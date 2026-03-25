Чоловік відмовився від ВЛК, а про штраф 17 тисяч гривень дізнався через рік — що вирішив суд у Харкові

Суд встановив, що позивач був належно повідомлений про розгляд справи та підписав протокол.

Немишлянський районний суд Харкова розглянув справу чоловіка, якого оштрафували на 17 тис. грн за відмову пройти військово-лікарську комісію під час мобілізації. Він просив суд скасувати цю постанову, пояснюючи, що дізнався про штраф лише через рік — коли з його рахунку списали гроші в межах виконавчого провадження.

Суд погодився, що чоловік пропустив строк звернення з поважних причин і дозволив йому оскаржити постанову. Втім, після розгляду справи по суті дійшов висновку, що штраф був накладений законно, і відмовив у задоволенні позову.

Обставини справи №520/247/26

Позивач оскаржив постанову про притягнення до адміністративної відповідальності за ч. 3 ст. 210-1 КУпАП. Йдеться про відмову від проходження ВЛК під час мобілізації.

За його твердженням, про саму постанову він дізнався лише наприкінці 2025 року після відкриття виконавчого провадження і списання коштів із банківського рахунку. Він також заявляв, що його примусово доставили до медичного закладу представники ТЦК, а від проходження ВЛК він відмовився через стан здоров’я та відсутність медичних документів. Окремо позивач наполягав, що не був повідомлений про розгляд справи і не отримував роз’яснення своїх прав. Крім того, на момент винесення постанови він перебував на лікуванні.

Відповідач — територіальний центр комплектування — заперечував ці доводи. У відзиві зазначено, що позивачу було запропоновано отримати повістку на проходження ВЛК, однак він відмовився від її отримання та від проходження медогляду, що зафіксовано відповідним актом. Протокол про адміністративне правопорушення складено з дотриманням вимог закону, а позивач був належним чином повідомлений про дату і час розгляду справи, що підтверджується його підписом.

Що встановив суд

Суд дійшов висновку, що 30 жовтня 2024 року позивач був направлений на проходження військово-лікарської комісії, ознайомлений із повісткою та відмовився як від її отримання, так і від проходження медогляду. Ці обставини підтверджуються протоколом і актом відмови.

Також встановлено, що позивач підписав протокол про адміністративне правопорушення і отримав його копію. У цьому ж документі містилися відомості про дату, час і місце розгляду справи, а також відмітки про роз’яснення процесуальних прав.

Суд звернув увагу, що позивач не заперечував факт складання протоколу і не подавав заяв про відкладення розгляду справи. Надана довідка про амбулаторне лікування, на думку суду, не позбавляла його можливості з’явитися на розгляд або повідомити про причини неявки.

Правова оцінка

Суд виходив із того, що закон прямо покладає на громадян обов’язок проходити медичний огляд для визначення придатності до військової служби під час мобілізації. У цій справі відмова від проходження ВЛК у період дії воєнного стану кваліфікується як порушення правил військового обліку і утворює склад правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 210-1 КУпАП.

Надані відповідачем матеріали суд визнав належними та допустимими доказами. Доводи позивача про порушення процедури — зокрема щодо неповідомлення про розгляд справи — суд відхилив, оскільки вони спростовуються змістом підписаного ним протоколу.

Окремо суд зазначив, що технічна помилка в ідентифікаційному номері в постанові не впливає на її законність, якщо інші ідентифікаційні дані особи зазначені коректно.

Суд поновив строк на звернення до суду, оскільки у матеріалах справи відсутні докази належного вручення постанови позивачу. Водночас це не стало підставою для задоволення позову, оскільки при розгляді справи по суті суд не встановив порушень у діях відповідача.

Рішення суду

Суд залишив адміністративний позов без задоволення та не встановив підстав для скасування постанови про накладення штрафу у розмірі 17 000 грн. Судові витрати не підлягають відшкодуванню.

Рішення може бути оскаржене до Другого апеляційного адміністративного суду протягом десяти днів.

