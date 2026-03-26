Управление без прав и алкоголь после ДТП: что решил суд относительно нарушителя из Киевской области

15:39, 26 марта 2026
Бориспольский горрайонный суд Киевской области признал водителя виновным в совершении ДТП без права вождения и употребления алкоголя после аварии.
Бориспольский горрайонный суд Киевской области рассмотрел дело № 359/1287/26 об административных правонарушениях в отношении гражданина. Суд исследовал обстоятельства совершения ДТП, управления без права и употребления алкоголя после аварии.

Поступление материалов и объединение дел

В феврале 2026 года в суд поступили три материала об административных правонарушениях в отношении гражданина по ч. 5 ст. 126 КУоАП (управление транспортным средством лицом, не имеющим соответствующих документов на право управления таким транспортным средством либо не предъявившим их для проверки, либо в отношении которого установлено временное ограничение в праве управления транспортными средствами), ст. 124 КУоАП (нарушение правил дорожного движения, повлекшее повреждение транспортных средств, груза, автомобильных дорог, улиц, железнодорожных переездов, дорожных сооружений или иного имущества), ч. 4 ст. 130 КУоАП (употребление лицом, управлявшим транспортным средством, после дорожно-транспортного происшествия с его участием алкоголя, наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, а также лекарственных препаратов, изготовленных на их основе (кроме входящих в официально утверждённый состав аптечки или назначенных медицинским работником), либо после того, как транспортное средство было остановлено по требованию полицейского, до проведения уполномоченным лицом медицинского осмотра с целью установления состояния алкогольного, наркотического или иного опьянения либо относительно употребления лекарственных препаратов, снижающих внимание и скорость реакции, либо до принятия решения об освобождении от проведения такого осмотра).

Поскольку указанные материалы касаются одного события, суд объединил дела в одно производство.

Обстоятельства правонарушения

Судом установлено, что 11.02.2026 года в 11 часов 04 минуты по адресу ул. Франко, г. Борисполь, водитель транспортного средства «Chery Jaggi», не имея права управления транспортным средством, нарушил п.п. 2.3.б, 10.9 ПДД Украины, а именно — был невнимателен и при движении задним ходом совершил столкновение с транспортным средством «Renault Megane», вследствие чего оба транспортных средства получили механические повреждения.

Кроме того, после совершения ДТП водитель употреблял алкогольные напитки. Осмотр на состояние алкогольного опьянения проводился на месте остановки с помощью прибора «Drager», результат теста составил 2,97 промилле.

В судебное заседание правонарушитель не явился, однако через канцелярию суда подал заявление, в котором просил объединить три дела об административных правонарушениях в одно производство. Кроме того, учитывая военное положение и неудовлетворительное материальное положение, просил суд рассрочить уплату штрафа.

Решение суда и наказание

Исследовав письменные материалы дела и видеозапись с места происшествия, суд признал водителя виновным в совершении административных правонарушений, предусмотренных ч. 5 ст. 126, ч. 4 ст. 130 и ст. 124 КУоАП, и наложил на него административное взыскание в виде штрафа в размере 40 800 гривен с лишением права управления транспортными средствами сроком на 5 лет.

Кроме того, мужчина уплатит судебный сбор в размере 665 гривен.

Также суд удовлетворил ходатайство правонарушителя о рассрочке исполнения постановления сроком на десять месяцев.

суд ДТП Борисполь судебная практика Киевская область авто

