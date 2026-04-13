Апелляционный суд отказал в иске о взыскании 17 500 долларов: не доказано безосновательное обогащение

Херсонский апелляционный суд отказал во взыскании 17 500 долларов США, признав отсутствие безосновательного обогащения и оставив по-прежнему решение суда первой инстанции.

Херсонский апелляционный суд рассмотрел гражданское дело № 947/362/24 по иску о взыскании денежных средств, заявленных как безосновательно приобретённые, и пришёл к выводу об отсутствии оснований для удовлетворения иска, оставив решение суда первой инстанции без изменений.

Истец просил взыскать с ответчицы 17 500 долларов США, которые были перечислены на её банковский счёт как заработная плата истца в связи с отсутствием у него собственного счёта. По утверждению истца, средства подлежали возврату по первому требованию. Ответчица возражала против иска, указывая, что средства были предоставлены как добровольная помощь без обязательства их возврата.

Суд апелляционной инстанции признал решение Херсонского городского суда Херсонской области законным и обоснованным и пришёл к выводу, что суд первой инстанции правильно применил нормы материального права, в частности:

ст. 1212 ГК Украины — лицо, которое без достаточного правового основания приобрело имущество за счёт другого лица, обязано его вернуть. Однако суд установил отсутствие безосновательности: средства были перечислены добровольно, без какого-либо договора (хранения, займа или иного) и без обязательства возврата.

ст. 1215 ГК Украины — не подлежат возврату денежные суммы, предоставленные физическому лицу как средство к существованию, если выплата осуществлена добровольно при отсутствии счётной ошибки и недобросовестности приобретателя.

п. 6 ст. 3 ГК Украины — принцип добросовестности, справедливости и разумности как фундаментальное основание гражданского законодательства.

Коллегия судей сослалась на правовую позицию Верховного Суда (постановления № 127/12240/22 от 17.04.2024, № 185/446/18 от 04.08.2021, № 548/741/21 от 11.01.2023) и доктрину venire contra factum proprium (запрет противоречивого поведения), закреплённую в постановлении Объединённой палаты Кассационного гражданского суда от 10.04.2019 (дело № 390/34/17). Поведение истца, который в течение трёх месяцев регулярно перечислял значительные суммы без каких-либо письменных условий возврата, а впоследствии потребовал их обратно, признано противоречивым и недобросовестным. Истец действовал свободно и без ошибки, сознательно соглашаясь на неблагоприятные для себя последствия (п. VII.-2:101 Принципов европейского частного права).

Апелляционный суд также отметил, что истец не доказал отсутствие у него собственных банковских счетов и невозможность их открытия (ст. 12, 81 ГПК Украины), а также не опроверг версию ответчицы о благотворительном характере платежей.

Постановлением Херсонского апелляционного суда от 16.03.2026 решение Херсонского городского суда от 11.11.2025 оставлено без изменений, апелляционная жалоба — без удовлетворения, а также взыскано с истца 8 000 грн расходов на правовую помощь в пользу ответчицы.

