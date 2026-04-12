После увольнения выплаты задержали почти на год: суд определил, сколько должен получить бывший работник ГСЧС

Суд в Днепре установил длительную задержку расчета и определил компенсацию пропорционально невыплаченным суммам.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Днепропетровский окружной административный суд частично удовлетворил иск бывшего работника системы ГСЧС относительно выплат при увольнении и определил размер компенсации за задержку расчета с применением принципа пропорциональности. Суд признал противоправными действия и бездействие органов ГСЧС, взыскал в пользу истца более 241 тыс. грн среднего заработка и обязал начислить компенсацию утраты части доходов в связи с инфляцией.

Обстоятельства дела №160/35359/25

Истец проходил службу в органах Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Днепропетровской области до 31 октября 2024 года. В день увольнения с ним был проведен частичный расчет, однако часть причитающихся выплат — индексация денежного обеспечения — осталась невыплаченной.

Право истца на соответствующие суммы индексации было установлено другим судебным решением. Во исполнение этого решения в сентябре и ноябре 2025 года ответчики выплатили в общей сложности 241 766,90 грн. Таким образом, окончательный расчет с истцом фактически завершен лишь спустя почти год после увольнения.

Считая, что нарушены сроки проведения расчета при увольнении, истец обратился в суд с требованиями о взыскании среднего заработка за время задержки и о начислении компенсации утраты части доходов.

Оценка суда и подход к определению компенсации

Суд установил, что в соответствии со статьями 116–117 КЗоТ Украины все причитающиеся работнику суммы должны были быть выплачены в день увольнения — 31 октября 2024 года. Вместе с тем часть выплат была осуществлена с задержкой до 389 дней.

По общему правилу, с учетом шестимесячного ограничения, предусмотренного статьей 117 КЗоТ Украины, размер среднего заработка за время задержки мог составлять 182 053,89 грн. Вместе с тем суд не ограничился формальным применением данного механизма.

Ссылаясь на правовые выводы Большой Палаты Верховного Суда, суд отметил, что выплата среднего заработка за время задержки расчета имеет компенсационный характер и не является штрафной санкцией. Это обусловливает необходимость оценки соразмерности между размером ответственности работодателя и объемом нарушения.

Суд установил, что общая сумма, подлежащая выплате при увольнении, составляла 628 632,84 грн. Из этой суммы несвоевременно выплаченная индексация составляла 217 043,74 грн (34,53%) и 24 723,16 грн (3,93%).

С учетом этого суд отошел от классического способа исчисления компенсации, основанного на количестве дней задержки, и применил пропорциональный подход. Размер среднего заработка за время задержки был определен в соответствии с долей невыплаченных сумм в общем объеме расчета при увольнении.

В результате суд определил к взысканию 241 772,19 грн, распределив данную сумму между ответчиками в соответствии с объемом их обязательств.

Компенсация утраты части доходов

Отдельно суд рассмотрел требования относительно компенсации утраты части доходов в связи с нарушением сроков выплаты индексации денежного обеспечения.

Суд пришел к выводу, что такая компенсация является обязательной в случае задержки выплаты доходов, которые не имеют разового характера, независимо от того, осуществляется ли выплата добровольно или во исполнение судебного решения.

Установив факт длительной задержки выплаты индексации, суд признал противоправным бездействие обоих ответчиков и обязал их начислить и выплатить соответствующую компенсацию за весь период просрочки.

Результат рассмотрения

Суд признал противоправными действия ответчиков относительно неначисления и невыплаты среднего заработка за время задержки расчета при увольнении и взыскал соответствующие суммы в пользу истца. Также суд признал противоправным бездействие относительно неначисления компенсации утраты части доходов и обязал осуществить ее выплату. В остальной части исковых требований отказано.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.