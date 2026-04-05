Верховный Суд: для выплат за погибшего военного необходимо подтвердить право на пенсию по потере кормильца

Верховный Суд пересмотрел дело об установлении факта пребывания лица на иждивении погибшего военнослужащего в контексте получения предусмотренных законом выплат.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Верховный Суд в составе коллегии судей Первой судебной палаты Кассационного гражданского суда рассмотрел кассационную жалобу Министерства обороны Украины по делу № 339/471/24 относительно установления факта нахождения лица на иждивении погибшего военнослужащего. Спор касался наличия юридических оснований для получения социальных выплат в связи с гибелью кормильца.

Обстоятельства дела

Истец обратился в суд с требованием установить факт нахождения на иждивении своего родного брата, который погиб при исполнении обязанностей военной службы в связи с военной агрессией Российской Федерации против Украины. Обосновывая иск, заявитель отмечал, что является лицом с тяжелыми хроническими заболеваниями, которые обусловливают постоянную потребность в постороннем уходе, специальном питании и медикаментозном обеспечении, что требует значительных ежемесячных расходов.

Истец сообщил, что после расторжения брака проживал вместе с братом, с которым вел общее хозяйство, и фактически находился на его иждивении, поскольку получаемая им государственная социальная помощь не покрывала необходимых расходов. Помощь со стороны брата, по утверждению истца, была систематической, длительной и составляла основной источник средств к существованию.

После гибели брата истец обратился в суд с целью установления юридического факта нахождения на иждивении для последующей реализации права на получение предусмотренных законодательством социальных выплат, связанных с гибелью военнослужащего. При этом другие родственники истца проживали отдельно, а родители умерли.

На момент обращения в суд истец не обращался в органы Пенсионного фонда Украины с заявлением о назначении пенсии по случаю потери кормильца.

Материалами дела подтверждено, что истец имеет ряд тяжелых заболеваний, включая последствия инсульта, которые привели к утрате способности к самообслуживанию и самостоятельному передвижению, в связи с чем он нуждается в постоянном уходе. Также установлено, что он получал государственную социальную помощь, однако ее размер был недостаточным для обеспечения его потребностей.

Факт совместного проживания с погибшим братом, а также нахождения на его иждивении подтверждался соответствующими актами обследования материально-бытовых условий и другими доказательствами.

Суд первой инстанции отказал в удовлетворении иска, исходя из недоказанности факта нахождения истца на иждивении погибшего брата, в частности из-за отсутствия надлежащих и допустимых доказательств, подтверждающих систематичность и объем материальной помощи.

Апелляционный суд отменил решение суда первой инстанции и принял новое решение об удовлетворении иска. Суд апелляционной инстанции установил, что истец длительное время не работал в связи с состоянием здоровья, проживал вместе с братом и находился на его полном иждивении, а материальная помощь брата была основным и постоянным источником средств к существованию истца.

Позиции и выводы Верховного Суда

В кассационной жалобе Министерство обороны Украины указывало, что установление факта нахождения на иждивении без проверки наличия у истца права на пенсию по случаю потери кормильца может привести к получению социальных выплат лицами, не соответствующими требованиям законодательства, а также создает риск возникновения юрисдикционных споров.

Верховный Суд также обратил внимание на то, что установление фактов, имеющих юридическое значение, возможно только при условиях, определенных статьей 315 ГПК Украины, в частности если от такого факта зависит возникновение или реализация прав лица.

Верховный Суд отметил, что суды предыдущих инстанций не установили, имеет ли юридическое значение для истца факт нахождения на иждивении с учетом заявленной цели — получения денежных выплат за погибшего брата-военнослужащего.

Суд подчеркнул, что в соответствии с законодательством иждивенцами погибшего военнослужащего признаются члены семьи, которые в соответствии со статьей 16-1 Закона Украины «О социальном и правовом защите военнослужащих и членов их семей» имеют право на пенсию по случаю потери кормильца согласно статье 30 Закона Украины «О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц», при условии их нетрудоспособности.

Определение такого права, в свою очередь, зависит от установления статуса нетрудоспособного члена семьи и факта нахождения на иждивении.

Верховный Суд обратил внимание, что суды предыдущих инстанций не установили, является ли истец нетрудоспособным членом семьи в понимании законодательства, в частности установлена ли ему инвалидность, когда именно такой статус был приобретен и предоставляет ли это право на пенсию по случаю потери кормильца, поскольку эти обстоятельства являются определяющими для установления права на пенсию по случаю потери кормильца, а следовательно и для определения его как иждивенца в понимании специального законодательства.

Суд кассационной инстанции учел правовую позицию Большой Палаты Верховного Суда, согласно которой для определения статуса иждивенца необходимо выяснить наличие права на пенсию по случаю потери кормильца. При этом действующее законодательство не предусматривает иного судебного порядка установления факта нахождения на иждивении, кроме как в порядке гражданского судопроизводства.

Учитывая, что установление указанных обстоятельств не относится к полномочиям суда кассационной инстанции, Верховный Суд пришел к выводу о частичном удовлетворении кассационной жалобы, отмене постановления апелляционного суда и направлении дела на новое рассмотрение в суд апелляционной инстанции.

Постановление Верховного Суда вступило в законную силу с момента его принятия и является окончательным.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.