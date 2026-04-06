Суд в Донецкой области обязал воинскую часть выплатить военнослужащей подъемную помощь в связи с переездом на новое место службы

Донецкий окружной административный суд рассмотрел в порядке письменного производства административное дело № 200/92/26 по иску физического лица к воинской части о признании противоправной бездеятельности и обязании выплатить подъемное пособие.

Предметом рассмотрения было установление наличия правовых оснований для начисления и выплаты подъемного пособия в связи с назначением на новую должность и переездом в другой населенный пункт.

Обстоятельства дела

Истица проходит военную службу по контракту в Вооруженных Силах Украины с 8 апреля 2023 года. До 30 июля 2025 года она проходила службу в воинской части, расположенной в одном населенном пункте. На основании приказа командира этой воинской части она была исключена из списков личного состава в связи с назначением на новую должность в другой воинской части.

Приказом командира новой воинской части от 31 июля 2025 года истица была зачислена в списки личного состава, приняла должность и приступила к выполнению служебных обязанностей в другом населенном пункте. В связи с этим, как указывает истица, она фактически осуществила переезд с предыдущего места службы к новому месту дислокации воинской части.

С целью реализации права на получение подъемного пособия истец 27 августа 2025 года обратилась к ответчику с рапортом о выплате подъемного пособия в размере месячного денежного обеспечения в соответствии с Порядком, утвержденным приказом Министерства обороны Украины от 05 февраля 2018 года №45.

Письмом от 29 августа 2025 года ответчик сообщил об отсутствии оснований для осуществления выплаты, ссылаясь на то, что назначение истицы произошло в связи с реорганизацией воинской части на основании соответствующих директив Министерства обороны Украины и Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины и носило организационный характер без фактического перемещения в другой населенный пункт.

Истица повторно обращалась с рапортами 07 октября 2025 года и 11 декабря 2025 года, указывая на фактический переезд, однако каждый раз получала отказ. По результатам рассмотрения последнего рапорта начальником штаба воинской части было принято решение об отсутствии оснований для выплаты подъемного пособия.

Позиции сторон и решение суда

Истица обосновывала исковые требования тем, что в связи с назначением на новую должность она осуществила переезд в другой населенный пункт, что в соответствии с частью третьей статьи 9-1 Закона Украины «О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей» предоставляет ей право на получение подъемного пособия. Невыплата такого пособия, по ее мнению, является противоправной бездеятельностью ответчика.

Ответчик возражал против иска и указывал, что в соответствии с Порядком №45 подъемное пособие выплачивается только при условии фактического переезда в другой населенный пункт. Назначение истицы, по утверждению ответчика, произошло в рамках реорганизации подразделений и не сопровождалось фактическим перемещением, а следовательно не создавало оснований для осуществления соответствующей выплаты.

Суд, исследовав материалы дела, установил, что истица была исключена из списков личного состава предыдущей воинской части и зачислена в списки другой воинской части, расположенной в другом населенном пункте, где приступила к выполнению служебных обязанностей. При этом ответчик не предоставил надлежащих доказательств, которые бы опровергали доводы истицы о фактическом переезде.

Оценивая нормы действующего законодательства, в частности положения статьи 19 Конституции Украины, Закона Украины «О воинской обязанности и военной службе», Закона Украины «О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей», а также Порядка выплаты подъемного пособия, утвержденного приказом Министерства обороны Украины от 05.02.2018 №45 (в частности пунктов 1–3, 13), и учитывая правовую позицию Верховного Суда, изложенную в постановлении от 11.05.2023 по делу №160/9173/21, суд пришел к выводу, что обязательным условием для выплаты подъемного пособия является переезд военнослужащего в другой населенный пункт в связи с назначением на должность.

Установленные в деле обстоятельства подтверждают наличие такого переезда.

Суд также отметил, что обязанность доказывания правомерности бездеятельности возлагается на субъект властных полномочий, однако ответчик не предоставил достаточных доказательств в подтверждение своей позиции.

По результатам рассмотрения дела суд пришел к выводу о наличии противоправной бездеятельности ответчика относительно невыплаты подъемного пособия и об обоснованности исковых требований.

Суд принял решение о полном удовлетворении иска, признал противоправной бездеятельность воинской части относительно невыплаты подъемного пособия и обязал осуществить соответствующую выплату в пользу истицы в соответствии с частью третьей статьи 9-1 Закона Украины «О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей». Решение составлено с разъяснением порядка и сроков апелляционного обжалования.

