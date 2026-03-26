Незадекларированный доход из Британии: суд подтвердил правомерность начисления налогов на 566 тысяч гривен

Незадекларированный доход более чем в 63 тысячи долларов от британской платформы создания контента привел к доначислению более 566 тысяч гривен налогов и штрафов.

Одесский окружной административный суд по делу №420/18941/25 принял решение, которым подтверждена правомерность принятия контролирующим органом налоговых уведомлений-решений о начислении налога на доходы физических лиц, военного сбора и штрафных санкций. Это решение оставлено без изменений судом апелляционной инстанции, сообщили в ГНС.

Обстоятельства дела и результаты проверки

В ходе проведения документальной внеплановой проверки истца контролирующим органом была использована информация, изложенная в письме ГНС Украины от 02.10.2024, предоставленная компетентным органом Соединённого Королевства Великобритании и Северной Ирландии в порядке, предусмотренном Конвенцией между Правительством Украины и Правительством Соединённого Королевства Великобритании и Северной Ирландии, согласно которой истец получил доход от британского субъекта хозяйствования за создание контента в течение 2022 года в сумме 63 350 долларов США.

Проведённой проверкой установлено, что налогоплательщиком: не подана налоговая декларация об имущественном состоянии и доходах за 2022 год и не задекларирована сумма полученного дохода; не начислен и не уплачен в бюджет налог на доходы физических лиц и военный сбор. По результатам проверки составлен акт и приняты оспариваемые налоговые уведомления-решения.

Выводы апелляционного суда

Рассмотрев материалы дела, проверив законность и обоснованность судебного решения, суд апелляционной инстанции пришёл к выводу об отказе в удовлетворении апелляционной жалобы истца по следующим основаниям.

Контролирующие органы при осуществлении налогового контроля имеют право использовать налоговую информацию, полученную из любых законных источников, в том числе от других государственных органов, иностранных компетентных органов, а также из открытых источников и информационных ресурсов сети Интернет.

Отсутствие направления контролирующим органом специальных запросов для получения информации не свидетельствует о противоправности её использования при проведении проверок.

Относительно утверждений о том, что истец не был ознакомлен с письмом ГНС от 02.10.2024 года, суд апелляционной инстанции отметил, что такое письмо является служебным документом информационного характера, который использовался контролирующим органом как один из источников налоговой информации при проведении проверки.

Обязанности налогового органа предоставлять копии служебных документов налогоплательщикам Налоговый кодекс Украины не содержит.

Истец, получив от контролирующего органа письмо, был осведомлён об обстоятельствах сообщения Соединённым Королевством Великобритании и Северной Ирландии налоговым органам Украины о получении им доходов от британского субъекта хозяйствования за создание контента.

При этом пояснений контролирующему органу по поводу указанных обстоятельств он не предоставил, каким-либо образом информацию не опроверг, соответствующих ходатайств, направленных на содействие в доказывании своей позиции налоговому органу, не заявлял, на запрос не ответил.

Доводы апелляционной жалобы о том, что информация, изложенная в письме ГНС Украины от 02.10.2024, не является надлежащим доказательством нарушения налогового законодательства, также не заслуживают внимания, поскольку истец получил доход от британского субъекта хозяйствования, который предоставил такую информацию налоговому органу Соединённого Королевства Великобритании и Северной Ирландии как лицо, владеющее соответствующими данными, в установленном порядке, указав его персональные данные, общую сумму дохода и количество транзакций.

Оспаривая факт получения доходов от британского субъекта хозяйствования, истец не пытался самостоятельно выяснить указанные обстоятельства и не обращался к хозяйствующему субъекту для подтверждения своей позиции в части того, что он не создавал контент и не получал доход от распространения продукта через платформу.

Также он не опроверг того, что иные персональные данные и адреса, в том числе адрес его электронной почты, ник регистрации на платформе и т.п., которые были сообщены Соединённым Королевством Великобритании и Северной Ирландии, ему не принадлежат.

Коллегия судей обратила внимание на то, что как для регистрации и использования электронной почты, так и для регистрации и верификации на платформе используются персональные данные, личные телефонные номера, пароли и т.п., что достоверно известно и истцу.

Однако истец не предоставил ответчику пояснений и доказательств того, что персональные данные регистрации электронной почты и верификации на платформе, полученные налоговым органом, ему не принадлежат. Более того, факт пребывания на платформе и её использования истец не отрицал.

Доводы апеллянта о том, что ответчик не идентифицировал истца как налогоплательщика и не доказал принадлежность спорных доходов именно истцу, поскольку Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии сообщило налоговому органу лишь фамилию, имя, отчество истца, дату рождения, электронный адрес, аккаунт на платформе и ник, год получения доходов, количество транзакций и общую сумму дохода, суд апелляционной инстанции отклонил, указав, что материалы проверки содержат данные, позволяющие персонализировать учётные записи на указанной платформе с личностью истца, а также сведения о поступлении денежных средств в его пользу от британского субъекта хозяйствования.

Коллегия судей учла, что коммуникация истца с субъектом хозяйствования по поводу полученных доходов могла бы обеспечить дополнительную проверку и верификацию истца в данных правоотношениях, однако истец максимально избегал таких действий. Заняв выжидательную позицию, самоустранившись от выполнения своих обязанностей как налогоплательщика, предусмотренных ст. 85 Налогового кодекса Украины, и настаивая на презумпции правомерности своих действий, истец не предоставил пояснений и доказательств в подтверждение своей позиции.

Приведённые в апелляционной жалобе доводы о несоблюдении контролирующим органом требований к оформлению и направлению запроса фактически сводятся к формальной оценке действий налогового органа и не опровергают установленный в ходе проверки факт получения истцом дохода и неисполнения налоговой обязанности.

Апелляционный суд отметил, что после получения письма ГНС Украины от 02.10.2024, в котором указано о направлении информации, предоставленной компетентным органом Соединённого Королевства Великобритании и Северной Ирландии в порядке, предусмотренном Конвенцией между Правительством Украины и Правительством Соединённого Королевства Великобритании и Северной Ирландии об устранении двойного налогообложения и предотвращении налоговых уклонений относительно налогов на доход и на прирост стоимости имущества, вступившей в силу 11 августа 1993 года, относительно получения доходов физическими лицами — резидентами Украины от британского субъекта хозяйствования за создание контента на платформе за 2022 год, в приложении к которому в перечне физических лиц указан истец, получивший доход за создание контента на платформе на общую сумму 63 350 долларов США, ГУ ГНС в Одесской области направило запрос в ГНС Украины о необходимости получения и использования указанной информации.

Таким образом, утверждения апеллянта о том, что выводы о полученном доходе не подтверждаются надлежащими доказательствами, опровергаются материалами дела.

Учитывая изложенное, коллегия судей согласилась с выводом суда первой инстанции о доказанности факта получения апеллянтом дохода из источника за пределами Украины, при этом указанный доход истцом не декларировался, обязательные налоги и платежи не уплачены, в связи с чем основания для отмены оспариваемых налоговых уведомлений-решений отсутствуют.

