключевыми являются необходимость расходов и их соответствие интересам ребенка.

Выводы и решение

Апелляционный суд подтвердил, что суд первой инстанции правильно установил обстоятельства дела, надлежащим образом оценил доказательства и применил нормы материального и процессуального права.

Суд пришел к выводу, что:

расходы матери являются реальными, документально подтвержденными и обоснованными;

они обусловлены как состоянием здоровья ребенка, так и необходимостью его развития;

их размер является соразмерным и не создает чрезмерного бремени для ответчика.

В результате апелляционная жалоба оставлена без удовлетворения, а решение районного суда — без изменений.

Постановление вступило в законную силу со дня его принятия. Кассационное обжалование возможно в течение тридцати дней в Верховный Суд.

