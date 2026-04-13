В Одесской области судили участницу Viber-группы, которая сообщала о местах раздачи повесток ТЦК

Раздельнянский районный суд Одесской области рассмотрел дело о препятствовании деятельности ВСУ из-за распространения в Viber данных о мобилизационных мерах.

Раздельнянский районный суд Одесской области рассмотрел уголовное производство в отношении женщины, обвиняемой в воспрепятствовании законной деятельности Вооружённых Сил Украины в условиях особого периода. В Viber-группе она распространяла информацию о местах, где группы оповещения проводили мобилизационные мероприятия.

Суть дела № 511/574/26

Судом установлено, что обвиняемая, находясь в условиях особого периода, осознавая общественный резонанс, связанный с проведением мобилизационных мероприятий, а также понимая наличие среди населения лиц, стремящихся уклониться от призыва на военную службу, при неустановленных досудебным расследованием обстоятельствах присоединилась к общедоступной группе в мессенджере «Viber», которая функционировала с целью сбора, накопления и распространения информации о местах, времени и обстоятельствах проведения мобилизационных мероприятий.

Используя собственный мобильный телефон и персональный аккаунт в указанном мессенджере, обвиняемая систематически размещала информационные сообщения о перемещении и местонахождении работников территориальных центров комплектования и социальной поддержки, военнослужащих Вооружённых Сил Украины, а также других военных формирований и правоохранительных органов, задействованных в проведении мобилизационных мероприятий на территории Раздельнянского района Одесской области.

Содержание размещённых сообщений свидетельствовало о фиксации мест пребывания соответствующих должностных лиц, их перемещений, количества и используемых транспортных средств. Такие сообщения распространялись в режиме реального времени среди значительного количества участников группы, что создавало возможность для лиц, подлежащих мобилизации, уклоняться от исполнения воинской обязанности.

Согласно полученной информации от уполномоченных органов, в указанные даты и в обозначенных местах фактически осуществлялись мероприятия по оповещению военнообязанных. Сведения о местах проведения таких мероприятий не подлежали обнародованию, а их разглашение объективно препятствовало выполнению задач по мобилизации и функционированию системы воинского учёта.

Суд пришёл к выводу, что распространение обвиняемой указанной информации способствовало уклонению граждан от исполнения воинской обязанности, усложняло формирование мобилизационного ресурса государства и препятствовало законной деятельности Вооружённых Сил Украины и других военных формирований.

Действия обвиняемой органом досудебного расследования квалифицированы по части первой статьи 114-1 Уголовного кодекса Украины как воспрепятствование законной деятельности Вооружённых Сил Украины и других военных формирований в особый период.

Позиции сторон и решение суда

В судебном заседании обвиняемая полностью признала свою вину, подтвердила обстоятельства, изложенные в обвинительном акте, и пояснила, что действительно распространяла информацию о местонахождении представителей территориальных центров комплектования с целью помочь односельчанам избежать мобилизации. Она отметила, что не осознавала противоправный характер своих действий и искренне раскаялась в содеянном.

Вина обвиняемой, помимо её признания, подтверждена письменными доказательствами, исследованными судом. С учётом отсутствия спора относительно фактических обстоятельств, суд признал нецелесообразным их дальнейшее исследование в соответствии с частью третьей статьи 349 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Суд признал доказанным, что действия обвиняемой образуют состав уголовного правонарушения, предусмотренного частью первой статьи 114-1 Уголовного кодекса Украины.

При назначении наказания суд учёл степень тяжести совершённого правонарушения, личность обвиняемой, отсутствие обстоятельств, отягчающих наказание, а также наличие смягчающих обстоятельств, в частности искреннее раскаяние, активное содействие раскрытию преступления и добровольное перечисление средств на нужды Вооружённых Сил Украины. Также учтено, что обвиняемая ранее не судима, имеет прочные социальные связи, положительно характеризуется и самостоятельно воспитывает двоих несовершеннолетних детей.

С учётом указанных обстоятельств суд пришёл к выводу о возможности исправления обвиняемой без изоляции от общества и назначил наказание в виде пяти лет лишения свободы с применением статьи 75 Уголовного кодекса Украины, освободив её от отбывания наказания с испытательным сроком два года с возложением соответствующих обязанностей.

До вступления приговора в законную силу мера пресечения в виде домашнего ареста оставлена без изменений.

Суд также постановил отменить арест на вещественные доказательства и применить специальную конфискацию мобильного телефона, использованного при совершении уголовного правонарушения.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в течение тридцати дней со дня его провозглашения.

