ПДД не предусматривают права водителя не останавливаться по требованию полицейского — суд

16:01, 31 марта 2026
Хмельницкий апелляционный суд оставил в силе постановление судьи Хмельницкого горрайонного суда, которым водитель Porsche Cayenne признан виновным в невыполнении требования полицейского об остановке и на него наложено административное взыскание — лишение права управления транспортными средствами сроком на три месяца. Об этом сообщил Хмельницкий апелляционный суд.

Суд установил, что около 10:00 17 ноября 2025 года водитель проигнорировал требование полиции об остановке автомобиля, заблаговременно поданное с помощью проблесковых маячков синего и красного цветов, чем нарушил пункт 2.4 Правил дорожного движения Украины.

В апелляционной жалобе водитель просил отменить постановление суда первой инстанции и закрыть производство по делу в связи с отсутствием события и состава административного правонарушения. По его мнению, в материалах дела нет доказательств того, что именно он управлял автомобилем и что требование полицейского об остановке было четким и понятным для водителя.

По мнению апелляционного суда, доказательства по делу являются надлежащими, допустимыми, достоверными и достаточными для принятия решения.

Суд отметил, что в соответствии с требованиями п. 2.4 ПДД Украины водитель должен был остановиться сразу после включения проблесковых маячков. Как зафиксировано на видеозаписи с нагрудной камеры полицейского, патрульный автомобиль с включенными проблесковыми маячками длительное время преследовал Porsche Cayenne.

«Правилами дорожного движения не предусмотрено право водителя не останавливаться по требованию полицейского и/или не предъявлять документы, которые дают право управлять транспортным средством. В случае несогласия с основаниями остановки водитель имеет право обжаловать такие действия полицейского», — отметил апелляционный суд.

Суд также отклонил доводы апеллянта об отсутствии доказательств того, что он находился за рулем автомобиля. На видео видно: после преследования и принудительной остановки Porsche Cayenne патрульные задержали водителя — именно апеллянта.

суд Национальная полиция ПДД судебная практика

