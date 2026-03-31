Хранил ружье в авто без разрешения — в Киевской области мужчину привлекли к ответственности

Бориспольский горрайонный суд оштрафовал мужчину за нарушение правил хранения оружия.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Бориспольский горрайонный суд привлек к административной ответственности гражданина за нарушение правил обращения с оружием.

Как установлено судом, мужчина нарушил требования ч. 1 ст. 190 Кодекса Украины об административных правонарушениях, в частности — порядок приобретения и хранения охотничьего гладкоствольного ружья ТОЗ-63 16 калибра. Оружие хранилось в багажнике автомобиля Volkswagen Passat, при этом соответствующего разрешительного документа, выданного уполномоченным органом, у него не было.

Правонарушитель дважды не явился в суд, хотя был надлежащим образом уведомлен о дате и времени рассмотрения дела. О причинах неявки не сообщил, заявлений или ходатайств об отложении рассмотрения не подавал.

После исследования письменных доказательств суд признал гражданина виновным и назначил в виде штрафа в размере 170 гривен с конфискацией оружия. Кроме того, он должен оплатить судебный сбор — 665 гривен.

С полным текстом постановления можно ознакомиться в ЕГССР №359/918/26.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.