Після звільнення виплати затримали майже на рік: суд визначив, скільки має отримати колишній працівник ДСНС

Суд у Дніпрі встановив тривалу затримку розрахунку та визначив компенсацію пропорційно невиплаченим сумам.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Дніпропетровський окружний адміністративний суд частково задовольнив позов колишнього працівника системи ДСНС щодо виплат при звільненні та визначив розмір компенсації за затримку розрахунку із застосуванням принципу пропорційності. Суд визнав протиправними дії та бездіяльність органів ДСНС, стягнув на користь позивача понад 241 тис. грн середнього заробітку та зобов’язав нарахувати компенсацію втрати частини доходів у зв’язку з інфляцією.

Обставини справи №160/35359/25

Позивач проходив службу в органах Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Дніпропетровській області до 31 жовтня 2024 року. У день звільнення з ним було проведено частковий розрахунок, однак частина належних виплат — індексація грошового забезпечення — залишилася невиплаченою.

Право позивача на відповідні суми індексації було встановлено іншим судовим рішенням. На його виконання у вересні та листопаді 2025 року відповідачі виплатили загалом 241 766,90 грн. Таким чином, остаточний розрахунок із позивачем фактично завершено лише через майже рік після звільнення.

Вважаючи, що порушено строки проведення розрахунку при звільненні, позивач звернувся до суду з вимогами про стягнення середнього заробітку за час затримки та про нарахування компенсації втрати частини доходів.

Оцінка суду та підхід до визначення компенсації

Суд встановив, що відповідно до статей 116–117 КЗпП України всі належні працівникові суми мали бути виплачені у день звільнення — 31 жовтня 2024 року. Натомість частина виплат була здійснена із затримкою до 389 днів.

За загальним правилом, з урахуванням шестимісячного обмеження, передбаченого статтею 117 КЗпП України, розмір середнього заробітку за час затримки міг становити 182 053,89 грн. Водночас суд не обмежився формальним застосуванням цього механізму.

Посилаючись на правові висновки Великої Палати Верховного Суду, суд зазначив, що виплата середнього заробітку за час затримки розрахунку має компенсаційний характер і не є штрафною санкцією. Це зумовлює необхідність оцінки співмірності між розміром відповідальності роботодавця та обсягом порушення.

Суд встановив, що загальна сума, яка підлягала виплаті при звільненні, становила 628 632,84 грн. Із цієї суми невиплачена своєчасно індексація складала 217 043,74 грн (34,53%) та 24 723,16 грн (3,93%).

З огляду на це суд відійшов від класичного способу обчислення компенсації, який ґрунтується на кількості днів затримки, і застосував пропорційний підхід. Розмір середнього заробітку за час затримки було визначено відповідно до частки невиплачених сум у загальному обсязі розрахунку при звільненні.

У результаті суд визначив до стягнення 241 772,19 грн, розподіливши цю суму між відповідачами відповідно до обсягу їх зобов’язань.

Компенсація втрати частини доходів

Окремо суд розглянув вимоги щодо компенсації втрати частини доходів у зв’язку з порушенням строків виплати індексації грошового забезпечення.

Суд дійшов висновку, що така компенсація є обов’язковою у разі затримки виплати доходів, які не мають разового характеру, незалежно від того, чи здійснюється виплата добровільно чи на виконання судового рішення.

Встановивши факт тривалої затримки виплати індексації, суд визнав протиправною бездіяльність обох відповідачів та зобов’язав їх нарахувати і виплатити відповідну компенсацію за весь період прострочення.

Результат розгляду

Суд визнав протиправними дії відповідачів щодо ненарахування та невиплати середнього заробітку за час затримки розрахунку при звільненні та стягнув відповідні суми на користь позивача. Також суд визнав протиправною бездіяльність щодо ненарахування компенсації втрати частини доходів і зобов’язав здійснити її виплату. У решті позовних вимог відмовлено.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.