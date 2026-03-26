  1. Судова практика
  2. / В Україні

Керування без прав і алкоголь після ДТП: що вирішив суд стосовно порушника з Київщини

15:39, 26 березня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Бориспільський міськрайонний суд Київської області визнав водія винним у скоєнні ДТП без права керування та вживанні алкоголю після аварії.
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Бориспільський міськрайонний суд Київської області розглянув справу № 359/1287/26 про адміністративні правопорушення щодо громадянина. Суд досліджував обставини вчинення ДТП, керування без права та вживання алкоголю після аварії.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Надходження матеріалів та об’єднання справ

В  лютому 2026 до суду надійшли 3 матеріали про адміністративні правопорушення відносно громадянина за ч. 5 ст. 126 КУпАП (Керування транспортним засобом особою, яка не має відповідних документів на право керування таким транспортним засобом або не пред’явила їх для перевірки, або стосовно якої встановлено тимчасове обмеження у праві керування транспортними засобами) , та ст. 124 КУпАП (Порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів, вантажу, автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів, дорожніх споруд чи іншого майна), ч. 4 ст. 130 КУпА (Вживання особою, яка керувала транспортним засобом, після дорожньо-транспортної пригоди за її участю алкоголю, наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів, а також лікарських препаратів, виготовлених на їх основі (крім тих, що входять до офіційно затвердженого складу аптечки або призначені медичним працівником), або після того, як транспортний засіб був зупинений на вимогу поліцейського, до проведення уповноваженою особою медичного огляду з метою встановлення стану алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або щодо вживання лікарських препаратів, що знижують його увагу та швидкість реакції, чи до прийняття рішення про звільнення від проведення такого огляду).

Так як вказані матеріали стосуються однієї події, суд об’єднав  справи в одне провадження.

Обставини правопорушення

Судом встановлено, що 11.02.2026 року об 11 год. 04 хв. за адресою вул. Франка, м. Бориспіль,  водій транспортного засобу «Chery Jaggi», не маючи права керування ТЗ порушив п.п. 2.3.б, 10.9 ПДР України, а саме не був уважним, під час руху заднім ходом здійснив зіткнення з транспортним засобом «Renault Megane», внаслідок чого транспортні засоби отримали механічні пошкодження. Крім того, після скоєння ДТП, водій вживав алкогольні напої. Огляд на стан алкогольного сп’яніння проводився на місці зупинки  за допомогою приладу «Drager», результат тесту склав 2.97% проміле.

В судове засідання правопорушник не з’явився, але  через канцелярію суду надав заяву, в якій просив об’єднати три справи про адміністративні правопорушення в одне провадження. Крім того, враховуючи воєнний стан та незадовільне його майнове становище, просив суд розстрочити сплату штрафу.

Рішення суду та покарання

Дослідивши письмові матеріали справи та відеозапис з місця події,  суд визнав водія винним у скоєнні адміністративних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 126, ч. 4 ст. 130 та ст. 124 КУпАП та наклав на нього адміністративне стягнення у виді штрафу в розмірі 40 800 гривень з позбавленням права керування транспортними засобами на строк 5 років.

Крім того, чоловік сплатить судовий збір в розмірі 665 гривень.  Також судом задоволено клопотання правопорушника щодо розстрочки виконання постанови на десять місяців.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]