Родные дядя или тетя не всегда «близкие родственники»: Верховный Суд определил, кто не может быть свидетелем завещания

К кругу близких родственников наследника, которые не могут быть свидетелями при удостоверении завещания, не относятся его родные дядя или тетя.

Близкими родственниками, которые не могут быть свидетелями при удостоверении завещания, являются родители, дети, братья и сестры в соответствии со ст. 68 ГК Украины. Родной дядя или тетя наследника не являются близкими родственниками в понимании п. 3 ч. 4 ст. 1253 ГК Украины. К таким выводам пришел Верховный Суд в составе Объединенной палаты Кассационного гражданского суда.

Обстоятельства дела № 462/863/23

Истец просила признать недействительным завещание своей матери, составленное в пользу ее сестры. Иск был мотивирован тем, что завещание подписало другое лицо из-за якобы слабого зрения завещательницы, а одним из свидетелей была родная тетя наследницы по завещанию.

Суды предыдущих инстанций в удовлетворении иска отказали, установив, что завещание соответствовало действительной воле наследодательницы, а привлечение свидетелей и лица, которое подписало вместо завещательницы документ, было оправданным из-за ее состояния здоровья (слабое зрение) и неграмотности. Также суды отметили, что родная тетя наследницы, которая была свидетелем, не является ее близким родственником в понимании гражданского законодательства.

Выводы Верховного Суда

ОП КГС ВС, обеспечивая единство судебной практики, отступила от правового вывода коллегии судей другой судебной палаты и пришла к следующим правовым выводам.

Поскольку специальная норма о свидетелях завещания не содержит перечня близких родственников, необходимо применять ст. 68 ГК Украины как наиболее близкую по содержанию к ст. 1253 ГК Украины, поскольку ею ограничивается круг лиц, которые не могут заключать договоры с определенными лицами. Такими лицами являются родители, дети, братья, сестры, и именно эти лица не могут быть свидетелями при удостоверении завещаний в пользу своего близкого родственника.

Для гражданских отношений характерны такие критерии, благодаря которым отношения являются гражданскими: юридическое равенство, свободное волеизъявление, имущественная самостоятельность их участников. В то же время публичные отношения имеют другие, полностью противоположные характеристики. Парламентом не предусмотрено в ст. 1 ГК Украины возможности применения к регулированию наследственных отношений, а именно относительно определения близкого родственника в понимании п. 3 ч. 4 ст. 1253 ГК Украины, норм публичных законов.

Родной дядя / родная тетя наследника по завещанию может считаться членом семьи наследника только при условии, что он / она и наследник совместно проживают, связаны общим бытом, имеют взаимные права и обязанности.

При этом применение ст. 1 Закона Украины «О предотвращении коррупции», ст. 26 СК Украины, ст. 25-1 КЗоТ Украины по аналогии закона невозможно при решении вопроса об определении понятия «близкие родственники» (п. 3 ч. 4 ст. 1253 ГК Украины), поскольку в этих актах законодательства даются разные определения круга таких лиц, что связано со специальными целями правового регулирования соответствующих актов.

ОП КГС ВС отметила, что приведенные нормы публичного права, на которые имеется ссылка в кассационной жалобе, имеют другие цели регулирования, поэтому их определение «близкие лица» не распространяется на гражданские правоотношения.

Кроме того, ОП КГС ВС подчеркнула, что фундаментальным принципом наследственного права является свобода завещания, которая требует уважения к воле завещателя. Квалификация завещания как ничтожного через расширительное толкование формальных требований при отсутствии реальных дефектов воли лица является недопустимой.

