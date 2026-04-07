Сообщение в Viber не является надлежащим способом информирования по условиям договора — Верховный Суд отклонил кассацию подрядчика

Верховный Суд рассмотрел кассационную жалобу подрядчика в споре о расторжении договора подряда и взыскании средств, в котором, в частности, исследовались обстоятельства уведомления заказчика через приложение Viber.

Верховный Суд в составе коллегии судей Первой судебной палаты Кассационного гражданского суда рассмотрел в порядке упрощённого искового производства дело по кассационной жалобе представителя ответчика на решения судов предыдущих инстанций по спору № 490/11593/24, возникшему из договора подряда относительно поставки оборудования и выполнения монтажных работ. Предметом пересмотра был вопрос правомерности расторжения договора и последствий невыполнения сторонами договорных обязательств.

Суть спора по договору подряда

В декабре 2024 года между сторонами возник спор в связи с исполнением договора от 20 января 2022 года, по условиям которого подрядчик обязался поставить оборудование и выполнить работы по монтажу холодильной техники на объекте заказчика, а заказчик — принять и оплатить соответствующие работы и оборудование. Общая стоимость договора составила 2 080 375,92 грн (эквивалент 64 785,00 евро), с определением поэтапного порядка расчетов. Договор заключён 20 января 2022 года № 200122-14.

Договором предусмотрено: предварительная оплата 30 000,00 евро; второй платёж — 22 960,71 евро после уведомления о готовности к отгрузке; третий платёж — 8 999,63 евро после согласования даты монтажа; окончательный расчёт — 2 824,66 евро после подписания акта выполненных работ.

Заказчик осуществил предварительную оплату в размере 30 000,00 евро, после чего, по его утверждению, подрядчик не выполнил свои обязательства в установленный договором срок, который истёк 20 мая 2022 года, и не уведомил надлежащим образом о готовности к поставке оборудования. Подрядчик ссылался на сообщение от 14 апреля 2022 года через мессенджер Viber, а также на повторное сообщение от 6 августа 2022 года, направленное электронной почтой. В связи с этим заказчик обратился в суд с требованиями о расторжении договора и взыскании уплаченного аванса, пени и процентов годовых, считая полученные средства авансом, подлежащим возврату в случае невыполнения обязательства.

В то же время подрядчик возражал против таких требований и подал встречный иск, ссылаясь на то, что надлежащим образом уведомил заказчика о готовности к отгрузке оборудования, однако последний не осуществил второй платёж, предусмотренный договором.

11 августа 2022 года заказчик сообщил об отказе от договора, а 30 августа 2022 года подрядчик предложил заключить дополнительное соглашение о его расторжении, однако стороны согласия не достигли.

Подрядчик указывал, что оборудование было закуплено и хранилось на складе, а отказ заказчика от договора был необоснованным. В связи с этим он просил взыскать задолженность, пеню и три процента годовых.

Стороны не достигли согласия относительно расторжения договора во внесудебном порядке, что обусловило рассмотрение спора судами.

Суд первой инстанции частично удовлетворил первоначальный иск, расторг договор подряда и взыскал с подрядчика в пользу заказчика сумму аванса в размере 30 000,00 евро и пеню в размере 50 000,00 грн. В удовлетворении других требований, в частности о взыскании процентов годовых, отказано. Встречный иск оставлен без удовлетворения.

Суд первой инстанции исходил из того, что просрочка денежного обязательства по возврату аванса не наступила, поскольку договор расторгнут решением суда.

Апелляционный суд согласился с выводами суда первой инстанции по существу спора, отметив, что заказчик имел право отказаться от договора подряда в связи с невыполнением работ в установленный срок. Вместе с тем решение изменено в части распределения судебного сбора, который взыскан в доход государства.

Позиции и выводы Верховного Суда

В кассационной жалобе заявитель указывал, что суды вышли за пределы исковых требований, а также что договор не может быть расторгнут в одностороннем порядке.

Кассационная жалоба удовлетворению не подлежит. В соответствии с требованиями статьи 400 ГПК Украины, пересматривая судебные решения в кассационном порядке, суд кассационной инстанции проверяет правильность применения норм материального и процессуального права в пределах доводов кассационной жалобы и не устанавливает новые обстоятельства.

Судебные решения предыдущих инстанций соответствуют требованиям законности и обоснованности, определённым статьёй 263 ГПК Украины.

Судами установлено, что между сторонами заключён договор подряда, по которому заказчик осуществил предварительную оплату, однако подрядчик не выполнил работы в согласованный срок. При таких обстоятельствах заказчик в соответствии с частью второй статьи 849 ГК Украины имеет право отказаться от договора подряда.

Договор подряда может быть расторгнут в результате одностороннего отказа заказчика, следствием чего является прекращение обязательств сторон в соответствии с частью второй статьи 653 ГК Украины.

Верховный Суд соглашается с выводами судов предыдущих инстанций о взыскании с подрядчика суммы аванса, поскольку аванс является предварительной оплатой, не имеет обеспечительной функции и подлежит возврату в случае невыполнения обязательства независимо от причин, что соответствует практике Верховного Суда.

Доводы подрядчика о надлежащем уведомлении заказчика о готовности к выполнению договора не подтверждены надлежащими и допустимыми доказательствами, поэтому обоснованно отклонены судами. Ссылки на сообщения в мессенджере Viber не соответствуют пункту 14.6 договора, которым предусмотрена письменная форма уведомлений, в частности электронной почтой, поэтому такие сообщения являются ненадлежащими доказательствами.

Суды предыдущих инстанций дали надлежащую оценку доказательствам, установили фактические обстоятельства дела и правильно применили нормы материального права. Доводы кассационной жалобы сводятся к переоценке доказательств и несогласию с установленными обстоятельствами, что не входит в полномочия суда кассационной инстанции.

Выводы судов согласуются с устоявшейся практикой Верховного Суда в подобных правоотношениях.

Оснований для отмены обжалуемых судебных решений не установлено. Кассационная жалоба оставлена без удовлетворения, а решения судов предыдущих инстанций — без изменений.

Постановление суда кассационной инстанции вступает в законную силу с момента его принятия, является окончательным и обжалованию не подлежит.

