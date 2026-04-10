Апелляционный суд оставил в силе штраф более 500 тысяч грн для директора ООО за нарушение таможенных правил

Ровенский апелляционный суд рассмотрел апелляционную жалобу защитника директора ООО решение суда первой инстанции по делу о нарушении таможенных правил и оставил ее без удовлетворения.

Ровенский апелляционный суд сообщил, что не изменил решение суда первой инстанции, которым с директора ООО взыскано более полумиллиона гривен за нарушение таможенного законодательства.

Обстоятельства дела и позиции сторон

Оспариваемым решением 51-летнюю жительницу Луцка признано виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 485 Таможенного кодекса Украины (далее — ТК Украины) (действия, направленные на неправомерное освобождение от уплаты таможенных платежей или уменьшение их размера, а также иные противоправные действия, направленные на уклонение от уплаты таможенных платежей).

Защитник в апелляционной жалобе отрицал умысел и вину подзащитной, просил оспариваемое постановление отменить, освободив директорку ООО от административной ответственности в связи с отсутствием в ее действиях состава административного правонарушения.

Против удовлетворения апелляционной жалобы защитника возразил представитель таможни, просил оставить оспариваемое постановление без изменений, а апелляционную жалобу — без удовлетворения.

Апелляционный суд пришел к выводу об отклонении апелляционной жалобы защитника, учитывая следующее.

Из материалов дела известно, что инспектором Ровенской таможни был составлен ряд протоколов о нарушении таможенных правил, в которых указано, что в течение 2021–2022 годов на основании внешнеэкономического договора, одной из сторон которого была директор Общества с ограниченной ответственностью, она через уполномоченное лицо ООО и лично, при таможенном оформлении товаров «транспортные средства…» по таможенным декларациям совершила действия, направленные на неправомерное уменьшение размера таможенных платежей на общую сумму 1 064 124 гривен путем подачи в Ровенскую таможню сертификатов перевозки товара EUR.1, содержащих недостоверные сведения, что стало основанием для неправомерного применения преференциального режима, заявленного в таможенных декларациях.

По результатам проведенной Ровенской таможней проверки подлинности и правильности сертификатов перевозки товара EUR.1 установлено, что экспортерам из Дании ничего не известно ни об автомобилях, ни о сертификатах EUR.1, ни о том, кто их выдавал. Более того, во Фредерисии отсутствует соответствующее отделение, штампы не используются, а номер штампа недействителен.

Уполномоченный орган Королевства Дания проинформировал украинских таможенников, что в ходе проверки сертификатов все датские экспортеры сообщили Таможенному агентству Дании, что они не продавали автомобили, указанные в сертификатах EUR.1, и не участвовали в их выдаче.

С учетом таких обстоятельств товары/продукция, на которые распространяется действие указанных сертификатов перевозки EUR.1, не подпадают под преференциальный режим в соответствии с положениями (правилами) Приложения I «Определение понятия “происхождение товаров” и методы административного сотрудничества» к Региональной конвенции о пан-евро-средиземноморских преференциальных правилах происхождения в рамках Соглашения об ассоциации между Украиной, с одной стороны, и Европейским Союзом, Европейским сообществом по атомной энергии и их государствами-членами — с другой стороны.

Выводы суда и наказание

Таким образом, вина директорки ООО в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 485 ТК Украины, подтверждена исследованными судом первой инстанции письменными доказательствами по делу, в частности протоколами о нарушении таможенных правил, служебными записками управления таможенных платежей, контроля таможенной стоимости и таможенно-тарифного регулирования внешнеэкономической деятельности, а также другими материалами дела.

Апелляционный суд, оставляя оспариваемое постановление без изменений, согласился с позицией суда предыдущей инстанции, который взыскал с нарушительницы штраф в размере 50 процентов неуплаченной суммы таможенных платежей (532 062 гривны), приняв во внимание, что директорка ООО впервые привлекается к ответственности за нарушение таможенных правил, а также отсутствие отягчающих обстоятельств.

