Хранил ружье в авто без разрешения — в Киевской области мужчину привлекли к ответственности

16:37, 31 марта 2026
Бориспольский горрайонный суд оштрафовал мужчину за нарушение правил хранения оружия.
Бориспольский горрайонный суд привлек к административной ответственности гражданина за нарушение правил обращения с оружием. Об этом сообщили в суде.

Как установлено судом, мужчина нарушил требования ч. 1 ст. 190 Кодекса Украины об административных правонарушениях, в частности — порядок приобретения и хранения охотничьего гладкоствольного ружья ТОЗ-63 16 калибра. Оружие хранилось в багажнике автомобиля Volkswagen Passat, при этом соответствующего разрешительного документа, выданного уполномоченным органом, у него не было.

Правонарушитель дважды не явился в суд, хотя был надлежащим образом уведомлен о дате и времени рассмотрения дела. О причинах неявки не сообщил, заявлений или ходатайств об отложении рассмотрения не подавал.

После исследования письменных доказательств суд признал гражданина виновным и назначил в виде штрафа в размере 170 гривен с конфискацией оружия. Кроме того, он должен оплатить судебный сбор — 665 гривен.

С полным текстом постановления можно ознакомиться в ЕГССР №359/918/26.

суд оружие судебная практика Киевская область Бориспольский горрайонный суд Киевской области

