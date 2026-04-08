В Сумской области суд взыскал более 530 тысяч грн с подрядчика за несвоевременное использование аванса на строительство фортификаций

Хозяйственный суд Сумской области рассмотрел дело о взыскании более 530 тыс. грн с подрядчика в связи с просрочкой использования аванса по договору на строительство фортификационных сооружений.

Хозяйственный суд Сумской области, рассмотрев материалы дела № 920/132/26 в порядке упрощенного искового производства без вызова участников дела, установил обстоятельства относительно заявленных требований о взыскании штрафных санкций, инфляционных потерь и процентов годовых, начисленных в связи с несвоевременным использованием предварительной оплаты по договору строительства фортификационных сооружений.

Суть дела

Прокурор обратился в суд с иском в интересах государства, в котором просил взыскать с ответчика пеню, инфляционные потери и три процента годовых в связи с несвоевременным использованием предварительной оплаты по договору о строительстве фортификационных сооружений от 20.02.2024 № 5.

Иск обоснован тем, что между Департаментом капитального строительства Сумской областной государственной администрации как заказчиком и ответчиком как подрядчиком заключён договор строительного подряда, который финансировался за счёт бюджетных средств и предусматривал выполнение работ оборонного назначения. Договор реализовывался в сфере оборонного строительства в условиях военного положения, что обусловливает повышенный публичный интерес к надлежащему и своевременному использованию таких средств.

В соответствии с условиями договора заказчик осуществил предварительную оплату в общей сумме 7 024 196,78 грн, которая предоставлялась на срок не более шести месяцев для целевого использования подрядчиком. При этом договором установлена обязанность использовать такие средства в установленный срок либо вернуть их, а также предусмотрена ответственность в виде пени в случае просрочки.

Судом установлено, что часть предварительной оплаты в сумме 3 740 094,98 грн была использована ответчиком за пределами установленного шестимесячного срока. При этом подтверждение использования аванса в пределах срока должно осуществляться исключительно актами приёмки выполненных строительных работ (форма КБ-2в) и справками о стоимости выполненных работ (форма КБ-3), подписанными сторонами.

Предоставленные ответчиком товарные накладные и другие документы суд признал ненадлежащими доказательствами использования аванса, поскольку они не подтверждают использование средств именно по договору, не содержат привязки к объекту строительства и не свидетельствуют о выполнении работ в пределах установленного срока.

Суд установил, что неиспользованный остаток аванса был возвращён в незначительном размере (11,20 грн), при этом основное нарушение заключалось в несвоевременном использовании значительной части предварительной оплаты.

Прокурор обосновал основания представительства интересов государства в соответствии со статьёй 23 Закона Украины «О прокуратуре», указав, что уполномоченный орган, будучи осведомлённым о нарушении, не обратился в суд в разумный срок. Такая бездеятельность подтверждена перепиской между органом и прокуратурой и обусловлена, в частности, отсутствием средств для уплаты судебного сбора.

Позиция и решение суда

Суд признал доказанными основания для представительства прокурором интересов государства, указав, что уполномоченный орган не осуществил надлежащей защиты интересов государства в разумный срок, что свидетельствует о его бездеятельности.

При этом суд учёл правовые выводы Верховного Суда и подходы Конституционного Суда Украины относительно субсидиарной роли прокурора и критерия «разумного срока» непринятия мер уполномоченным органом.

Оценивая спорные правоотношения, суд исходил из того, что предварительная оплата по договору является авансом, который подлежит использованию исключительно в установленный срок либо возврату, а её несвоевременное использование является нарушением денежного обязательства. Суд также учёл, что неэффективное использование бюджетных средств в сфере обороноспособности нарушает имущественные интересы государства и требует надлежащей судебной защиты.

Суд установил, что ответчик нарушил условия договора относительно сроков использования предварительной оплаты, а следовательно, имеются основания для применения предусмотренных договором и законом последствий в виде взыскания пени, инфляционных потерь и трёх процентов годовых.

Расчёт пени в сумме 306 873,67 грн суд признал обоснованным и арифметически правильным. Также суд пришёл к выводу о правомерности требований о взыскании 189 491,22 грн инфляционных потерь и 34 213,75 грн трёх процентов годовых в соответствии со статьёй 625 Гражданского кодекса Украины.

С учётом установленных обстоятельств и исследованных доказательств суд пришёл к выводу о доказанности исковых требований в полном объёме.

Суд принял решение об удовлетворении иска полностью, взыскании с ответчика в пользу истца пени, инфляционных потерь и трёх процентов годовых по договору, а также судебного сбора в пользу органа прокуратуры.

