Верховний Суд пояснив, у яких випадках батьки не платять судовий збір

Позиція КАС ВС щодо наявності законних підстав звільнення від сплати судового збору для законного представника малолітньої чи неповнолітньої особи.

Касаційний адміністративний суд у складі Верховного Суду розглянув справу щодо визнання незаконними рішення реєстратора Соломʼянської РДА в застосунку «Дії» щодо відхилення заяви про реєстрацію місця проживання доньки позивача.

Спірне питання – наявність або відсутність у батька, як законного представника малолітньої чи неповнолітньої особи, законних підстав звільнення від сплати судового збору.

З матеріалів справи вбачається, що підставою для звернення до суду стала незгода із рішенням реєстратора РДА в «Дії» щодо відхилення заяви про реєстрацію місця проживання доньки позивача, а відтак оскарження позивачем рішення суду першої інстанції у цій справі, прямо направлене на захист прав та інтересів такої малолітньої особи.

КАС ВС звернув увагу, що при вирішенні питання щодо звільнення від сплати судового збору осіб, які є законними представниками малолітньої чи неповнолітньої особи, доречно виходити з того, чи спричинено оскаржуваними рішеннями, дією чи бездіяльністю субʼєкта владних повноважень порушення законних прав та інтересів такої особи.

Отже, звертаючись до суду апеляційної інстанції в інтересах малолітньої доньки із апеляційною скаргою у справі про оскарження рішення відповідача щодо відхилення заяви про реєстрацію місця проживання дитини, позивач не зобовʼязаний був сплачувати судовий збір відповідно до положень п.12 ч. 2 ст. 3 Закону № 3674-VI.

Як вказують у П'ятому апеляційному адміністративному суді, КАС ВС не погодився з рішенням суду попередньої інстанції, оскільки, повертаючи апеляційну скаргу у звʼязку з невиконанням скаржником вимог ухвали про залишення апеляційної скарги без руху, винесеної з підстав ненадання апелянтом документу про сплату судового збору, безпідставно не застосував положення вказаної норми Закону України «Про судовий збір», що призвело до постановлення незаконної ухвали яка перешкоджає подальшому провадженню у справі.

За таких обставин, КАС ВС задовольнив касаційну скаргу позивача та скасував оскаржуване судове рішення з направленням справи до суду апеляційної інстанції для продовження розгляду.

Постанова Верховного Суду у справі № 815/4964/17 від 25.02.2026.

