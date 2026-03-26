Верховный Суд объяснил, в каких случаях родители не платят судебный сбор

Позиция КАС ВС относительно наличия законных оснований освобождения от уплаты судебного сбора для законного представителя малолетнего или несовершеннолетнего лица.

Кассационный административный суд в составе Верховного Суда рассмотрел дело о признании незаконным решения регистратора Соломенской РГА в приложении «Дия» об отклонении заявления о регистрации места проживания дочери истца.

Спорный вопрос — наличие или отсутствие у отца, как законного представителя малолетнего или несовершеннолетнего лица, законных оснований освобождения от уплаты судебного сбора.

Из материалов дела следует, что основанием для обращения в суд стало несогласие с решением регистратора РГА в «Дии» об отклонении заявления о регистрации места проживания дочери истца, а следовательно обжалование истцом решения суда первой инстанции в этом деле прямо направлено на защиту прав и интересов такого малолетнего лица.

КАС ВС обратил внимание, что при решении вопроса об освобождении от уплаты судебного сбора лиц, являющихся законными представителями малолетнего или несовершеннолетнего лица, целесообразно исходить из того, вызваны ли обжалуемыми решениями, действиями или бездействием субъекта властных полномочий нарушения законных прав и интересов такого лица.

Следовательно, обращаясь в суд апелляционной инстанции в интересах малолетней дочери с апелляционной жалобой по делу об обжаловании решения ответчика об отклонении заявления о регистрации места проживания ребенка, истец не обязан был уплачивать судебный сбор в соответствии с положениями п. 12 ч. 2 ст. 3 Закона № 3674-VI.

Как указывают в Пятом апелляционном административном суде, КАС ВС не согласился с решением суда предыдущей инстанции, поскольку, возвращая апелляционную жалобу в связи с невыполнением заявителем требований определения об оставлении апелляционной жалобы без движения, вынесенного по причине непредоставления апеллянтом документа об уплате судебного сбора, необоснованно не применил положения указанной нормы Закона Украины «О судебном сборе», что привело к вынесению незаконного определения, препятствующего дальнейшему производству по делу.

При таких обстоятельствах КАС ВС удовлетворил кассационную жалобу истца и отменил обжалуемое судебное решение с направлением дела в суд апелляционной инстанции для продолжения рассмотрения.

Постановление Верховного Суда по делу № 815/4964/17 от 25.02.2026.

