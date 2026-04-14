Зачисление встречных требований может прекращать валютные обязательства без применения санкций – Верховный Суд

Верховный Суд рассмотрел кассационную жалобу налогового органа по делу о правомерности прекращения валютных обязательств путем зачисления однородных встречных требований и отмены налогового уведомления-решения.

Верховный Суд в составе коллегии судей Кассационного административного суда рассмотрел кассационную жалобу Главного управления ГНС в Закарпатской области по делу № 260/4525/24 об оспаривании налогового уведомления-решения, которым налогоплательщику была начислена пеня за нарушение сроков расчетов в сфере внешнеэкономической деятельности. Предметом спора являлась правомерность прекращения обязательств путем зачета встречных однородных требований.

Обстоятельства дела

Общество с ограниченной ответственностью обратилось в суд с иском о признании противоправным и отмене налогового уведомления-решения от 24 июля 2024 года №7340/07-16-07-06, принятого по результатам документальной внеплановой выездной проверки.

В ходе проверки налоговым органом было установлено нарушение части второй статьи 13 Закона Украины «О валюте и валютных операциях», заключавшееся в несоблюдении предельных сроков поступления валютной выручки по экспортным операциям. По результатам проверки налогоплательщику была начислена пеня.

Фактические обстоятельства дела свидетельствуют, что между обществом и нерезидентом S.C. CH Industrial Prod S.R.L. (Румыния) был заключен договор купли-продажи, по которому истец осуществил экспорт продукции на общую сумму 133183,38 евро. Часть обязательств была исполнена путем оплаты, однако остаток задолженности составил 81540,61 евро.

В то же время между обществом и другим нерезидентом — компанией Transit-UA s.r.o. (Словакия) — действовал договор поставки, по которому истец получил авансовые платежи в сумме 94015,47 евро, однако поставка товара не состоялась.

В дальнейшем между тремя сторонами был заключен ряд договоров уступки права требования, в соответствии с которыми право требования задолженности румынской компании было передано словацкой компании. Одновременно стороны оформили зачет встречных однородных требований на сумму 81540,61 евро, что привело к прекращению соответствующих обязательств.

Указанные операции были отражены в бухгалтерском учете общества и подтверждались соответствующими первичными документами.

Несмотря на это, контролирующий орган пришел к выводу о нарушении валютного законодательства и применил к истцу штрафные санкции, мотивируя свою позицию, в частности, доводами о неправильном применении судами норм материального права и нарушении норм процессуального права в соответствии с пунктами 1, 4 части четвертой статьи 328 КАС Украины, а также непредоставлением налогоплательщиком ключевых документов в ходе проверки и их представлением лишь на стадии судебного разбирательства (post factum).

Суд первой инстанции, с которым согласился суд апелляционной инстанции, удовлетворил иск и признал налоговое уведомление-решение противоправным и подлежащим отмене.

Суды исходили из того, что законодательством Украины не установлено запрета на прекращение обязательств по внешнеэкономическим договорам путем зачета встречных однородных требований. При наличии надлежащим образом оформленных документов и фактического прекращения обязательств основания для начисления пени отсутствуют.

Позиция и выводы Верховного Суда

Верховный Суд, пересматривая дело в пределах доводов кассационной жалобы, отметил, что в соответствии с частями первой и второй статьи 13 Закона Украины «О валюте и валютных операциях» Национальный банк Украины имеет право устанавливать предельные сроки расчетов по экспортным операциям (в частности, 180 календарных дней согласно постановлению Правления НБУ №18), а также осуществляет валютный надзор в соответствии с Инструкцией НБУ №7.

Вместе с тем положения гражданского и хозяйственного законодательства предусматривают возможность прекращения обязательств путем зачета встречных однородных требований. Такое прекращение является правом сторон и не ограничивается, если иное прямо не установлено законом.

Суд подчеркнул, что по смыслу статей 598, 601 Гражданского кодекса Украины и статьи 203 Хозяйственного кодекса Украины обязательство может быть прекращено зачетом встречных однородных требований, при этом для такого зачета достаточно заявления одной стороны при условии соблюдения установленных критериев. При этом Суд учел, что для зачета встречных однородных требований должны соблюдаться критерии взаимности требований, их однородности, наступления срока исполнения и отсутствия спора между сторонами относительно характера и содержания обязательств.

Также Верховный Суд обратил внимание, что в соответствии со статьей 14 Закона Украины «О внешнеэкономической деятельности» субъекты хозяйствования имеют право самостоятельно определять форму расчетов по внешнеэкономическим операциям, если такие формы не противоречат законодательству.

Суд подтвердил устоявшуюся правовую позицию, изложенную, в частности, в постановлениях Верховного Суда от 31.01.2020 (дело №1340/3649/18), от 29.07.2021 (дело №817/1200/15) и от 22.01.2025 (дело №420/12562/23), согласно которой прекращение обязательств путем зачета встречных однородных требований в пределах установленных сроков исключает применение ответственности за нарушение сроков расчетов, независимо от состава участников таких операций.

Верховный Суд также отметил, что даже участие в зачете более чем двух сторон не изменяет правовой природы зачета как способа прекращения обязательств.

Суд подчеркнул, что такие ограничения адресованы исключительно банковским учреждениям, осуществляющим валютный надзор, и не могут ограничивать права субъектов хозяйствования по выбору способа расчетов по внешнеэкономическим договорам.

Суд пришел к выводу, что в случае неоднозначного толкования норм валютного законодательства такие нормы должны применяться в пользу резидента.

Кроме того, Верховный Суд отклонил доводы контролирующего органа о непредоставлении документов в ходе проверки, поскольку налоговым органом не была соблюдена процедура истребования документов, в частности не составлен акт об их непредоставлении в порядке пункта 85.6 статьи 85 Налогового кодекса Украины и не доказан факт отказа налогоплательщика в их предоставлении.

Суд также учел, что представленные истцом документы были исследованы судами предыдущих инстанций в рамках принципа состязательности и признаны надлежащими доказательствами.

С учетом установленных обстоятельств Верховный Суд согласился с выводами судов предыдущих инстанций об отсутствии оснований для начисления пени и противоправности налогового уведомления-решения.

По результатам рассмотрения кассационной жалобы Верховный Суд оставил без изменений решения судов первой и апелляционной инстанций, а кассационную жалобу контролирующего органа — без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу с даты его принятия, является окончательным и обжалованию не подлежит.

