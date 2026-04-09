Мужчина выехал за границу и годами не общался с ребенком: достаточно ли этого для лишения родительских прав

Апелляционный суд пришел к выводу, что изменить поведение отца невозможно, а лишение прав соответствует интересам ребенка.

Львовский апелляционный суд принял решение по делу о лишении родительских прав, в котором ключевым стал вопрос: можно ли считать многолетнее отсутствие отца в жизни ребенка сознательным уклонением от обязанностей. Суд пришел к выводу, что такое поведение — при наличии доказательств полного самоотстранения, отсутствия общения и материальной поддержки — может быть основанием для применения этой крайней меры.

В данном деле апелляционная инстанция отменила решение суда первой инстанции, который отказал в иске, и приняла новое — о лишении отца родительских прав. Коллегия судей установила, что совокупность обстоятельств, в частности длительное отсутствие участия в воспитании ребенка, неуплата алиментов и отсутствие какого-либо контакта, свидетельствует о сознательном и виновном неисполнении родительских обязанностей в понимании статьи 164 Семейного кодекса Украины.

Обстоятельства дела №607/10988/24

Мать ребенка обратилась в суд с иском, указывая, что после расторжения брака в 2021 году отец фактически прекратил какое-либо участие в жизни сына. Ребенок проживает вместе с матерью, а обязанность по его содержанию и воспитанию ответчик не выполняет.

Судами установлено, что на основании судебного приказа с ответчика взыскиваются алименты, однако за период с 2022 года образовалась значительная задолженность в размере более 88 тыс. грн. В то же время материалы дела подтверждают отсутствие участия отца в воспитании, обучении и развитии ребенка, отсутствие интереса к его здоровью, а также отсутствие какого-либо регулярного общения.

Из ответов учебного заведения следует, что отец не интересовался успехами ребенка, не посещал родительские собрания и школьные мероприятия. Медицинские учреждения подтвердили, что он не присутствовал на осмотрах ребенка. Орган опеки и попечительства исполнительного комитета Тернопольского городского совета в своем заключении признал целесообразным лишение его родительских прав.

Отдельно установлено, что в феврале 2022 года ответчик выехал за пределы Украины и с того времени не возвращался.

Суд первой инстанции отказал в удовлетворении иска, указав на недоказанность сознательного уклонения от исполнения родительских обязанностей и отметив, что лишение родительских прав является крайней мерой.

Позиция апелляционного суда

Пересмотрев дело в пределах доводов апелляционной жалобы, суд апелляционной инстанции не согласился с такими выводами.

Коллегия судей исходила из того, что оценка поведения отца должна осуществляться с учетом всей совокупности доказательств. В деле установлено длительное отсутствие какого-либо контакта с ребенком, полное неисполнение обязанностей по его воспитанию, развитию и материальному обеспечению, а также отсутствие интереса к его жизни.

Суд подчеркнул, что само по себе проживание отца за границей не является препятствием для исполнения родительских обязанностей, в частности поддержания связи с ребенком и участия в его воспитании.

Апелляционный суд также учел заключение органа опеки и попечительства, отметив, что оно содержит надлежащее обоснование и согласуется с другими доказательствами по делу. Оценивая это заключение в совокупности с другими материалами, суд не нашел оснований для его отклонения.

В судебном заседании было выяснено мнение ребенка при участии психолога. Ребенок подтвердил отсутствие общения с отцом и поддержал исковые требования. Суд учел эту позицию с учетом возраста и уровня развития ребенка.

Правовая оценка

Апелляционный суд применил положения статьи 164 Семейного кодекса Украины и практику Верховного Суда, согласно которым уклонение от исполнения родительских обязанностей является основанием для лишения родительских прав только при условии виновного поведения и сознательного пренебрежения такими обязанностями.

Суд пришел к выводу, что установленные по делу обстоятельства свидетельствуют именно о таком поведении ответчика. Длительное неисполнение обязанностей, отсутствие каких-либо действий по поддержанию связи с ребенком, неуплата алиментов и полное самоотстранение от его жизни не могут быть объяснены объективными причинами, не зависящими от его воли.

При этом суд учел принцип наилучших интересов ребенка, закрепленный в Конвенции о правах ребенка, а также практику Европейского суда по правам человека о необходимости соблюдения справедливого баланса между интересами родителей и ребенка. В данном деле приоритет был отдан интересам ребенка, который фактически воспитывается матерью и ее мужем в стабильной среде.

Решение суда

Львовский апелляционный суд удовлетворил апелляционную жалобу, отменил заочное решение Червоноградского городского суда Львовской области и принял новое решение — об удовлетворении иска.

Суд лишил ответчика родительских прав в отношении малолетнего сына.

Постановление вступило в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в кассационном порядке.

В то же время суд обратил внимание, что в случае изменения поведения отец не лишен права обратиться в суд с требованием о восстановлении родительских прав.

