Мужчина отказался от ВЛК, а о штрафе 17 тысяч гривен узнал через год — что решил суд в Харькове

Немышлянский районный суд Харькова рассмотрел дело мужчины, которого оштрафовали на 17 тыс. грн за отказ пройти военно-врачебную комиссию во время мобилизации. Он просил суд отменить это постановление, объясняя, что узнал о штрафе только через год — когда с его счета списали деньги в рамках исполнительного производства.

Суд согласился, что мужчина пропустил срок обращения по уважительным причинам и позволил ему обжаловать постановление. Однако после рассмотрения дела по существу пришел к выводу, что штраф был наложен законно, и отказал в удовлетворении иска.

Обстоятельства дела №520/247/26

Истец обжаловал постановление о привлечении к административной ответственности по ч. 3 ст. 210-1 КУпАП. Речь идет об отказе от прохождения ВВК во время мобилизации.

По его утверждению, о самом постановлении он узнал только в конце 2025 года после открытия исполнительного производства и списания средств с банковского счета. Он также заявлял, что его принудительно доставили в медицинское учреждение представители ТЦК, а от прохождения ВВК он отказался из-за состояния здоровья и отсутствия медицинских документов. Отдельно истец настаивал, что не был уведомлен о рассмотрении дела и не получал разъяснения своих прав. Кроме того, на момент вынесения постановления он находился на лечении.

Ответчик — территориальный центр комплектования — возражал против этих доводов. В отзыве указано, что истцу было предложено получить повестку на прохождение ВВК, однако он отказался от ее получения и от прохождения медосмотра, что зафиксировано соответствующим актом. Протокол об административном правонарушении составлен с соблюдением требований закона, а истец был надлежащим образом уведомлен о дате и времени рассмотрения дела, что подтверждается его подписью.

Что установил суд

Суд пришел к выводу, что 30 октября 2024 года истец был направлен на прохождение военно-врачебной комиссии, ознакомлен с повесткой и отказался как от ее получения, так и от прохождения медосмотра. Эти обстоятельства подтверждаются протоколом и актом отказа.

Также установлено, что истец подписал протокол об административном правонарушении и получил его копию. В этом же документе содержались сведения о дате, времени и месте рассмотрения дела, а также отметки о разъяснении процессуальных прав.

Суд обратил внимание, что истец не отрицал факт составления протокола и не подавал заявлений об отложении рассмотрения дела. Предоставленная справка об амбулаторном лечении, по мнению суда, не лишала его возможности явиться на рассмотрение или сообщить о причинах неявки.

Правовая оценка

Суд исходил из того, что закон прямо возлагает на граждан обязанность проходить медицинский осмотр для определения пригодности к военной службе во время мобилизации. В данном деле отказ от прохождения ВВК в период действия военного положения квалифицируется как нарушение правил воинского учета и образует состав правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 210-1 КУпАП.

Предоставленные ответчиком материалы суд признал надлежащими и допустимыми доказательствами. Доводы истца о нарушении процедуры — в частности относительно неуведомления о рассмотрении дела — суд отклонил, поскольку они опровергаются содержанием подписанного им протокола.

Отдельно суд указал, что техническая ошибка в идентификационном номере в постановлении не влияет на его законность, если другие идентификационные данные лица указаны корректно.

Суд восстановил срок на обращение в суд, поскольку в материалах дела отсутствуют доказательства надлежащего вручения постановления истцу. В то же время это не стало основанием для удовлетворения иска, поскольку при рассмотрении дела по существу суд не установил нарушений в действиях ответчика.

Решение суда

Суд оставил административный иск без удовлетворения и не установил оснований для отмены постановления о наложении штрафа в размере 17 000 грн. Судебные расходы не подлежат возмещению.

Решение может быть обжаловано в течение десяти дней во Второй апелляционный административный суд.

